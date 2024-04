Hyundai Grand i10 bất ngờ ra mắt phiên bản mới với nhiều trang bị hiện đại, giá siêu rẻ chỉ 195 triệu đồng

Hyundai Motor Ấn Độ mới đây đã giới thiệu biến thể Grand i10 Nios Corporate tại thị trường này. Theo đó, bản số sàn của xe sẽ có giá là 6,93 lakh Rs (khoảng 195 triệu đồng) và 7,57 lakh Rs (khoảng 213 triệu đồng) cho bản số tự động.

Về ngoại thất, Hyundai Grand i10 Nios Corporate nổi bật với bộ mâm thép 15 inch thiết kế 2 tông màu, lưới tản nhiệt sơn màu đen, tay nắm cửa và gương chiếu hậu cùng màu thân xe, đèn hậu LED, đèn chạy ban ngày LED. Để phân biệt với các bản khác, biến thể Corporate còn có biểu tượng “Corporate” nổi bật trên cửa sau.

Nội thất bên trong xe có 2 tông màu đi kèm với đó là các trang bị đáng chú ý như ghế lái có thể điều chỉnh độ cao, đèn chiếu sáng chỗ để chân, hệ thống màn hình cảm ứng 6,75 inch có kết nối Bluetooth và USB, cửa gió điều hòa cho hàng ghế phía sau. Đồng thời, Grand i10 Nios Corporate còn có gương chiếu hậu chỉnh điện, chức năng cửa sổ điện tự động hạ xuống cho phía người lái, bộ điều khiển gắn trên vô lăng, 4 loa, cổng sạc Type-C.

Tính năng an toàn trên xe bao gồm 6 túi khí, hệ thống giám sát áp suất lốp TPMS, hệ thống chống bó cứng phanh ABS với phân phối lực phanh điện tử EBD, cảm biến đỗ xe phía sau, hệ thống nhắc nhở thắt dây an toàn, dây đai an toàn 3 điểm cho tất cả các ghế và chức năng mở khóa cửa tự động cảm biến va chạm.

Cung cấp sức mạnh cho Grand i10 là động cơ xăng NA 1,2 lít kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc bộ AMT. Động cơ này tạo ra công suất 82 mã lực và mô-men xoắn 114Nm.

Ở biến thế mới, Grand i10 Nios có tổng cộng 7 tùy chọn màu sơn đơn sắc gồm Trắng Atlas White, Bạc Typhoon Silver, Xám Titan Grey, Xanh Teal Blue, Đỏ Fiery Red, Xanh Lá Spark Green và Xám Amazon Grey.

Tham khảo: Autocarindia