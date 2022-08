Iris Tower rực rỡ giữa bầu trời “Lễ hội sắc màu”

Cuối tuần vừa rồi, không khí tại dự án Iris Tower, tại thành phố Thuận An (tỉnh Bình Dương) đã trở nên nhộn nhịp và sôi động hơn bao giờ hết. Sự kiện nhận được sự quan tâm và tham gia đông đảo của khách hàng đến từ Bình Dương và cả Tp.Hồ Chí Minh. Đặc biệt, nhiều khách hàng đã mua nhà có mặt từ sớm háo hức tham quan dự án và sẵn sàng đón nhận tổ ấm trong năm nay.



Sở hữu khuôn viên độc nhất đến 3000m2, UniHomes đã điểm xuyết lên nền cỏ xanh những mảng sắc màu rực rỡ, thu hút đông đảo khách hàng đến chiêm ngưỡng và check-in. Đúng với tên gọi của lễ hội, người tham quan được đưa vào không gian lơ lửng của xứ sở khinh khí cầu, hòa cùng thảm cỏ chong chóng cầu vồng khiến cả khu vườn trở nên rực rỡ. Điểm nhấn nổi bật nhất sự kiện chính là những quả khinh khí cầu khổng lồ đặt giữa khoảng không trung, mang thông điệp "450 triệu nhận nhà ở ngay – sinh lời trong tay" lan tỏa khắp nơi.

Tại sự kiện khánh thành công viên 3000 m2, ông Hồ Anh Quý – Giám đốc Kinh doanh UniHomes cho biết: "Iris Tower là một trong những dự án hiếm có ở Bình Dương thừa hưởng khuôn viên 3000m2, sở hữu vị trí đẹp ngay trung tâm thành phố mà chúng tôi đã cân nhắc, lựa chọn rất kỹ để hợp tác nhằm mang đến cho cư dân một nơi an cư vững chắc, một tổ ấm hạnh phúc. Chúng tôi quan điểm an cư rồi đến lập nghiệp, nhà không chỉ là nơi để ở mà còn phải hài hòa về phong thủy, mang đến nhiều may mắn cho gia chủ. "Mộc sinh vượng" mang ý nghĩa của vùng đất màu mỡ, thịnh vượng, khai mở sự trù phú tốt tươi và tràn đầy năng lượng tích cực".

Với quy mô hoành tráng và hình ảnh ấn tượng, "Lễ hội sắc màu - Khánh thành công viên 3000m2" đã mang đến cho khách hàng những trải nghiệm mới, cảm nhận được sự chăm chút và tâm huyết của Chủ đầu tư SUDIC cùng UniHomes - đơn vị tổng đại lý tiếp thị phân phối. Sự giám sát chặt chẽ từ Chủ đầu tư, cùng những nỗ lực ngày đêm của đội ngũ công nhân, kỹ sư dày dặn kinh nghiệm, căn hộ Iris Tower chất lượng tốt nhất dự kiến sẽ sớm bàn giao vào quý III/2022, mang đến cho khách hàng một tổ ấm trọn vẹn trước thềm Tết Nguyên Đán.

Trong khuôn khổ chương trình, khách hàng tham quan đã may mắn nhận những phần thưởng giá trị như 01 cặp vé du lịch nghỉ dưỡng Hồ Tràm; 01 chuyến du lịch Đà Lạt 3 ngày 2 đêm dành cho 2 người được trao cho khách hàng giao dịch ngay trong sự kiện.

Sự thành công của "Lễ hội sắc màu" khiến sức hút của Iris Tower ngày càng tăng lên. Với mức giá hấp dẫn 450 triệu, quỹ căn Iris Tower đón lượng giao dịch sôi động khi quỹ căn không còn nhiều. Đồng thời, chính sách ưu đãi trong tháng ngâu như ngân hàng hỗ trợ khoản vay 70%, ân hạn lãi gốc 12 tháng, bộ quà tặng tân gia trị giá 200 triệu đồng,… càng tạo nên sức hút cho dự án. Đón đầu dòng chảy dòng tiền cuối năm, Iris Tower đang trở thành bảo chứng bất động sản, đầu tư một sinh lời hai và giải tỏa áp lực về nguồn cung của thị trường.