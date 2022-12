iPhone 11 chỉ còn 10 triệu đồng, Galaxy Z Fold4 và hàng loạt smartphone "chạm đáy" dịp cuối năm

Theo khảo sát của phóng viên, tháng cuối cùng của năm 2022, nhiều mẫu smartphone đang được các đại lý, siêu thị điện máy giảm giá sâu tới hàng chục triệu đồng nhằm kích cầu mua sắm cuối năm cũng như thu hút người tiêu dùng.



Cụ thể, iPhone 14 bản 128GB có giá bán khởi điểm từ 20,5 triệu đồng (giảm 4,5 triệu đồng so với giá niêm yết). iPhone 14 Plus bản 128GB giảm 5 triệu đồng, xuống còn 23 triệu đồng; bản 512GB giảm tới 9,5 triệu đồng xuống 27,5 triệu đồng.

Tương tự, iPhone 14 Pro bản 128GB đang được đại lý chào bán với giá 28,5 triệu đồng (giảm 2,5 triệu đồng so với giá niêm yết), bản 1TB điều chỉnh giảm 7 triệu đồng xuống 40 triệu đồng. iPhone 14 Pro Max cũng giảm 2-3 triệu đồng tùy theo từng phiên bản bộ nhớ và màu sắc.

iPhone 11. (Ảnh minh họa)

Sau khi dừng bán iPhone 11, iPhone 12 chính thức trở thành iPhone giá rẻ mới của nhà Apple. Từ một chiếc điện thoại có giá tới hơn 21,99 triệu đồng, giờ đây để sở hữu iPhone 11 người dùng chỉ phải bỏ ra chi phí ít hơn gần một nửa. Theo đó, tại nhiều hệ thống bán lẻ giá bán chính thức của iPhone 11 bản 64GB thấp nhất được ghi nhận chỉ từ 10,49 đồng. Bản 128GB rời xa khỏi mốc 12 triệu đồng khi niêm yết ở mức 11,86 triệu đồng. Riêng bản 256GB và 512GB đã biến mất khỏi kệ hàng của các đại lý vì giá cao và người tiêu dùng không cần đến dung lượng như vậy.

Trong khi đó, giá iPhone 12 bản 64GB được ghi nhận thấp nhất từ 15,99 triệu đồng (giảm hơn 5 triệu đồng so với khi ra mắt); bản 128GB có giá 17,59 triệu đồng và bản 256GB là 22,39 triệu đồng.

Giá iPhone 13 bản 128GB hiện chỉ từ 18,69 triệu đồng (thấp hơn khoảng 3.3 triệu đồng so với thời điểm mới mở bán); bản 256GB chào bán ở giá 21,29 triệu đồng và bản 512GB có giá 29,99 triệu đồng.

Galaxy Z Fold 3 giảm mạnh tới gần 20 triệu đồng. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh iPhone nhiều dòng điện thoại thông minh khác cũng được các đại lý điều chỉnh giá bán. Cụ thể, Samsung Galaxy Z Fold4 có giá bán từ 36,8 triệu đồng, giảm 4,2 triệu đồng so với giá niêm yết. Galaxy Z Fold 3 bản 256GB chỉ còn 22,49 triệu đồng, giảm tới gần 20 triệu đồng so với thời điểm ra mắt; bản 512GB giá là 30,5 triệu đồng, giảm gần 15 triệu so với giá niêm yết. Ngoài ra, Oppo Find X5 Pro giảm 6,8 triệu đồng, xuống còn 26,2 triệu đồng; OPPO Reno8 Pro 5GB từ 18,99 triệu đồng còn 17,99 triệu đồng; Vivo với X80 Pro từ 29,9 triệu đồng còn 26,04 triệu đồng…

Theo các đại lý, dịp cuối năm là "thời điểm vàng" để cho người tiêu dùng mua sắm các sản phẩm công nghệ bởi giá bán của những thiết bị sẽ được điều chỉnh về mức tốt, dễ tiếp cận.