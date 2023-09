iPhone 15 series ra mắt: Quá ấn tượng với cổng USB-C, chip Apple A17 Pro, khung titan, giá chạm đỉnh 1.199 USD đắt nhất từ trước đến nay

Đúng như nhiều đồn đoán, dòng iPhone 15 nhận được sự thay đổi về thiết kế khi các cạnh tiếp xúc được bo cong nhẹ, cho cảm giác cầm nắm tốt hơn, trong khi phần viền vẫn là dạng phẳng. Cổng kết nối trên iPhone 15 series cũng được chuyển từ Lightning sang USB-C, đánh dấu cột mốc Apple chính thức khai tử cổng Lightning độc quyền trên các sản phẩm iPhone của mình.

iPhone 15 và iPhone 15 Plus

Đối với iPhone 15 và 15 Plus, sự thay đổi đến từ màn hình. Tạm biệt notch “tai thỏ” kể từ khi iPhone X ra mắt vào năm 2017, Apple đã phổ cập Dynamic Island xuống cho người dùng ưa chuộng iPhone bản tiêu chuẩn và iPhone Plus.

Kích thước màn hình vẫn giữ nguyên không đổi gồm 6,1 inch và 6,7 inch. Vẫn là tấm nền OLED Super Retina, iPhone 15 đạt độ sáng 1.600 nit khi hiển thị nội dung chuẩn Dolby Vision và tối đa 2.000 nit khi hiển thị ngoài trời, cao gấp đôi so với iPhone 14.

Ngoài những thay đổi có thể nhìn thấy được từ cổng USB – C đến Dynamic Island, nâng cấp đáng chú ý nhất trên iPhone 15 và 15 Plus là hệ thống camera. Cảm biến chính nay được nâng cấp lên 48 MP, tăng đáng kể so với 12 MP trên iPhone 14. Cùng với đó là cảm biến tele 12 MP, hỗ trợ 3 mức thu phóng 0.5x – 1x – 2x và những cải tiến về khả năng nhận diện chụp chân dung, chụp đêm và Action mode.

Tương tự như cách làm của năm trước, Apple tiếp tục đưa chipset có trên dòng iPhone 14 Pro là A16 Bionic lên iPhone 15 và 15 Plus. Hãng cho biết vi xử lý A16 Bionic giúp tối ưu “thời lượng sử dụng pin cả ngày dài” cho iPhone 15 và hứa hẹn cho hiệu năng mạnh mẽ đáp ứng được hết nhu cầu người dùng.

Năm nay, Apple mang đến cho dòng tiêu chuẩn và Plus các tùy chọn màu đen, xanh dương, xanh lá, vàng và hồng theo hơi hướng màu pastel. Mức giá khởi điểm cho iPhone 15 từ 799 USD và iPhone 15 Plus từ 899 USD.

iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max

Dòng iPhone 15 Pro đi kèm chip A17 Pro mạnh mẽ nhất, cổng USB-C, nút Action tùy chỉnh chức năng và hệ thống 3 camera cho chất lượng tương đương với 7 ống kính riêng biệt. iPhone 15 Pro có giá từ 999 USD cho bản 128 GB, trong khi iPhone 15 Pro Max có giá từ 1.199 USD cho 256 GB.

Điểm nâng cấp lớn nhất trên iPhone 15 Pro series là camera với 3 ống kính gồm cảm biến chính 48 MP, được nâng cấp khả năng chụp thiếu sáng và tối ưu hơn về AI xử lý ảnh. Với ống kính mới, Apple cho phép người dùng thay đổi ống kính mặc định và chụp ở nhiều tiêu cự. Camera zoom quang được nâng cấp lên mức 5x cùng với camera góc rộng 12 MP.

Về hiệu năng, iPhone 15 Pro và 15 Pro Max tiếp tục là những sản phẩm có hiệu năng top đầu trong thế giới smartphone với vi xử lý A17 Pro được sản xuất trên tiến trình 3nm (A16 Bionic sản xuất trên tiến trình 4nm) có đến 19 tỷ bóng bán dẫn. Apple tự tin tuyên bố hiệu năng của A17 Pro có thể thách thức một số mẫu PC cao cấp.

Một điểm cần chú ý là khung của iPhone 15 Pro và 15 Pro Max đã được chuyển sang vật liệu titan cho đồ bền tốt hơn thay vì thép. Gạt chuyển đổi nhanh chế độ im lặng được thay bằng nút Action. Người dùng có thể tự do gán các chức năng như chạy phím tắt, mở camera, bật đèn pin,…

Màn hình của bộ đôi này vẫn giữ nguyên về kích thước, với 6,1 inch cho 15 Pro và 6,7 inch cho 15 Pro Max. Tấm nền vẫn là OLED Super Retina XDR, hỗ trợ ProMotion 120 Hz, Always-on Display và chế độ Standby mới trên iOS 17. Phần viền đen trên màn hình được làm mỏng đi đáng kể. Máy có các tùy chọn màu trắng, đen, xanh đậm và màu “tự nhiên”.

Cổng USB-C trên iPhone 15 Pro cho tốc độ truyền tải dữ liệu lên đến 10Gbps, kết nối dễ dàng với các sản phẩm iPad, Macbook có trong hệ sinh thái của Apple. Trong năm nay, các mẫu tai nghe AirPods cũng được chuyển sang dùng USB-C để đồng bộ với dải sản phẩm còn lại.

Những sản phẩm khác được giới thiệu tại sự kiện

Apple Watch Series 9, Watch SE, Watch Ultra 2, thời điểm bán ra kính thông minh Apple Vision Pro là những gì được Apple đề cập bên cạnh tiêu điểm chính iPhone 15 series. Theo đó, Apple Vision Pro được hé lộ là bán ra vào đầu năm 2024, Apple Watch Series 9 không có thay đổi về kiểu dáng, nâng cấp chủ yếu từ chip S9 mới, nhận biết cử chỉ hai ngón tay “chụp lại” và Apple Wach Ultra 2 được nâng cấp màn hình sáng hơn, pin trâu hơn thế hệ đầu.