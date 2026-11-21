Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 167/2026/TT-BTC, quy định miễn phí tham quan tại 13 địa điểm vào dịp Ngày Văn hóa Việt Nam hằng năm. Theo đó, vào ngày 24/11 hằng năm, người dân và du khách được miễn phí tham quan tại 13 địa điểm trên cả nước, gồm 9 bảo tàng, 1 di tích và 4 vườn quốc gia.

TIN MỚI Chính sách miễn phí tham quan theo Thông tư 167/2026/TT-BTC không đồng nghĩa với việc miễn phí toàn bộ dịch vụ đi kèm như hướng dẫn viên, ăn uống, lưu trú hoặc các hoạt động trải nghiệm có thu phí riêng.