Infographic: 10 mẹo tiết kiệm điện hiệu quả mùa nắng nóng, ai cũng phải biết
Tiền điện tăng cao vào mùa nắng nóng là nỗi lo của nhiều gia đình. Tuy nhiên, chỉ với vài thay đổi nhỏ trong thói quen sinh hoạt hằng ngày, bạn hoàn toàn có thể giảm đáng kể hóa đơn điện mỗi tháng mà vẫn đảm bảo sự thoải mái cho cả gia đình.
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Điều hòa chạy cả ngày, tủ lạnh hoạt động đóng mở liên tục, các thiết bị điện trong nhà ngày càng nhiều khiến hóa đơn điện mỗi tháng trở thành khoản chi không nhỏ. Tin vui là bạn không cần từ bỏ sự tiện nghi để tiết kiệm điện. Chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen, bạn đã có thể giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ mà vẫn giữ cho không gian sống luôn thoải mái và dễ chịu.
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