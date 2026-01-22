'Huyền thoại' nước giải khát 74 năm tuổi báo lỗ 20 quý liên tiếp, nguy cơ phá sản vì khoản nợ gần 490 tỷ đồng với Sabeco

CTCP Nước giải khát Chương Dương (Sá xị Chương Dương, UPCoM: SCD) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2025 với doanh thu thuần đạt 49,8 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Lỗ sau thuế trong kỳ được thu hẹp còn 7,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước doanh nghiệp lỗ tới 21 tỷ đồng.

Tính cả năm 2025, tình hình kinh doanh của SCD tiếp tục kém khả quan. Doanh thu thuần đạt 160,4 tỷ đồng, giảm 12,5% so với năm 2024.

Lỗ sau thuế ghi nhận hơn 80,4 tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ và tương đương mức lỗ mà doanh nghiệp đã dự báo từ đầu năm. Đây cũng là quý thứ 20 liên tiếp SCD báo lỗ.

Tính đến cuối năm 2025, lỗ lũy kế của công ty đã vượt 346,9 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu âm 157,7 tỷ đồng.

Theo ban lãnh đạo SCD, năm 2025 tiếp tục là một năm đầy thách thức, khi doanh nghiệp phải gánh chi phí thuê đất cao cùng chi phí lãi vay lớn.

Tại thời điểm 31/12/2025, tổng nợ phải trả của SCD đạt hơn 759,6 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, nợ vay tài chính chiếm tới 86%, tương đương khoảng 656,7 tỷ đồng. Riêng chi phí lãi vay trong năm lên tới gần 43,3 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2024.

Tại ĐHĐCĐ bất thường tổ chức cuối tháng 9/2025, lãnh đạo SCD thừa nhận khó khăn lớn nhất đến từ lãi suất cao của các khoản vay trước đây và chi phí thuê đất khoảng 50 tỷ đồng mỗi năm, khiến các biện pháp tiết giảm chi phí vận hành chỉ mang tính ngắn hạn.



Trước áp lực tài chính ngày càng lớn, công ty đã đề xuất Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, HoSE: SAB) gia hạn hai khoản vay tín chấp với tổng giá trị gần 488 tỷ đồng do chưa có khả năng thanh toán đúng hạn. HĐQT SCD cảnh báo, trong trường hợp không được chấp thuận gia hạn, doanh nghiệp có thể đối mặt với nguy cơ phá sản.

Sá xị Chương Dương tiền thân là nhà máy Usine Belgique do người Pháp xây dựng từ năm 1952, sau này trở thành thành viên trong hệ sinh thái Sabeco.

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nước giải khát có gas, rượu nhẹ và nước tinh khiết, với thị trường chủ yếu tại miền Nam và một số thị trường xuất khẩu. Hiện Sabeco đang nắm giữ 61,9% vốn điều lệ và SCD giữ vai trò là công ty con phụ trách sản xuất nước giải khát của tập đoàn này.



Cùng với bức tranh tài chính ảm đạm, SCD cũng vừa công bố loạt thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, công ty miễn nhiệm chức danh Giám đốc đối với ông Vũ Thành Chung (sinh năm 1980) theo đơn từ nhiệm ngày 16/1, đồng thời bổ nhiệm bà Nguyễn Thúy Phượng (sinh năm 1976) giữ chức Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật kể từ cùng ngày.



Song song đó, bà Phượng được miễn nhiệm chức Kế toán trưởng. SCD bổ nhiệm bà Bùi Thị Kim Chi đảm nhiệm vai trò phụ trách kế toán thay thế. Các quyết định đều có hiệu lực từ ngày 16/1/2026.



Bà Nguyễn Thúy Phượng là nhân sự gắn bó lâu năm với Sá xị Chương Dương, từng giữ chức Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính – Kế toán từ tháng 7/2007, với gần 20 năm công tác tại doanh nghiệp.

Động thái thay đổi ban điều hành gây chú ý khi ông Vũ Thành Chung mới được bổ nhiệm làm Giám đốc từ ngày 16/8/2025, thay ông Phạm Tấn Lợi xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe. Như vậy, ông Chung rời vị trí điều hành sau chưa đầy nửa năm. Trong thư từ nhiệm, ông cho biết dù đã nỗ lực cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh, song kết quả đạt được chưa đáp ứng kỳ vọng, ảnh hưởng đến kết quả chung của công ty, và việc xin từ nhiệm là để nhận trách nhiệm cá nhân khi không hoàn thành nhiệm vụ được giao.