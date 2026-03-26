iPhone 18 Pro Max lộ diện thiết kế mới

Theo các nguồn tin từ Trung Quốc, Apple vẫn chưa sẵn sàng đưa toàn bộ hệ thống Face ID xuống dưới màn hình trên dòng iPhone 18 Pro. Thay vì loại bỏ hoàn toàn, khu vực Dynamic Island nhiều khả năng sẽ được thu nhỏ trong thế hệ này.

Một báo cáo mới cho biết Dynamic Island (phần cắt hiển thị trên màn hình iPhone) sẽ tiếp tục hiện diện trên các mẫu iPhone 18 Pro, trái với nhiều dự đoán trước đó về việc Apple sẽ loại bỏ hoàn toàn chi tiết này. Nguyên nhân chính được cho là do hãng chưa thể hoàn thiện công nghệ ẩn toàn bộ Face ID dưới màn hình.

Trước đó, nhiều thông tin rò rỉ từng cho rằng Apple sẽ chuyển toàn bộ hệ thống nhận diện khuôn mặt xuống dưới lớp hiển thị, chỉ giữ lại một lỗ nhỏ dành cho camera trước, nhằm tiến tới thiết kế màn hình tràn viền hoàn toàn. Tuy nhiên, Face ID là một hệ thống phức tạp gồm nhiều cảm biến hoạt động đồng bộ, đòi hỏi độ chính xác và ổn định cao. Việc đưa toàn bộ cụm này xuống dưới màn hình đang gặp thách thức kỹ thuật lớn.

Nguồn tin cho biết Apple không muốn đánh đổi hiệu năng hoặc độ tin cậy của Face ID chỉ để đạt được thay đổi về thiết kế. Thay vào đó, hãng được cho là đang phát triển một phiên bản Dynamic Island nhỏ gọn hơn, giúp tối ưu không gian hiển thị nhưng vẫn duy trì các tính năng như Live Activities và truy cập nhanh.

Dù vậy, đây mới chỉ là thông tin từ chuỗi cung ứng và kế hoạch của Apple vẫn có thể thay đổi trong thời gian tới. Nếu xu hướng này được giữ nguyên, người dùng có thể sẽ phải chờ thêm vài thế hệ iPhone nữa để thấy thiết kế chỉ còn một lỗ camera duy nhất thay vì Dynamic Island.