Imexpharm tổ chức hội nghị nhà đầu tư và chuyên gia phân tích 6 tháng đầu năm 2024

Tại sự kiện, Imexpharm đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 ("6T2024") và thảo luận sôi nổi về định hướng và kế hoạch phát triển kinh doanh trong nửa cuối năm 2024.



Trong 6T2024, Imexpharm đã tiếp tục củng cố vị thế hàng đầu trong sản xuất và phân phối thuốc kháng sinh chất lượng cao cũng như trên kênh ETC. Phát biểu tại Hội nghị, Ông Nguyễn An Duy, Phó Tổng Giám Đốc Khối Tài Chính, chia sẻ: "Chúng ta đang có đà phát triển mạnh mẽ, và sẽ còn ấn tượng hơn nữa vào nửa cuối năm 2024, đảm bảo đạt được các mục tiêu đã đề ra. Imexpharm tiếp tục đổi mới và linh hoạt trong kinh doanh với nền tảng vốn điều lệ dự kiến sẽ là lớn nhất trong các công ty dược Việt Nam. 6T2024 đã chứng minh sự bền bỉ của Imexpharm khi hoạt động ổn định trong điều kiện thị trường nhiều biến động, đồng thời sẵn sàng cho sự tăng trưởng mạnh mẽ ở cả thị trường trong nước và quốc tế."

Tăng trưởng mạnh mẽ của của Imexpharm trong 6T2024 thể hiện qua những con số ấn tượng, cụ thể: Doanh thu thuần đạt 1.008 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước; Doanh thu bán hàng trên kênh ETC trong nửa đầu năm tăng 33% so với cùng kỳ; Doanh thu bán hàng qua kênh chuỗi tăng 141% so với nửa đầu năm ngoái; Lợi nhuận trước thuế (LNTT) và EBITDA ghi nhận ở mức 161 tỷ đồng và 215 tỷ đồng, duy trì biên EBITDA ổn định ở mức 21%. Đặc biệt vốn hóa thị trường của Imexpharm theo giá đóng cửa ngày 31/7 đạt hơn 6.300 tỷ đồng, tăng 60% kể từ đầu năm.

Ông Nguyễn An Duy, Phó Tổng Giám Đốc Khối Tài Chính chia sẻ tại hội nghị. Nguồn: Imexpharm.

Trong hoạt động kinh doanh trong 6T2024, Imexpharm tích cực trong hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) cũng như các sáng kiến cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh. Các hoạt động tiêu biểu bao gồm: Ra mắt 10 SKUs mới và đang triển khai 93 dự án R&D; Ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Genuone Sciences Inc.; Tăng sản lượng đối với các sản phẩm thuốc ở phân khúc giá trị cao tại các nhà máy IMP2, IMP3 và IMP4; Khởi động dự án nâng cấp phần mềm hoạch định doanh nghiệp SAP ECC lên SAP S/4HANA.

Nhằm củng cố nền tảng vốn điều lệ, hỗ trợ kế hoạch tăng trưởng và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Imexpharm trong 3-5 năm tới, Imexpharm đã xin ý kiến cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:1. Sau khi được đại hội cổ đông thông qua và được UBCK Nhà nước chấp thuận, việc phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ dự kiến sẽ hoàn thành vào quý IV năm 2024. Theo đó, Imexpharm sẽ trở thành công ty dược phẩm Việt Nam có vốn điều lệ cao nhất, củng cố vị thế hàng đầu cũng như khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường.

Nghiên cứu và phát triển sản phẩm tại nhà máy sản xuất thuốc chất lượng EU-GMP của Imexpharm. Nguồn: Imexpharm.

Hội nghị được đồng chủ trị bởi ông Lê Văn Nhã Phương, Phó Tổng Giám Đốc Khối Sản Xuất của Imexpharm. Với các khung chính sách thuận lợi, cùng định hướng mở rộng kênh phân phối tại miền Bắc và thị trường quốc tế, Ban Lãnh Đạo của Imexpharm cho biết công ty sớm khởi động dự án nhà máy IMP5 trong vài tháng qua nhằm đảm bảo chiến lược tăng trưởng của công ty trong những năm tới.