iPhone 16 sắp ra mắt, nhiều mẫu iPhone cũ giảm giá kịch sàn, nhưng có một mẫu không nên mua!

Cuối tháng 8/2024, Apple đã chính thức thông báo sự kiện mới mang tên “It’s Glowtime” dự kiến sẽ là lúc công bố iPhone 16 series và nhiều sản phẩm mới của hãng. Sự kiện này sẽ được diễn ra vào 0 giờ ngày 10/9 (theo giờ Việt Nam).

Sức nóng từ iPhone 16 đang lan tỏa và đây cũng là thời điểm nhiều mẫu iPhone cũ được hạ giá và người dùng có giá mềm hơn khá nhiều để mua. Đặc biệt, các mẫu iPhone tiền nhiệm ra mắt cách đây không lâu như iPhone 15 và iPhone 14 hiện đã được giảm giá khoảng 2-3 triệu đồng tùy theo mẫu. Dù vậy, lời khuyên được đưa ra là bạn không nên mua iPhone 15 lúc này vì những lý do sau.

iPhone 16 sắp sửa ra mắt, hàng loạt mẫu iPhone cũ đua nhau hạ giá

iPhone 15 không được cập nhật Apple Intelligence

Theo các tin rò rỉ trước đó, trí tuệ nhân tạo của Apple mang tên Apple Intelligence sẽ không có mặt trên 2 dòng iPhone 15 và iPhone 15 Plus. Tuy nhiên, nó lại được Apple đặc biệt ưu ái và chính CEO Apple là Tim Cook tiết lộ chính Apple Intelligence là tâm điểm của sự kiện sắp được ra mắt.

Dĩ nhiên iPhone 15 cũng sẽ được nâng cấp lên iOS 18, ,ưng nếu bạn muốn truy cập vào các tính năng AI của Apple, bao gồm hỗ trợ ChatGPT tích hợp trong Siri, thì iPhone 15 và 15 Plus không đủ mạnh cho Apple Intelligence... thì không nên xuống tiền ở thời điểm này.

Thay vào đó, việc chi thêm tiền để mua một chiếc iPhone cao cấp hơn iPhone 15 Pro/ iPhone 15 Pro Max hoặc lên đời hẳn hoi với iPhone 16 sẽ là một lựa chọn khôn ngoan hơn.

iPhone 15 không hỗ trợ Apple Intelligence và đây là một điểm trừ cực lớn cho dòng iPhone vừa ra mắt năm ngoái

iPhone 15 giảm giá nhưng nhiều chiếc iPhone khác còn "ngon" hơn

Có thể hiểu đơn giản iPhone 15 và iPhone 15 Plus là phiên bản biến thể iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max với thay đổi lớn có lẽ là cổng USB-C. Tuy nhiên nếu không quá quan trọng vấn đề này thì iPhone 15 chẳng có điểm nổi trội nào đáng kể. Thay vào đó, Apple sẽ ngừng sản xuất iPhone 13 và việc iPhone 14 tiếp tục giảm sâu, thấp hơn iPhone 15 sẽ là một lựa chọn hấp dẫn. Bởi cả iPhone 14 và iPhone 15 đều không có Apple Intelligence. Vậy nên mua iPhone 13, iPhone 14 sẽ là một lựa chọn hợp lý và kinh tế hơn khá nhiều.

Có nhiều lựa chọn hấp dẫn hơn iPhone 15 ở thời điểm hiện tại

Lấy ví dụ là 2 mẫu iPhone 14 và 14 Plus, đây là 2 chiếc điện thoại đáp ứng hầu hết mọi nhu cầu cho người dùng không quan tâm đến AI. Tại Việt Nam, giá iPhone 14 hiện chỉ ở mức trung khi bản 128GB có giá từ 16.69 triệu đồng còn bản 256GB từ 18.89 triệu đồng. Với lịch sử hỗ trợ lâu dài của Apple, iPhone 14 có thể sẽ vẫn đứng vững trên thị trường trong khoảng 3 năm tới.

Mức giá iPhone 14 đang khá đẹp cho những ai muốn mua iPhone

Tương tự, giá của iPhone 13 hiện nay đã giảm mạnh, chạm ngưỡng 13 triệu đồng. Đây là mẫu iPhone hiện đại hơn khá nhiều so với iPhone 11 và iPhone 12 nhưng không kém cạnh về thiết kế và tính năng so với các mẫu iPhone 14 và 15. Giá bán lẻ của iPhone 13 tại một số cửa hàng đã giảm xuống gần mức 13 triệu đồng, chỉ cao hơn một chút so với iPhone 12, điều này làm cho nó trở thành một lựa chọn rất hấp dẫn. Cụ thể, giá của iPhone 13 với dung lượng 128GB là 13,39 triệu đồng và phiên bản 256GB có giá 16,99 triệu đồng.

Giá iPhone 13 chạm sát mốc 13 triệu đồng, mức giá cực kỳ hấp dẫn so với thiết kế và tính năng mà chiếc điện thoại này sở hữu

Với mức giá này, iPhone 13 trở thành một lựa chọn vừa "ngon bổ rẻ" đúng nghĩa khi giá thấp hơn gần 10 triệu đồng so với thời điểm ra mắt. Về cấu hình, iPhone 13 vẫn thể hiện sức mạnh và không hề thua kém nhiều so với các phiên bản mới như iPhone 14 và 15.