Huyền thoại visual lão hoá ngược quá đỉnh sau 14 năm, U40 vẫn như đôi mươi khiến netizen phát cuồng

Kim Jae Joong là nam idol nổi đình đám một thời, được mệnh danh là huyền thoại visual của làng giải trí Hàn. Sắp tới đây, sau nhiều năm chỉ chuyên tâm dành thời gian cho việc ca hát thì mỹ nam họ Kim sẽ tái xuất với vai trò diễn viên trong bộ phim truyền hình Bad Memory Eraser. Mới đây sáng ngày 2/8, Kim Jae Joong và ekip làm phim đã có mặt tại buổi họp báo ra mắt sự án. Ngay lập tức visual của nam chính lại trở thành chủ đề gây sốt mạng xã hội và truyền thông xứ Hàn.



Kim Jae Joong tại họp báo phim Bad Memory Eraser

Trong bộ trang phục tương đối đơn giản, Kim Jae Joong vẫn thành công chiếm trọn spotlight của dàn cast bởi visual "đẹp phát sáng" của mình. Đặc biệt cư dân mạng cũng quan tâm tới việc Kim Jae Joong không hề già đi sau mười mấy năm lấn sân sang sự nghiệp diễn xuất. Thậm chí nếu so sánh hình ảnh hiện tại trong buổi họp báo cũng như tạo hình phim mới với tạo hình cách đây 14 năm trong dự án phim Hard To Say I Love You thì hiện Kim Jae Joong trông còn trẻ trung và điển trai hơn. Thời gian thực sự đã bỏ quên huyền thoại visual, khiến anh ngày càng trẻ ở độ tuổi U40.

Bình luận của netizen: - 38 tuổi mà nói ngoài 20 tui cũng tin. - Đúng là chỉ có fan già đi chứ idol không bao giờ già. Ổng giờ còn trẻ hơn tui nữa. - Diễn viên Kim Jae Joong trở lại rồi. Phim mới bùng nổ như visual của anh nhé. - Anh này ăn gì mà trẻ mãi thế, còn trẻ hơn thời TVXQ.

Hình ảnh của Kim Jae Joong sau 14 năm

Bad Memory Eraser cũng là dự án phim đánh dấu sự trở lại của Kim Jae Joong với vai trò diễn viên sau 7 năm vắng bóng màn ảnh. Đặc biệt đây cũng là lần đầu tiên nam idol đảm nhận một vai diễn mang màu sắc hài hước dí dỏm. Vai diễn của anh là Lee Kun, một vận động viên quần vợt đầy triển vọng nhưng đã mất lòng tự trọng và sự tự tin vì một chấn thương. Nữ chính Jin Se Yeon sẽ vào vai bác sĩ tâm thần kinh Kyung Joo Yeon, người vô tình trở thành mối tình đầu giả của Lee Kun thông qua việc thao túng trí nhớ của anh.

Kim Jae Joong là cựu thành viên của nhóm nhạc TVXQ và hiện tại đang hoạt động dưới danh nghĩa thành viên của nhóm nhạc JYJ. Anh lấn sân diễn xuất khá sớm nhưng phải tới giai đoạn 2009 - 2010 mới thực sự được chú ý với vai trò diễn viên. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, mỹ nam họ Kim ghi dấu ấn qua những dự án như Hard To Say I Love You, Dr. Jin, Manhole: Feel So Good,… Dự án Bad Memory Eraser đánh dấu sự trở lại của anh sau 7 năm vắng bóng màn ảnh.

Nguồn ảnh: Naver