Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Iran tuyên bố dừng tấn công các nước láng giềng

07-03-2026 - 19:17 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết, Tehran đã quyết định ngừng tấn công các quốc gia láng giềng và khẳng định không có ý định đưa quân vào những nước này.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: Reuters)

Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Pezeshkian đã xin lỗi các nước trong khu vực và nói rằng Iran tôn trọng chủ quyền của họ.

Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã bước sang tuần thứ hai, và hiện chưa rõ thời điểm kết thúc. Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Tehran “đầu hàng vô điều kiện”, trong khi Israel tiếp tục tấn công các mục tiêu ở Iran và Li-băng.

Ông Pezeshkian cho biết, Hội đồng Lãnh đạo Lâm thời của Iran đã thông qua quyết định, rằng sẽ không có cuộc tấn công tên lửa nào được thực hiện nhằm vào các quốc gia trong khu vực, trừ khi cuộc tấn công vào Iran xuất phát từ lãnh thổ của họ.

Washington và Tây Jerusalem đã coi các cuộc tấn công vào Iran là biện pháp phủ đầu nhằm phá hủy chương trình làm giàu uranium và tên lửa đạn đạo của nước này. Iran khẳng định chương trình hạt nhân của Tehran là vì mục đích hòa bình và lên án các cuộc tấn công là hoàn toàn vô cớ.

Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc - Amir Saeid Iravani - cho biết các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã khiến ít nhất 1.332 thường dân Iran thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương. Các cuộc tấn công trả đũa của Tehran đã khiến 11 người thiệt mạng ở Israel, trong đó ít nhất sáu binh sĩ Mỹ cũng thiệt mạng.

Theo Minh Hạnh

Tiền phong

Từ Khóa:
iran

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ hứng rủi ro 3 nghìn tỷ USD từ các nước giàu nhất vùng Vịnh

Mỹ hứng rủi ro 3 nghìn tỷ USD từ các nước giàu nhất vùng Vịnh Nổi bật

Giá dầu tăng sốc 35% trong tuần, lập kỷ lục lớn nhất lịch sử khi chiến sự Trung Đông leo thang

Giá dầu tăng sốc 35% trong tuần, lập kỷ lục lớn nhất lịch sử khi chiến sự Trung Đông leo thang Nổi bật

Giá xăng, dầu thế giới đồng loạt tăng vọt

Giá xăng, dầu thế giới đồng loạt tăng vọt

19:16 , 07/03/2026
Iran “hoan nghênh” Mỹ hộ tống tàu chở dầu qua eo biển Hormuz, vì sao nhắc 1 vụ hỏa hoạn gần 40 năm trước?

Iran “hoan nghênh” Mỹ hộ tống tàu chở dầu qua eo biển Hormuz, vì sao nhắc 1 vụ hỏa hoạn gần 40 năm trước?

18:11 , 07/03/2026
Chuyên gia: Cứ mỗi ngày tấn công Iran, Mỹ tốn gần 900 triệu USD

Chuyên gia: Cứ mỗi ngày tấn công Iran, Mỹ tốn gần 900 triệu USD

17:30 , 07/03/2026
Tỷ phú Elon Musk và 5 lời khuyên thấm thía: Chỉ cần làm được 1 điều, cơ hội thành công sẽ tăng vọt, sớm chạm tới vinh quang

Tỷ phú Elon Musk và 5 lời khuyên thấm thía: Chỉ cần làm được 1 điều, cơ hội thành công sẽ tăng vọt, sớm chạm tới vinh quang

16:34 , 07/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên