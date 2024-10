iPhone 16 sẽ tạo ra 'siêu chu kỳ' mới cho Apple hay chỉ là 'bom xịt'?

Trước khi iPhone 16 chính thức ra mắt, Apple đã kỳ vọng đây sẽ là “một cú nổ lớn”. Nhưng, những ước tính ban đầu cho thấy kết quả yếu hơn so với kỳ vọng của Apple.

Apple cần iPhone 16 trở thành sản phẩm bán chạy sau nhiều năm doanh số iPhone ì ạch. Đã qua rồi cái thời người hâm mộ trung thành của Apple xếp hàng dài để đổi thiết bị của họ gần như hàng năm. Những năm gần đây, rõ ràng công ty không đưa ra cho người tiêu dùng lý do lớn để nâng cấp thiết bị kể từ khi bổ sung kết nối 5G cho iPhone 12. Chính vì vậy, với việc tích hợp AI cho thế hệ iPhone16 khiến Apple hy vọng sản phẩm này sẽ tạo nên cú hit.

Nhưng bất chấp một số sự kiện ra mắt rầm rộ, vẫn chưa rõ liệu Apple đã thành công trong việc thuyết phục người tiêu dùng hay chưa.

Theo bài đăng trên blog của Ming-Chi Kuo, một nhà phân tích về Apple tại TF International Securities, Apple chỉ bán được khoảng 37 triệu chiếc trong tuần đầu tiên mở bán trước iPhone 16, giảm hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, nhu cầu đối với các thiết bị iPhone 16 Pro có giá cao hơn đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái khi ra mắt iPhone 15.

Một tuần sau khi bắt đầu bán trước, nhà phân tích Dan Ives của Wedbush ước tính doanh số bán trước chỉ cao hơn một chút so với ước tính của Kuo ở mức khoảng 40 triệu chiếc. Nhà phân tích công nghệ Angelo Zino của CFRA Research cũng cho biết dữ liệu doanh số đặt hàng trước vào cuối tuần đầu tiên cho thấy mức giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Dữ liệu này có thể khiến Apple lo lắng về việc người tiêu dùng đang lựa chọn điện thoại nào trong dòng iPhone 16, vì việc nâng cấp lên các thiết bị tiêu chuẩn khiến chúng có nhiều điểm tương đồng với các mẫu Pro. Các nhà phân tích cho biết nhu cầu đối với các thiết bị iPhone 16 và iPhone 16 Plus có giá thấp hơn có vẻ lớn hơn so với Pro và Pro Max, điều này có thể ảnh hưởng đến giá bán trung bình và tổng doanh thu bán iPhone.

Theo Kuo, trong tuần đầu tiên mở bán trước, Apple đã bán được 9,8 triệu iPhone 16 Pro và 17,1 triệu iPhone 16 Pro Max, giảm lần lượt 27% và 16% so với cùng kỳ năm ngoái. So sánh với iPhone 16 tiêu chuẩn và Plus, doanh số bán ra tăng nhẹ so với iPhone 15.

Zino cho biết vấn đề là các mẫu iPhone cơ bản có thể quá tốt.

Zino cho biết: "Do đây chủ yếu là chu kỳ nâng cấp phần mềm, nên tôi lo ngại rằng doanh số bán ra của iPhone 16 giá thấp có sự kết hợp lớn hơn so với các thiết bị giá cao. Khi xem xét các thiết bị tiêu chuẩn, chúng có sự nâng cấp thực sự tuyệt vời về camera và bộ xử lý bên trong".

Kuo cũng báo cáo thời gian giao hàng ngắn hơn đối với các mẫu iPhone 16 Pro, 1-2 tuần đối với iPhone 16 Pro trong đợt mở bán trước vào cuối tuần đầu tiên — so với iPhone 15, khi khách hàng phải đợi 3-4 tuần để nhận được thiết bị của họ.

Ông chỉ ra thực tế rằng các tính năng AI "Apple Intelligence" được nhà sản xuất iPhone ca ngợi nhiều thậm chí còn chưa có trên các thiết bị này (chúng sẽ bắt đầu triển khai ở phiên bản beta vào tháng tới cùng với iOS 18.1), cũng như cuộc đấu tranh liên tục của công ty với sự cạnh tranh ngày càng gia tăng ở Trung Quốc.

Zino cho biết, "bạn cần phải chờ đợi thông tin truyền miệng lan truyền trong nhóm người tiêu dùng trong vài quý tới" trước khi người tiêu dùng thấy được giá trị của công nghệ mới.

Phản ứng trước khi bán có thể chỉ ra rằng lời hứa về các tính năng AI tích hợp không đủ để đưa Apple thoát khỏi tình trạng trì trệ của iPhone. Apple chỉ có thể làm được rất ít để cải thiện camera của iPhone hoặc điều chỉnh kích thước màn hình, và các bản cập nhật phần mềm mà nhiều người tiêu dùng đã cảm thấy không chắc chắn có thể sẽ khó bán hơn. Và đối với tất cả những người hâm mộ Apple trung thành nhất, các nhà phân tích cho rằng hầu hết khách hàng có lẽ vẫn chưa hiểu sâu sắc tại sao các tính năng AI lại đáng để nâng cấp.

Chắc chắn, iPhone 16 vẫn còn quá sớm để ra mắt và đã có nhiều sản phẩm được bán ra kể từ khi thiết bị này có mặt trên kệ vào ngày 20/9.

Hơn nữa, các phép đo mà các nhà phân tích sử dụng để ước tính doanh số bán trước không nhất thiết phản ánh toàn bộ câu chuyện. Nhiều người coi thời gian giao hàng, tức là khoảng thời gian giữa lúc người tiêu dùng đặt hàng thiết bị và lúc thiết bị được giao, là một chỉ báo quan trọng về nhu cầu. Logic là: Càng có nhiều người đặt hàng iPhone, thời gian chờ đợi sẽ càng dài.

Theo Nhà phân tích Lex Chiew của Canalys, thời gian giao hàng cho iPhone 16 ngắn hơn so với năm ngoái, nhưng thực tế đó có thể là một dấu hiệu tích cực cho thấy Apple đã cải thiện chuỗi cung ứng của mình, cho phép họ sản xuất nhiều điện thoại hơn, nhanh hơn. Zino nói thêm rằng Apple cũng có thể đã tăng nguồn cung trước khi ra mắt, do áp lực phải thúc đẩy chu kỳ nâng cấp lớn với iPhone 16.

Một tín hiệu tích cực khác: Giám đốc điều hành T-Mobile Mike Sievert đã nói với CNBC sau tuần đầu tiên mở bán trước rằng nhà mạng này đã bán được nhiều iPhone 16 hơn so với iPhone 15 vào năm ngoái.

Apple sẽ không chia sẻ bất kỳ thông tin chi tiết nào về số liệu bán iPhone cho đến khi báo cáo kết quả kinh doanh vào tháng tới được công bố và ngay cả khi đó, dữ liệu sẽ chỉ bao gồm bảy ngày bán trước và 10 ngày bán hàng thông thường. Nhưng hầu hết các nhà phân tích vẫn kỳ vọng iPhone 16 sẽ chứng tỏ là sản phẩm chiến thắng trong những tháng tới mặc dù có thể khởi đầu chậm, đặc biệt là khi bước vào ba tháng cuối cùng quan trọng của năm.

Ives chia sẻ với CNN qua email rằng: "Theo quan điểm của chúng tôi, đây là một quý nghỉ lễ bội thu và siêu chu kỳ bắt đầu cho iPhone 16".

Theo: CNN