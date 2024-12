iPhone đang dễ bị tấn công hơn Android?

Sau khi nghiên cứu với hơn 220 triệu thiết bị, Lookout phát hiện iPhone đang dễ bị tấn công hơn các thiết bị Android. Mặc dù vậy, Lookout cũng cho biết điều đó không làm giảm danh tiếng bảo mật mà thiết bị này của Apple nhận được.

Số liệu cho thấy 19% thiết bị iOS tại nơi làm việc đã tiếp xúc với ít nhất một nỗ lực lừa đảo trong ba quý đầu năm 2024, so với 10,9% đối với các thiết bị Android. Sự khác biệt này chủ yếu do số lượng iPhone tại nơi làm việc gấp đôi so với thiết bị Android. Báo cáo cũng ghi nhận mức tăng 17% trong các vụ đánh cắp thông tin đăng nhập và nỗ lực lừa đảo nhắm vào doanh nghiệp so với quý trước. Các kẻ tấn công hiện đang chuyển sang các phương pháp tiếp cận có mục tiêu hơn, thay vì các chiến dịch tấn công bừa bãi.

iPhone vẫn được Apple bảo vệ mạnh mẽ

Mặc dù có những số liệu đáng lo ngại, nhưng cần phải đánh giá các kết quả này một cách thận trọng. Kiến trúc khép kín và các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt của iOS vẫn cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ chống lại phần mềm độc hại và các mối đe dọa nâng cao khác. Phần lớn phần mềm độc hại được phát hiện, như BnkRat, SpySolr và ValadSpy, chủ yếu nhắm vào nền tảng Android.

Từ năm 2019, các nhà nghiên cứu đã xác định được 473 triệu trang web lừa đảo, với sự gia tăng đáng kể về mức độ tinh vi của các cuộc tấn công. Tội phạm mạng ngày càng sử dụng các thủ đoạn mạo danh giám đốc điều hành và tạo ra các tình huống khẩn cấp để thao túng nhân viên, một kỹ thuật không phụ thuộc vào hệ điều hành.

Hơn nữa, sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI) và các mô hình ngôn ngữ đang đặt ra những thách thức mới cho an ninh mạng di động. Kẻ tấn công hiện có khả năng tự động hóa và cá nhân hóa các nỗ lực lừa đảo ở quy mô lớn, khiến chúng trở nên đáng tin cậy và nguy hiểm hơn.

Tình hình có thể thay đổi tại Liên minh Châu Âu khi hệ sinh thái iOS có thể bị buộc phải mở cửa cho việc tải xuống ứng dụng. Mặc dù Apple đã cảnh báo về các rủi ro tiềm ẩn nhưng hệ sinh thái của họ vẫn duy trì các biện pháp bảo vệ tích hợp vững chắc, đặc biệt thông qua các bản cập nhật thường xuyên và quy trình xác thực ứng dụng nghiêm ngặt.

Nghiên cứu này nhấn mạnh rằng bảo mật tốt chủ yếu phụ thuộc vào sự cảnh giác của người dùng và việc cập nhật hệ thống, bất kể thiết bị nào được sử dụng. Mặc dù iPhone vẫn duy trì lợi thế bảo mật tổng thể, người dùng cần cảnh giác với các nỗ lực lừa đảo nhắm vào họ.