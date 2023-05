iPhone tại Việt Nam rao bán “rẻ hơn các loại rẻ”, giá iPhone 14 Pro Max phá đáy, chuyện gì đang xảy ra?

Nhiều dòng iPhone VN/A tiếp tục được các hệ thống bán lẻ điều chỉnh giảm sâu đến tận đáy, với mức giảm hơn 10 triệu đồng. Trong đó, iPhone 14 Pro Max là mẫu điện thoại giảm giá rất mạnh, có thời điểm dưới ngưỡng 26 triệu đồng.

Giá iPhone VN/A tại Việt Nam tiếp tục lập đáy mới.

Tham khảo tại hệ thống Di Động Việt iPhone 14 series VN/A, iPhone 13 VN/A và iPhone 11 VN/A… tại hệ thống đã tiếp tục giảm hơn 500.000 đồng so với tháng trước, nâng tổng mức giảm lên hơn 10 triệu đồng so với giá niêm yết từ ngày 11 - 14/5. Hệ thống cũng kỳ vọng sức bán của các dòng iPhone VN/A sẽ tăng trưởng khoảng 20 - 25% sau đợt điều chỉnh giá này.



Thế giới di động cũng đang niêm yết giá cho mẫu iPhone 14 Pro Max rẻ hơn rất nhiều. Chẳng hạn, sản phẩm IP 14 Pro Max 128 GB được bán tại hệ thống này đang có giá online thấp hơn 250.000 đồng so với giá niêm yết.

Bảng giá tham khảo một số dòng iPhone VN/A đang giảm sâu tại Di Động Việt từ 11 - 14/5.

Theo bảng này, iPhone 14 Pro Max 128GB VN/A chỉ còn 26,29 triệu đồng. Các phiên bản dung lượng 256GB và 512GB của iPhone 14 Pro Max VN/A cũng chỉ còn lần lượt là 28,79 triệu đồng và 35,59 triệu đồng.

Tương tự, so với tháng 3/2023, iPhone 14 Pro 128GB VN/A cũng đã giảm thêm khoảng 600.000 đồng, chỉ còn 24,39 triệu đồng. Phiên bản dung lượng 256GB cũng chỉ còn 26,79 triệu đồng.

Trong khi đó, bộ đôi iPhone 14 và 14 Plus VN/A cũng tiếp tục gây "sốc" với mức giá chỉ còn lần lượt từ 18,49 triệu đồng và 21,49 triệu đồng.

Đây cũng là lần đầu tiên hai dòng iPhone VN/A thế hệ cũ là iPhone 11 và iPhone 13 được điều chỉnh về mức đáy mới, chỉ còn từ 10,19 triệu đồng, 15,99 triệu đồng.

Ngoài ra, cũng trong dịp này, MacBook Air M1 chỉ còn 17,99 triệu đồng, giảm hơn 10 triệu đồng so với giá niêm yết (giá niêm yết là 28,49 triệu đồng).

Theo lý giải của đại diện các chuỗi hệ thống phân phối, việc giảm giá bán mạnh có tác động tích cực đến tâm lý người mua, đặc biệt trong thời điểm trũng của thị trường công nghệ. Vì thế xuất hiện các chương trình bán rẻ hơn các loại rẻ, rẻ nhất từ trước đến hay...



Tại Việt Nam, với các thế hệ iPhone mới, dòng Pro Max với giá cao nhất luôn đạt doanh số tốt nhất. Thống kê của một hệ thống lớn cho thấy trong tháng 3, thậm chí 2 phiên bản iPhone 14 Pro Max với dung lượng bộ nhớ 128 GB và 256 GB lần lượt đứng top 1 và 2 bán chạy nhất ngành hàng smartphone.

Tuy vậy, so với khi mở bán, tỷ lệ iPhone 14 Pro Max giảm khá nhiều do trong đợt mở bán đầu tiên khách hàng thường lựa chọn bản 14 Pro Max, các tháng tiếp theo nhu cầu sẽ tăng ở các bản thấp hơn như iPhone 14 và iPhone 14 Plus, số lượng người mua tăng 10-15% so với trước khi có đợt điều chỉnh giá mới từ đầu tháng 4.

Do vậy, đợt giảm giá khá sâu cho mẫu Pro Max được nhiều hệ thống kỳ vọng sẽ tạo sức bật tốt về doanh số. Ngoài ra, việc hàng loạt các dòng điện thoại iPhone giảm giá sốc, bán rẻ được cho là động thái nhằm tăng sức cạnh tranh, giành thị phần của các hệ thống bán lẻ.

Dẫu mang lại những lợi ích trước mắt về giá cho người mua, nhưng theo đại diện Di Động Việt, cạnh tranh giá là con dao hai lưỡi và không bao giờ bền vững. Lạm dụng có thể gây hại cho doanh nghiệp, giảm chất lượng phục vụ khách hàng. Vị đại diện này cũng khuyên người tiêu dùng, dù đây là cơ hội mua sản phẩm giá tốt nhưng cần chọn địa chỉ uy tín, để được hỗ trợ hậu mãi tốt.