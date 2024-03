Hyundai trình làng siêu phẩm SUV cực đẹp, giá chỉ 297 triệu, rẻ hơn Hyundai Grand i10 và Kia Morning

Hyundai Motor India Limited vừa chính thức giới thiệu biến thể Executive mới của mẫu SUV cỡ nhỏ Hyundai Venue. Theo công bố từ hãng, biến thể này sẽ nằm giữa 2 bản S và S(O), đồng thời xe sẽ có giá bán 9,99 lakh Rs (tương đương khoảng 297 triệu đồng).

Hyundai Venue Executive 2024 chỉ dùng động cơ xăng Kappa T-GDI tăng áp, phun xăng trực tiếp, dung tích 1.0L, sản sinh công suất tối đa 118 mã lực và mô-men xoắn cực đại 172 Nm. Đi kèm với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp.

Về ngoại thất, biến thể Executive Turbo được trang bị bánh xe kích thước 16 inch với thiết kế hai tông màu, lưới tản nhiệt phía trước mạ crôm tối màu, thanh ray trên nóc xe và ăng-ten vây cá mập. Biểu tượng 'Executive' được đặt trên cửa sau.

Nội thất xe sở hữu những trang bị nổi bật như bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, hỗ trợ kết nối Android Auto/Apple CarPlay không dây, ghế sau ngả 2 nấc và gập 60:40, cửa gió điều hòa phía sau,...

Về tính năng an toàn, biến thể Hyundai Venue Executive Turbo được trang bị 6 túi khí, dây đai an toàn 3 điểm có nhắc nhở thắt dây an toàn cho tất cả các ghế, hệ thống cân bằng điện tử ESC, quản lý ổn định thân xe VSM, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, đèn pha tự động và hệ thống giám sát áp suất lốp.

Không những thế, Hyundai cũng bổ sung thêm các tính năng tiện lợi trên biến thể Venue S(O) Turbo như cửa sổ trời chỉnh điện và đèn đọc sách.

Tại thị trường Việt Nam, Hyundai đang được phân phối chính hãng với 2 phiên bản và động cơ xăng tăng áp 1.0L với giá bán dao động từ 539 - 579 triệu đồng. Kết thúc tháng đầu tiên của năm 2024, trong khi Toytoa Raiz và Kia Sonnet đều giảm doanh số thì Venue là mẫu xe duy nhất ghi nhận mức tăng trưởng doanh. Theo đó, Venue đã có 196 xe tới tay người tiêu dùng trong tháng 01/2024, tăng 8,1% so với tháng 12/2023. Sự tăng trưởng này có được nhờ mẫu Venue mới chính thức được bán ra từ giữa tháng 12/2023, khiến cho doanh số ban đầu không quá cao.

Tham khảo: Hindustantimes