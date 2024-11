Isuzu mu-X giảm giá còn hơn 760 triệu tại đại lý: Cùng cỡ Fortuner nhưng rẻ ngang Yaris Cross, cơ hội thoát nhóm bán ít nhất cuối năm

Giá mu-X rẻ nhất phân khúc

Trong phân khúc SUV hạng D tại Việt Nam, Isuzu mu-X là mẫu xe ít cập nhật nhất nhưng lại có giá bán rẻ nhất. Tham khảo tại một đại lý Isuzu phía Nam, giá khởi điểm thực tế của mu-X chỉ từ hơn 760 triệu đồng. Xe có năm sản xuất 2023.

Phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe này là mu-X B7 MT. Giá niêm yết của xe hơn 910 triệu đồng, cao hơn tới khoảng 150 triệu đồng so với giá bán thực tế tại đại lý. Phiên bản cao cấp hơn là mu-X B7 Plus AT hiện được đại lý này chào bán với giá hơn 780 triệu đồng. Giá niêm yết của xe là gần 999 triệu đồng.

Giá mu-X đang thấp nhất phân khúc.

Đây là chính sách giảm giá của từng đại lý nên sẽ có sự khác biệt ở nhiều nơi. Khách hàng ở từng khu vực có thể tham khảo giá xe tại đại lý nơi mình sinh sống để có mức giá chính xác nhất. Ví dụ như tại Hà Nội, giá bán của xe cao hơn hẳn. Tham khảo một đại lý, giá bản mu-X B7 MT tới gần 811 triệu đồng, còn bản B7 Plus AT có giá gần 886 triệu đồng.

Ngoài 2 phiên bản trên, mu-X tại Việt Nam còn 2 bản cao cấp hơn là Prestige và Premium. Trong đó, bản Premium cao cấp nhất có giá bán thực tế chưa tới 1 tỷ đồng, thấp hơn cả giá tiêu chuẩn của các đối thủ.

Các đối thủ cùng phân khúc của Isuzu mu-X hiện có Toyota Fortuner, Ford Everest hay Mitsubishi Pajero Sport. Giá mu-X thực tế chỉ ngang Yaris Cross (765 triệu đồng) - mẫu xe dưới Fortuner tới 2 phân khúc.

Đối thủ của mu-X là Fortuner.

Doanh số thấp nhất phân khúc

Dù có giá bán thấp, mu-X lại có doanh số thấp nhất phân khúc, thậm chí thường nằm trong nhóm 10 xe bán ít nhất toàn thị trường hàng tháng. Trong tháng 9 vừa qua, mu-X chỉ bán được 29 xe, đứng thứ 7 trong danh sách 10 xe bán ít nhất. Tương tự, trong tháng 8, mu-X cũng đứng thứ 7. Kết quả này đã tích cực hơn một chút so với tháng 7, khi mu-X là 1 trong 4 xe bán ít nhất.

Tuy nhiên, với mức giá rẻ kỷ lục hiện nay, Isuzu mu-X có thể sẽ thu hút thêm khách hàng, đặc biệt là nhóm người có nhu cầu mua xe 7 chỗ kinh doanh dịch vụ nhắm đến bản MT, trong mùa mua sắm cuối năm.

Điểm nhấn của mu-X

mu-X là mẫu xe rất được chuộng tại Thái Lan nhưng lại không được khách Việt để ý tới. Trên bản cao cấp nhất, mu-X vẫn có nhiều trang bị hiện đại khi so sánh với đối thủ, ví dụ như đèn chiếu sáng LED, màn hình cảm ứng 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động 2 vùng, phanh đỗ điện tử, hay nội thất màu da bò.

Ngoại thất 4 phiên bản ít có sự khác biệt.

Xe có màn hình lớn, phanh điện tử ngay từ phiên bản số sàn tiêu chuẩn.

Mẫu xe "giá rẻ" này có ADAS, với một số tính năng như cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo tiền va chạm, tự động phanh khẩn cấp và đèn chiếu xa thông minh.

Động cơ 1.9L diesel của xe cho công suất 148 mã lực, mô-men xoắn 350 Nm, kết hợp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 6 cấp. Bản cao cấp nhất có dẫn động 2 cầu.

Hồi tháng 6/2024, bản nâng cấp giữa vòng đời của mu-X đã ra mắt thị trường Thái Lan, trong đó nổi bật nhất là ngoại thất có thiết kế mới. Do đó, có thể kỳ vọng bản mới này sẽ về Việt Nam trong thời gian tới.