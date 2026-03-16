Iran lần đầu tiên phóng “tên lửa khiêu vũ” tấn công Mỹ - Israel

Sejjil-2 là tên lửa đạn đạo tầm trung hai tầng, sử dụng nhiên liệu rắn, có tầm bắn ước tính khoảng 2.000 km và khả năng mang tải trọng khoảng 700 kg.

Đây là tên lửa do Iran tự thiết kế và phát triển, còn được biết đến với các tên gọi khác như Ashoura và Ashura.

Nhờ khả năng cơ động ở độ cao lớn, nó được mệnh danh là "tên lửa khiêu vũ", ám chỉ khả năng né tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa như Iron Dome (Vòm Sắt) của Israel.

Tên lửa Sejjil-2 của Iran có tầm bắn ước tính khoảng 2.000 km. Ảnh: ET

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Sejjil-2 dài khoảng 18 m, đường kính khoảng 1,25 m và nặng khoảng 23,6 tấn.

Thiết kế nhiên liệu rắn mang lại lợi thế chiến lược, cho phép tên lửa này được chuẩn bị và phóng nhanh hơn so với các hệ thống nhiên liệu lỏng cũ hơn như dòng Shahab.

Iran bắt đầu thiết kế tên lửa Sejjil-2 vào đầu những năm 1990 và phóng thử nghiệm lần đầu vào năm 2008. Tên lửa được cho là đã bay khoảng 800 km. Vụ phóng thứ hai được thực hiện vào tháng 5-2009 để đánh giá các hệ thống dẫn đường và điều hướng được cải tiến.

Trong lần thử nghiệm thứ sáu, tên lửa được cho là đã bay khoảng 1.900 km vào Ấn Độ Dương.

Vụ phóng tên lửa diễn ra khi cuộc xung đột giữa Iran và Mỹ - Israel đã bước sang ngày thứ 16. Các báo cáo cho biết hơn 2.000 người đã thiệt mạng, hầu hết là ở Iran và Lebanon.

Lầu Năm Góc tuyên bố lực lượng Mỹ và Israel đã tấn công hơn 15.000 mục tiêu trên khắp Iran kể từ khi xung đột nổ ra hôm 28-2.

Truyền thông Mỹ cũng đưa tin rằng Lầu Năm Góc đã điều tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli đến khu vực cùng với khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ.

Xung đột khó kết thúc sớm?

Trong khi đó, các quan chức Washington - bao gồm Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright - hôm 15-3 dự báo cuộc xung đột với Iran “sẽ kết thúc trong vòng vài tuần và giá năng lượng sẽ giảm”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ tiến hành thêm các cuộc tấn công vào đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chính của Iran, đồng thời nói rằng ông chưa sẵn sàng đạt được thỏa thuận để chấm dứt xung đột.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi hôm 15-3 bác bỏ tuyên bố “Tehran muốn đàm phán” của Tổng thống Donald Trump.

“Chúng tôi chưa bao giờ yêu cầu ngừng bắn, thậm chí chưa bao giờ yêu cầu đàm phán. Chúng tôi sẵn sàng tự vệ cho đến khi nào cần thiết. Đây không phải là cuộc chiến sinh tồn. Chúng tôi ổn định và đủ mạnh” - ông Araqchi nói với đài CBS News.

Một diễn biến khác, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hôm 15-3 thông báo dầu từ kho dự trữ khẩn cấp của họ sẽ bắt đầu được vận chuyển ra thị trường toàn cầu trong thời gian tới. Các quốc gia thành viên IEA cam kết xả kho 411,9 triệu thùng dầu.

Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh và các quốc gia khác bị ảnh hưởng bởi việc tắc nghẽn nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz cùng chung tay nỗ lực mở lại các tuyến đường vận chuyển.

Theo tờ Wall Street Journal, Mỹ dự định thông báo ngay trong tuần này về việc nhiều quốc gia đã đồng ý thành lập một liên minh để hộ tống các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Họ vẫn đang thảo luận xem các hoạt động đó sẽ bắt đầu trước hay sau khi xung đột kết thúc.