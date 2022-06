iPhone SE 2022 "sập giá" chỉ sau 1 tháng mở bán xuống còn chưa đến 10 triệu đồng, iPhone 13 rớt giá mạnh

Theo khảo sát của phóng viên, tại một số hệ thống đại lý bán lẻ iPhone chính hãng, tiếp nối iPhone 11, 12 giá iPhone SE 2022 và iPhone 13 thời điểm này cũng ghi nhận mức giảm sâu nhằm kích cầu, tăng doanh số trong bối cảnh thị trường trầm lắng.

Cụ thể, iPhone SE 2022 hiện có giá bán dao động từ 9,9-12,79 triệu đồng cho phiên bản 64 GB. Phiên bản dung lượng cao nhất là 256 GB có giá khởi điểm từ 14,49-15,99 triệu đồng, tùy từng đại lý. Cùng với iPhone SE 2022, iPhone 13 cũng được hệ thống đại lý giảm giá thêm 1 triệu đồng xuống còn 19,79 triệu đồng (mức thấp nhất từ trước đến nay).

Ảnh minh họa.

Đây được coi là mức giá thấp nhất của iPhone SE 2022 kể từ khi ra mắt đồng thời cũng là lần đầu tiên Apple có động thái giảm giá mạnh tay như vậy đối với sản phẩm vừa ra mắt không lâu. Thậm chí, so với phiên bản tiền nhiệm, giá bán của iPhone SE 2022 cũng chỉ chênh lệch khoảng 200.000-400.000 đồng. Trong khi đó, việc giảm giá bán của iPhone 13 được xem là động thái "dọn đường" của Apple để chuẩn bị giới thiệu thế hệ iPhone 14 vào tháng 9 tới.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, ông Nguyễn Mạnh Quy - đại diện hệ thống Di Động Việt cho biết: “Từ một số khảo sát về sản phẩm thì với mức giá loanh quanh 11 triệu đồng khách hàng có xu hướng chọn iPhone 11 thay vì iPhone SE 2022 để có được thiết bị có màn hình lớn hơn. Các yếu tố khác như tính năng, phần cứng, hỗ trợ cập nhật lâu hơn... không được quan tâm nhiều. Bên cạnh đó, việc iPhone SE 2022 ra mắt chậm hơn dự kiến cũng ảnh hưởng trực tiếp đến doanh số của model này, nhất là khi iPhone 11 và iPhone 12 liên tục giảm giá”.

Được biết, iPhone SE 2022 được Apple giới thiệu tại sự kiện Peek Performance. Nâng cấp đáng chú ý nhất trên SE 2022 nằm ở bộ xử lý A15 Bionic giúp mẫu máy này có hiệu suất xử lý mạnh mẽ, không thua kém bất cứ mẫu smartphone cao cấp nào khác trên thị trường. Tuy nhiên, SE 2022 không được lòng người dùng vì sở hữu thiết kế cũ và màn hình nhỏ. Thời điểm cuối tháng 3/2022, nguồn tin từ Nikkei Asia cho biết, Apple dự định trong quý tới sẽ cắt giảm sản lượng khoảng 2-3 triệu chiếc iPhone SE - tương đương mức giảm 20% so với kế hoạch ban đầu do nhu cầu của người dùng thấp hơn so với dự kiến.

Trước đó, thị trường cũng ghi nhận mức giảm sâu của 2 mẫu smartphone iPhone 11 và 12. Theo đó, iPhone 11 bản 64GB có giá khởi điểm 11,4 triệu đồng, giảm khoảng 1 triệu đồng so với tháng trước. Như vậy, giá của iPhone 11 đã giảm đến 10 triệu đồng so với lúc mở bán ở Việt Nam. Trong khi đó, những dòng máy như iPhone 11 Pro hay Pro Max đều không ghi nhận sự biến động về giá.

Đối với iPhone 12, khách hàng mua máy trong tháng 6/2022 sẽ được nhận ưu đãi 500.000 đồng. Theo đó, iPhone 12 Mini 64GB có giá 15 triệu đồng, giảm 1,2 triệu đồng so với giai đoạn cuối tháng 5/2022. IPhone 12 64GB có giá 15,9 triệu đồng. Các mẫu iPhone 12 Pro hay Pro Max không có biến động.

Không những thế, mẫu iPhone 12 mini từng có thời điểm biến mất trên một số kệ hàng chính hãng cũng xuất hiện trở lại với giá 14,5 triệu đồng bản 64 GB, bản 128 GB đắt hơn một triệu đồng. So với khi mới lên kệ, iPhone 12 mini được giảm 5,5 triệu đồng.

https://cafef.vn/iphone-se-2022-sap-gia-chi-sau-1-thang-mo-ban-xuong-con-chua-den-10-trieu-dong-iphone-13-rot-gia-manh-20220617144258335.chn