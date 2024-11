iPhone của bạn sắp thành "đồ cổ"? Đây là điều bạn cần biết!

Gần đây, Apple đã xếp 2 dòng sản phẩm của mình là iPhone XS (2018) và iPhone 6S (2015) vào danh sách hàng cũ. Ngoài ra, công ty cũng coi 4 mẫu Apple Watch Series 2 là "đồ cổ." Điều này có thể khiến bạn bất ngờ nếu bạn vẫn đang sử dụng một trong những phẩm này.

Trong hệ sinh thái của Apple, "hàng cũ" không có nghĩa là sản phẩm đã “quá cũ” và bạn nên ngừng sử dụng chúng. Khi một thiết bị của Apple trở thành "hàng cũ," sản phẩm đó không còn được Apple đảm bảo sửa chữa tại các cửa hàng Apple Store hoặc trung tâm bảo hành ủy quyền. Ngoài ra, hãng cũng ngừng phát hành các bản cập nhật phần mềm cho thiết bị đó.

Tuy nhiên, các thiết bị cũ vẫn có thể hoạt động ổn định và thậm chí nhận được các bản cập nhật, nếu chúng tương thích với hệ điều hành mới nhất hoặc cần được vá các lỗ hổng bảo mật quan trọng. Chẳng hạn, iPhone XS và XS Max vẫn được hỗ trợ nâng cấp lên iOS 18.

iPhone XS chính thức bị Apple coi là "đồ cổ". Ảnh: TechRadar

Theo định nghĩa chính thức của Apple, "hàng cũ" là các sản phẩm đã ngừng bán từ 5 đến 7 năm. Tuy nhiên, do Apple thường ngừng bán một số thiết bị sớm hơn các thiết bị khác, nên việc phân loại sản phẩm nào là “hàng cũ” đôi khi có những trường hợp đặc biệt.

iPhone XS, ra mắt sau iPhone 6S 3 năm, nhưng cả hai đều được Apple xếp vào danh mục "hàng cũ." Điều này là do Apple bán iPhone 6S trong thời gian lâu hơn so với XS. iPhone 6S bị ngừng bán vào năm 2018, sau 3 năm có mặt trên thị trường, trong khi iPhone XS chỉ được bán trong 1 năm và bị ngừng sản xuất vào năm 2019. Do đó, Apple không tự động một thiết bị là "hàng cũ" sau khi đạt mốc 5 năm.

Khi một sản phẩm vượt qua mốc 7 năm, Apple sẽ đưa sản phẩm đó vào một danh mục khác là "hết thời." Giống như “hàng cũ”, các thiết bị được xếp vào loại "hết thời" vẫn hoạt động bình thường miễn là phần cứng còn tốt. Tuy nhiên, các sản phẩm này sẽ không được Apple hỗ trợ và sửa chữa. Ngoại lệ duy nhất là MacBook có thể được thay pin trong vòng 10 năm kể từ khi sản phẩm ngừng bán.

MacBook có thể được bảo hành pin lên tới 10 năm. Ảnh: iFixit

Tuy nhiên, các thiết bị “hết thời” vẫn sẽ nhận được một số bản cập nhật, chủ yếu là các bản vá bảo mật. Chẳng hạn, vào tháng 7, Apple đã phát hành bản cập nhật bảo mật cho iPhone 6S và iPhone 6S Plus, cả hai đều đã thuộc danh mục "hết thời."

Những thay đổi này thường khiến người dùng trung thành với các thiết bị cũ cảm thấy bất tiện, đặc biệt khi họ chưa sẵn sàng nâng cấp. Tuy nhiên, ngay cả khi Apple hoặc các trung tâm bảo hành chính hãng từ chối sửa chữa chiếc iPhone "đồ cổ" của bạn thì các cửa hàng sửa chữa bên ngoài vẫn có thể giúp bạn tiếp tục sử dụng thiết bị yêu thích của mình lâu hơn.