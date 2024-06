IPA 2024 vinh danh đơn vị tư vấn duy nhất của Việt Nam với 3 chiến thắng

Với 3 chiến thắng quan trọng: Đơn vị tư vấn bất động sản tốt nhất (Best Property Agency/ Consultancy); Đơn vị tư vấn Marketing bất động sản tốt nhất (Best Property Agency/ Consultancy Marketing); Website đơn vị tư vấn bất động sản tốt nhất: www.weland.com.vn (Best Property Agency/ Consultancy Website), WeLand một lần nữa khẳng định vị thế và giá trị của mình trên hành trình mang đến những dịch vụ và sản phẩm bất động sản "chuyên nghiệp, chuyên biệt và chuyên tâm".



Tiên phong cung cấp dịch vụ tư vấn phát triển bất động sản

Kể từ khi thành lập năm 2017, WeLand đã đồng hành cùng hơn 30 dự án phát triển kinh doanh và gần 40 dự án phát triển sản phẩm tiêu biểu, nhiều dự án ghi dấu ấn với tốc độ bán hàng kỷ lục như: The Sapphire Ha Long, Rivera Park, Green Diamond Ha Long, Diamond Crown Hai Phong, Dragon Castle, Tấn Đức Central Park…

Có thể nói, WeLand là đơn vị tiên phong trên thị trường đem đến mô hình dịch vụ tư vấn phát triển bất động sản khác biệt – như một module còn thiếu nhưng hết sức quan trọng trong hệ sinh thái của các chủ đầu tư. Với đội ngũ lãnh đạo xuất phát từ chủ đầu tư hàng đầu trên thị trường, WeLand thấu hiểu những khó khăn và nhu cầu của các chủ đầu tư, từ đó xây dựng và hoàn thiện dịch vụ tư vấn – triển khai phát triển bất động sản để khớp nối hoàn hảo vào hệ thống của họ. WeLand phát triển bền vững nhờ mô hình và triết lí kinh doanh: Tạo ra giá trị gia tăng vượt trội cho dự án và chia sẻ một phần giá trị thặng dư này với Chủ đầu tư thay vì làm phát sinh chi phí khi tham gia vào dự án. Hệ thống sản phẩm, dịch vụ của WeLand đi theo vòng đời của một dự án bất động sản với 4 cột mốc trọng yếu: Phát triển doanh nghiệp; Phát triển quỹ đất; Phát triển dự án; Phát triển kinh doanh; và tổng hợp lại thành dịch vụ Phát triển bất động sản toàn diện.

Với 2 dịch vụ cốt lõi là Phát triển dự án và Phát triển Kinh doanh, WeLand không chỉ là một đơn vị cung cấp dịch vụ đơn thuần, mà còn như một cánh tay nối dài, một bộ phận trong hệ sinh thái đồng hành cùng Chủ đầu tư.

Với vai trò là đơn vị Phát triển dự án, WeLand đồng hành với Chủ đầu tư từ giai đoạn nghiên cứu thị trường, đưa ra những ý tưởng, concept sản phẩm và đề bài định hướng cho đơn vị tư vấn thiết kế, đến khi tư vấn đánh giá trên từng layout, cảnh quan, tiện ích, tiêu chuẩn bàn giao… của dự án. Cùng với các đối tác chiến lược là những đơn vị tư vấn thiết kế hàng đầu trên thị trường như WATG, Kiến trúc Việt, EWD; WeLand đã thành công cung cấp dịch vụ tư vấn phát triển sản phẩm với tổng quy mô các dự án lên đến 2000ha, trên gần 20 tỉnh, thành phố trên cả nước và trong khu vực Đông Nam Á.

Không chỉ song hành cùng Chủ đầu tư ở giai đoạn Phát triển sản phẩm, WeLand với những chuyên gia hàng đầu về Tài chính – Pháp lý còn luôn sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn cho Chủ đầu tư về cấu trúc pháp lý dự án, rà soát và đánh giá pháp lý, hạn chế tối đa và lường trước các rủi ro cho Chủ đầu tư trong quá trình triển khai; cũng như tư vấn cấu trúc tài chính, hiệu quả đầu tư và các phương án huy động vốn phù hợp cho dự án và doanh nghiệp.

Với vai trò là đơn vị Phát triển kinh doanh (dịch vụ cốt lõi nhất), WeLand lựa chọn con đường không chỉ là đơn vị tư vấn mà còn trực tiếp triển khai tổ chức bán hàng và marketing. WeLand từ lâu đã được biết đến như một đơn vị tư vấn mạnh và dày dặn kinh nghiệm trong xây dựng chiến lược và triển khai marketing cho dự án bất động sản với tư duy hiện đại, khác biệt và toàn diện. Dịch vụ tư vấn, quản lý và triển khai marketing của WeLand được thực hiện bài bản từ giai đoạn branding (ý tưởng marketing, chiến lược định vị, chiến lược truyền thông) cho đến giai đoạn chuẩn bị bán hàng và bán hàng (với kế hoạch – ngân sách marketing, các công cụ - tài liệu bán hàng, các chiến dịch bán hàng cũng như dẫn dắt và quản lý hoạt động marketing truyền thông của các đại lý).

Cùng với marketing, dịch vụ tư vấn, quản lý và triển khai bán hàng cũng luôn là một trong những điểm cạnh tranh tuyệt đối của WeLand khi có đến hơn 50% các dự án WeLand triển khai đều "về đích". Cụ thể, phải kể đến một loạt các dự án như: Diamond Crown Hải Phòng với doanh số trên 4000 tỷ, bán vượt trên 90% quỹ căn chỉ trong vòng 9 tháng triển khai; Dự án siêu dinh thự The Sapphire Mansions với hơn 40 dinh thự từ 40 – 125 tỷ đồng/căn cũng đã cán mốc bán hàng hơn 90% quỹ căn vào quý 3/2022; Dự án The Holiday Hạ Long bán hàng xuyên qua giai đoạn Covid, xuất sắc cán đích 100% vào tháng 4/2022; Dự án Dragon Castle, tòa Jinju Tower hoàn thành hơn 90% chỉ trong vòng 3 tuần mở bán.

Hoàn thiện dịch vụ phát triển bất động sản toàn diện từ A - Z

Từ góc độ chuyên môn, đại diện Ban tổ chức IPA cho biết, WeLand đã hoàn toàn thuyết phục Hội đồng đánh giá bằng một mô hình tư vấn triển khai toàn diện xuyên suốt vòng đời dự án, với chất lượng chuyên môn hóa cao.

WeLand cung cấp dịch vụ phát triển bất động sản toàn diện

Với dịch vụ Phát triển Doanh nghiệp, WeLand trực tiếp thực hiện thẩm định chuyên sâu (DD doanh nghiệp), đánh giá và phân tích khoảng cách ("gap") từ hiện trạng cho đến mục tiêu mà doanh nghiệp hướng tới; từ đó tư vấn, xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động chi tiết và toàn diện để lấp "gap" trên cả 6 phương diện: (i) chiến lược phát triển công ty, (ii) xây dựng bộ máy và tái cấu trúc bộ máy, (iii) mô hình kinh doanh, (iv) tái cấu trúc tài chính, (v) chiến lược phát triển quỹ đất, (vi) chiến lược sales – marketing. Không chỉ dừng lại ở tư vấn, WeLand còn sẵn sàng triển khai, kiểm soát triển khai chiến lược đã đưa ra và đào tạo, chuyển giao mô hình theo nhu cầu của từng doanh nghiệp.

Với dịch vụ Phát triển Quỹ đất, phát huy lợi thế của một đơn vị am hiểu thị trường, WeLand cung cấp cho Chủ đầu tư các dịch vụ: Xây dựng chiến lược Phát triển quỹ đất, Tư vấn cấu trúc M&A dự án, Trực tiếp triển khai Môi giới M&A dự án. Trong đó, WeLand vừa đánh giá, tư vấn pháp lý, vừa đánh giá, khảo sát thị trường, tư vấn hiệu quả đầu tư cũng như đưa ra các phương án cấu trúc giao dịch chuyển nhượng phù hợp và hỗ trợ các bên đàm phán.

Đại diện Chủ đầu tư Nam Long chia sẻ: "Nam Long đã ký hợp tác chiến lược cùng WeLand từ năm 2018 và lựa chọn WeLand là đơn vị chiến lược trong việc tư vấn phát triển quỹ đất, phát triển dự án và phát triển kinh doanh đặc biệt tại thị trường khu vực miền Bắc. Sự hợp tác này nằm trong kế hoạch để Nam Long tiếp tục khẳng định vị trí của một tập đoàn phát triển khu đô thị mới uy tín hàng đầu tại Việt Nam, trong đó chú trọng chuyên nghiệp hóa việc phát triển quỹ đất và phát triển các dự án, mang đến lợi ích cho cổ đông, khách hàng, và các đối tác.".

Bà Lưu Thị Ánh Xuân - Chủ tịch HĐQT WeLand khẳng định: "WeLand tạo dựng thành công cho một dự án từ nền tảng vững chắc của chuyên môn, kinh nghiệm và những đột phá trong quá trình tư vấn phát triển dự án và phát triển kinh doanh. Thành công sau mỗi dự án lại mang tới cho chúng tôi thêm nhiều sự tin tưởng của đối tác và nhiều người bạn mới của chính các đối tác giới thiệu mà không cần phải PR hay Marketing. WeLand tự hào là công ty tư vấn hiếm hoi trên thị trường với Ban lãnh đạo từng trực tiếp triển khai thành công hàng chục dự án lớn từ Công ty chủ đầu tư Top 1 trên thị trường nên am hiểu sâu sắc các quan ngại cũng như mong muốn của các chủ đầu tư, vì thế không chỉ tư vấn mà còn trực tiếp triển khai tất cả các mảng dịch vụ bất động sản được giao phó với hiệu quả vượt trội - đó là điển hình của mô hình chuyên môn hóa bất động sản, chìa khóa thành công và khác biệt của các dự án."