iPhone 16 rò rỉ dung lượng pin: 2 tin vui và 1 tin buồn

Dù mới bước sang tháng 2 và dự kiến phải 7 tháng nữa iPhone 16 mới chính thức ra mắt, nhưng những thông tin rò rỉ về thế hệ smartphone tiếp theo của Apple đã bắt đầu xuất hiện. Sau thiết kế camera của iPhone 16, mới đây, thông tin về dung lượng pin của từng dòng máy cũng đã bị rò rỉ.

Thiết kế camera mới của iPhone 16

Thông tin về dung lượng pin của iPhone 16 được tiết lộ bởi leaker Apple có tên Majin Bu. Theo leaker này:

- iPhone 16 có dung lượng pin 3561mAh, lớn hơn 6% so với iPhone 15 (3349mAh).

- iPhone 16 Pro Max có dung lượng pin 4676mAh, lớn hơn 5% so với iPhone 15 Pro Max (4422mAh). Ngoài ra, iPhone 16 Pro Max được cho là sẽ quay về thiết kế viên pin dạng thanh hình chữ nhật tương tự như iPhone 16, thay vì pin dạng chữ L như iPhone 15 Pro Max.

- iPhone 16 Plus có dung lượng pin 4006mAh, thấp hơn 9% so với iPhone 15 Plus (4383mAh).

- Chưa có thông tin về phiên bản iPhone 16 Pro.

Như vậy, có thể đây là tin vui đối với những người dùng đang nhắm tới chiếc iPhone 16 tiêu chuẩn và iPhone 16 Pro Max cao cấp nhất, nhưng lại là tin buồn với những ai đang có ý định sở hữu iPhone 16 Plus. Hiện chưa rõ tại sao Apple lại quyết định cắt giảm dung lượng pin của dòng máy này.