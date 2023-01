iPhone 14 Pro Max "sập giá", bản màu Tím giờ có giá rẻ nhất

Từ thời điểm tháng 10 khi chính thức lên kệ tại thị trường Việt Nam, giá bán iPhone 14 series liên tục thay đổi do ảnh hưởng bởi nhu cầu người tiêu dùng cũng như nguồn cung ứng hạn chế. Thời điểm cung ít, cầu cao đã "thổi" giá bán của iPhone 14 Pro Max chạm ngưỡng 40 triệu đồng cho bản 256GB, cao hơn rất nhiều so với giá niêm yết mà nhà phân phối đưa ra.

Tuy nhiên, sau 3 tháng lên kệ, hiện tại giá bán iPhone 14 Pro Max đã bình ổn hơn, giảm về mức "giá sàn", thậm chí thấp hơn cả giá bán niêm yết mà các nhà phân phối đưa ra. Bên cạnh đó, trong đợt cận Tết, các đại lý cũng có nhiều chương trình ưu đãi nhằm kích cầu tiêu dùng, khiến mức giá cho iPhone 14 series nói chung càng hấp dẫn hơn nữa.

iPhone 14 Pro Max màu Tím "sập giá"

Tham khảo tại hệ thống CellphoneS, iPhone 14 Pro Max hiện đang có giá bán khởi điểm từ 30,09 triệu đồng cho tuỳ chọn 128GB bản màu Tím, màu Vàng và màu Đen. Riêng phiên bản màu Bạc có giá 30,39 triệu đồng, tức cao hơn các màu khác 300.000 đồng.

Đối với hệ thống Di Động Việt, giá bán iPhone 14 Pro Max 128GB màu Tím được niêm yết 29,79 triệu đồng, rẻ hơn 100.000 đồng so với giá bán của 3 màu còn lại. Tương tự, phiên bản 256GB màu Tím cũng có giá rẻ hơn các màu khác tới gần 1 triệu đồng.

Lần đầu tiên iPhone 14 Pro Max màu Tím có giá rẻ nhất trong 4 màu - Ảnh: Di Động Việt

Tại hệ thống FPT Shop, iPhone 14 Pro Max phiên bản 128GB hiện tại đang có giá 29,99 triệu đồng, bản 256GB có giá 31,99 triệu đồng và đồng giá cho tất cả các màu sắc.

3 mẫu iPhone giá rẻ hơn là iPhone 14, iPhone 14 Plus và iPhone 14 Pro cũng ghi nhận mức giá giảm mạnh so với thời điểm cách đây một tháng.

Việc iPhone 14 Pro Max màu Tím có giá rẻ hơn so với các màu khác là điều chưa từng có tiền lệ kể từ khi dòng sản phẩm này được bán ra chính thức tại Việt Nam. Ngay từ đợt mở đặt trước và mở bán diễn ra trong tháng 10/2022, các hệ thống bán lẻ đều để giá niêm yết của phiên bản màu Tím cao hơn các màu khác 1 triệu đồng do dự đoán được sức hấp dẫn của tuỳ chọn màu mới. Liên tục trong các thời điểm sau đó, iPhone 14 Pro Max màu Tím cũng luôn có giá cao hơn nhiều, có thời điểm "cháy hàng" toàn thị trường, người dùng rất khó mua được iPhone mới màu Tím, nếu có thì giá cũng không hề rẻ.

Một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến giá bán phiên bản màu Tím của iPhone 14 Pro Max tăng mạnh trong những tháng mở bán chính là tới từ giới đầu cơ. Đây là một bộ phận nhóm người chuyên đi "gom" máy, đợi giá máy tăng và bán lại với giá cao, góp phần tạo nên sự khan hiếm.

Thời điểm giới đầu cơ thu gom iPhone 14 Pro Max màu Tím đã góp phần "thổi" giá bán của máy lên tới 36 - 40 triệu đồng

Hiện tại, người dùng hoàn toàn có thể sở hữu iPhone 14 Pro Max màu Tím với giá dễ chịu hơn nhiều. Dự đoán trong thời gian tới, giá bán của máy sẽ không có sự thay đổi quá đáng kể.

Cung nhiều, không còn tình trạng khan hàng

Trao đổi với phóng viên, đại diện hệ thống FPT Shop cho biết nguyên nhân giá bán iPhone 14 Pro Max bản màu Tím giảm giá sâu là do chương trình kích cầu mua sắm đợt cận Tết Nguyên Đán, đồng thời nguồn cung hiện tại cho iPhone 14 Pro Max đa phần là màu tím. Tình trạng khan hàng về cơ bản đã được giải quyết, tất cả các phiên bản bộ nhớ và màu sắc đều đã sẵn hàng để người dùng tới mua hàng và trải nghiệm.

Đại diện hệ thống Di Động Việt cũng xác nhận nguồn hàng iPhone 14 Pro Max màu Tím được đẩy về đại lý đã nhiều hơn so với các đợt hàng trước đây. "Nguyên nhân iPhone 14 Pro/Pro Max giảm giá mạnh trong đợt vừa qua và phiên bản màu Tím đang có giá rẻ nhất trong 4 màu vì bộ đôi này có lượng hàng lớn về cuối tháng 12, chiếm hơn 80% lượng hàng iPhone 14 series và phiên bản màu Tím cũng chiếm đến 80%. Bên cạnh đó, hệ thống cũng giảm giá mạnh cho bộ đôi này nhằm thu hút người dùng, kích cầu doanh số dịp cận Tết", vị này cho biết.

Nguồn hàng iPhone 14 Pro Max màu Tím chiếm tới 80% thời gian này - Ảnh: Sforum

Một nguyên nhân khách quan khác cũng ảnh hưởng tới giá bán của iPhone 14 Pro Max trong đợt này được hệ thống FPT Shop chia sẻ tới từ thời điểm diễn ra Tết Nguyên Đán sớm hơn so với các năm trước, khiến người dùng ít có thời gian để chi tiêu mua sắm, đồng thời các báo cáo kinh tế vĩ mô không tốt cũng ảnh hưởng tới sự hạn chế trong chi tiêu của người tiêu dùng, gián tiếp làm giảm sức mua iPhone dịp cận Tết, dẫn tới dư thừa nguồn cung và các đại lý phải giảm giá iPhone để kích cầu mua sắm, đặc biệt là khi lượng hàng iPhone màu Tím về nhiều hơn hẳn so với các đợt trước đó.

Sức mua giảm mạnh sau Tết

Giống với mọi năm, các hệ thống bán lẻ đều khẳng định nhu cầu mua sắm iPhone mới của người dùng sẽ giảm mạnh sau Tết Nguyên Đán. Đây là điều có thể dự đoán được dựa trên xu hướng tiêu dùng.

"Sức mua sau tết Nguyên đán theo lịch sử nhiều năm sẽ giảm 20 - 30% so với trước Tết, tức quay lại mức bình thường (giảm là do sức mua cao đột biến giai đoạn trước tết)", đại diện hệ thống FPT Shop xác nhận. Hệ thống CellphoneS cũng dự đoán sức mua iPhone nói chung giảm tới còn 40 - 50% so với thời điểm cao trào.

Dự đoán nhu cầu mua sắm tiêu dùng nói chung sẽ giảm mạnh sau dịp Tết - Ảnh: Nguyễn Tân

Thời điểm cận Tết là thời điểm "vàng" cho nhu cầu mua sắm cá nhân khi các mặt hàng đều được giảm giá, các cửa hàng tung nhiều ưu đãi một phần nhằm kích cầu mua sắm, một phần để thúc đẩy doanh số bán hàng và tổng kết năm cho hệ thống. Được biết, thời điểm 7 ngày trước Tết Nguyên Đán thường là thời điểm mà nhu cầu mua sắm của người dùng cao nhất, có thể tăng tới 60%, sau đó sẽ giảm dần trong thời điểm trong và sau Tết. Đây cũng là giai đoạn người dùng thắt chặt chi tiêu hơn, đồng thời các hệ thống cũng ít triển khai các chương trình khuyến mãi hơn.