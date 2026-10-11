IKI Village - Kiến trúc sức khỏe trường thọ: Khi ngôi nhà được thiết kế cho những năm tháng sống khỏe

Tại IKI Village, An Khải Hưng hiện thực hóa xu hướng này qua triết lý Longevity Architecture với 5 hạng mục nền tảng.

Sống lâu hơn, nhưng chưa chắc sống khỏe hơn

Tuổi thọ trung bình của người Việt đã đạt khoảng 74,5 tuổi, nhưng tuổi thọ khỏe mạnh chỉ khoảng 65 năm, nghĩa là trung bình mỗi người sống chung với bệnh tật khoảng 10 năm, theo số liệu được báo Tuổi Trẻ dẫn hồi tháng 6/2026. Các yếu tố nguy cơ hình thành từ rất sớm, ngay trong độ tuổi lao động.

Áp lực ấy sẽ lớn dần. Theo UNFPA và Tổng cục Thống kê, trong khoảng một thập kỷ tới, hơn 1/5 dân số Việt Nam sẽ từ 60 tuổi trở lên, và Việt Nam được dự báo chính thức bước vào giai đoạn "dân số già" năm 2036, với tốc độ nhanh hơn nhiều quốc gia. Cùng lúc, nhịp sống đô thị khiến thời gian gắn kết gia đình cạn dần và tình trạng kiệt sức (burnout) ngày càng phổ biến.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) định nghĩa lão hóa khỏe mạnh là quá trình phát triển và duy trì khả năng chức năng giúp con người sống tốt khi về già, và coi môi trường, gồm ngôi nhà, cộng đồng, không gian xây dựng, là một trong hai yếu tố cấu thành khả năng ấy. Nói cách khác, nơi ta sống mỗi ngày có thể giúp, hoặc cản trở, việc ta khỏe mạnh khi về già.

Từ "có bao nhiêu tiện ích" đến "sống khỏe bao nhiêu năm"

Thị trường đã phản ứng với nhu cầu này. Theo Viện Sức khỏe Toàn cầu (GWI), bất động sản chăm sóc sức khỏe toàn diện đạt 876 tỷ USD năm 2025 và được dự báo chạm 1.800 tỷ USD năm 2030. Báo cáo "The Health of Nations" của McKinsey Health Institute ước tính việc nhân rộng các giải pháp chăm sóc sức khỏe đã được kiểm chứng có thể giúp mỗi người có thêm trung bình khoảng 9 năm sống khỏe và tạo thêm khoảng 12.500 tỷ USD giá trị kinh tế mỗi năm vào năm 2050.

Nhưng điểm quan trọng nằm ở cách định nghĩa. GWI mô tả bất động sản sức khỏe là môi trường được thiết kế, xây dựng và vận hành một cách chủ động để hỗ trợ sức khỏe toàn diện của cư dân. Ba động từ ấy là khoảng cách giữa một dự án có thêm phòng gym, spa và một dự án đặt sức khỏe vào gốc rễ thiết kế.

"Thay vì bắt đầu từ câu hỏi dự án sẽ có bao nhiêu tiện ích, quá trình thiết kế cần xuất phát từ việc cư dân sẽ sống như thế nào sau 5-10 năm. Nếu sức khỏe chỉ được bổ sung ở giai đoạn cuối, wellness sẽ chỉ còn là một nhãn mác", kiến trúc sư Võ Công Tuấn (Nagecco) nhận định.

Longevity Architecture, kiến trúc sức khỏe trường thọ: thiết kế để thói quen tốt trở thành mặc định

Kiến trúc sức khỏe trường thọ không nằm ở một tiện ích cụ thể. Đó là cách tổ chức không gian sao cho đi bộ dễ hơn đi xe, gặp người thân tự nhiên hơn ngồi một mình, ra vườn đón nắng sớm gần hơn cầm điện thoại. Sự thay đổi không đến từ ý chí gượng ép, mà được dẫn dắt bởi chính cấu trúc nơi ở.

Tại IKI Village, dự án 424 căn hộ bên sông Tắc (phường Long Phước, TP.HCM), An Khải Hưng cùng các đối tác MIA Design Studio (kiến trúc), Belt Collins International (cảnh quan), Nagecco, Bachy Soletanche (thi công) và CBRE (quản lý vận hành) tổ chức triết lý này thành 5 hạng mục nền tảng.

Các khoảng xanh và không gian ven sông tại IKI Village được tổ chức để khuyến khích cư dân dành nhiều thời gian hơn cho vận động, thư giãn và những kết nối đời thường bên gia đình.

Không gian an trú trong từng căn

100% căn hộ có khu vườn riêng đặt ở trung tâm không gian sống, do Belt Collins thiết kế. Khu vườn là "vùng đệm vi khí hậu" mang bốn giá trị: Time (thời gian ý nghĩa), Rest (nghỉ ngơi), Movement (vận động tự nhiên) và Emotional Support (nâng đỡ cảm xúc). Giải pháp hai bếp, hai tầng (Dual-Kitchen/Dual-Floor) cho phép mỗi gia đình tùy biến, từ nhiều thế hệ cần riêng tư mà vẫn gắn kết đến phân tách không gian theo phong cách sống.

‎Khu vườn riêng giữa lòng căn hộ đóng vai trò như một khoảng chuyển tiếp tự nhiên, giúp phân chia các không gian chức năng mà không tạo cảm giác ngăn cách, đồng thời giữ sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình.

Cảnh quan theo nhịp sinh học

Công viên ven sông River Symphony khoảng 1 ha do Belt Collins thiết kế được tổ chức như bản giao hưởng bốn chương theo nhịp một ngày, cũng là nhịp một đời người: bình minh khởi sinh, ngày mới nắng lên, hoàng hôn bên sông, đêm về tĩnh tại. Mỗi khung giờ có một nơi chốn tương ứng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và tâm lý của mọi lứa tuổi.

Hệ sinh thái sức khỏe chủ động

Sức khỏe ở IKI Village bắt đầu từ thói quen hằng ngày, không chờ đến khi phải can thiệp. Hệ tiện ích ven sông gồm 28 khu chức năng được xếp thành một chuỗi trải nghiệm liên tục, để vận động, nghỉ ngơi và gặp gỡ diễn ra ngay trên lối đi quen thuộc. Lối đi được làm đủ bằng phẳng, đủ rộng cho người lớn tuổi; ánh sáng tự nhiên đi sâu vào trong nhà; khoảng xanh luôn ở ngay tầm tay. Ở phần chuyên môn, Bệnh viện Tim Tâm Đức đồng hành cùng dự án trong chương trình khám sức khỏe định kỳ cho cư dân những năm đầu.

Cộng đồng và vận hành dài hạn

Giá trị của một dự án không dừng ở ngày bàn giao. Mật độ thấp và những khoảng xanh chuyển tiếp giữ sự tôn trọng giữa các cư dân, điều kiện để một cộng đồng đa thế hệ hình thành; CBRE đảm nhận quản lý vận hành để giữ chuẩn thiết kế qua năm tháng. Dự án hướng tới trở thành một "tài sản sức khỏe truyền đời" (intergenerational health asset), nơi nề nếp, sức khỏe và tình thân được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Từ an cư đến an trú

Người Việt vẫn nói "an cư lạc nghiệp". Kiến trúc sức khỏe trường thọ thêm vào đó một tầng nghĩa: không chỉ có chỗ ở ổn định, mà có một nơi giúp mỗi người khỏe mạnh lâu hơn, và giúp các thế hệ còn gặp nhau mỗi ngày.

"Chúng tôi tin rằng giá trị bền vững nhất của một ngôi nhà không nằm ở diện tích, mà ở những năm tháng sống khỏe, sống gắn kết mà nó mang lại cho mỗi gia đình. IKI Village được phát triển từ niềm tin đó, một nơi để an trú hôm nay và vun đắp di sản cho thế hệ mai sau", ông Nguyễn Thành Đạt, Giám đốc Kinh doanh An Khải Hưng, chia sẻ.