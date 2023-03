iPhone 14 màu vàng vừa lên kệ đã nhanh chóng sập giá, chỉ còn hơn 20 triệu đồng

Ảnh minh họa. (Nguồn: Future)

Thời điểm đầu tháng 3/2023, Apple đã chính thức ra mắt tùy chọn màu vàng mới cho mẫu iPhone 14 và iPhone 14 Plus. Đồng thời, tùy chọn màu sắc mới này được kỳ vọng sẽ giúp các Apple thu hút người dùng trẻ.



Tuy nhiên, dù được niêm yết ở mức giá 24,99 triệu đồng với iPhone 14 và 27,99 triệu đồng với iPhone 14 Plus, giá bán thực tế của bộ đôi này ở các đại lý ủy quyền đã giảm mạnh, về bằng với các tùy chọn màu khác.

Theo đó, iPhone 14 màu vàng bản 128 GB đang được một số đại lý chào bán với mức giá khoảng 20,5 triệu đồng, thấp hơn 4,5 triệu đồng so với giá niêm yết. Tương tự, iPhone 14 Plus màu vàng có mức giá khoảng 22,5 triệu đồng cho phiên bản 128 GB, thấp hơn 5,5 triệu đồng so với giá niêm yết. Mức giá của các phiên bản màu vàng hiện cao hơn khoảng 500.000 đồng so với một số màu sắc khác như đỏ và trắng.

Giữa bán giữa các hệ thông cũng có sự chênh lệch nhẹ, nhưng mức giá cao nhất được ghi nhận đối với iPhone 14 màu vàng là dưới 21 triệu đồng và iPhone 14 Plus màu vàng là 23,5 triệu đồng.

Nguồn: Future

Ngoài khác biệt về màu sắc, phiên bản màu vàng mới của iPhone 14 không có bất kỳ sự thay đổi nào về thông số kỹ thuật hay tính năng. Cụ thể, iPhone 14 iPhone 14 sở hữu màn hình kích thước 6,1 inch và iPhone 14 Plus là 6,7 inch có thiết kế bằng nhôm chuẩn công nghệ hàng không, đi kèm khả năng chống nước và bụi.



Về hiệu năng, dòng iPhone 14 đều sở hữu vi xử lý Apple A15 Bionic mạnh mẽ đặc biệt khả năng xử lý đồ họa được nâng cấp giúp xử lý tốt các tác vụ công việc cần cấu hình mạnh và chơi game đồ họa khủng. Cả hai kiểu máy đều sở hữu màn hình Super Retina XDR với công nghệ OLED hỗ trợ độ sáng HDR tối đa 1.200 nit, cùng với khả năng hỗ trợ định dạng Dolby Vision.

Với iPhone 14 và iPhone 14 Plus, người dùng sẽ có hệ thống camera kép, trong đó camera chính được trang bị cảm biến lớn hơn thế hệ tiền nhiệm nhằm đảm chất lượng hình ảnh tốt hơn trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau

Được biết, việc bổ sung thêm màu sắc mới vào giữa vòng đời sản phẩm là điều mà Apple thường làm trong vài năm trở lại đây, nhằm tăng sức hút cho thiết bị.

Thực tế, ngay từ khi thế hệ iPhone 14 ra mắt hồi năm ngoái, 2 model iPhone 14 và iPhone 14 Plus không nhận được nhiều sự chú ý của người tiêu dùng. Nhiều ý kiến cho rằng màu sắc mới sẽ sớm hết hot và tiếp tục chung cảnh bán ế như những phiên bản màu đã có trước đây. Thêm vào đó, màu vàng không phải là màu sắc được người tiêu dùng Việt quan tâm khi lựa chọn điện thoại.