ITE đạt chứng nhận bảo mật PCI DSS Level 2 chỉ trong vòng 2 tháng

Đến thời điểm hiện tại, ITE là một trong số ít trong các công ty đứng góc độ công ty tham gia vào tiến trình xử lý giao dịch thanh toán thẻ không phải Ngân hàng, không phải Trung gian thanh toán tại Việt Nam được trao chứng chỉ và hoàn thành trong một thời gian thực sự ấn tượng.



Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ sau hơn 2 tháng kể từ khi khởi động dự án, ngày 17/08/2023, ControlCase (một trong những đơn vị độc lập được Hội đồng PCI lựa chọn và được các Tổ chức Thẻ Quốc tế thừa nhận để tham gia tư vấn và đánh giá tiêu chuẩn PCI DSS trên thế giới) sau khi đánh giá hệ thống của ITE đã hoàn thành báo cáo và chính thức công nhận việc hệ thống của ITE đã đạt tiêu chuẩn PCI DSS level 2.

Tiêu chuẩn PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) là một hệ thống các yêu cầu về việc đáp ứng các chuẩn mực về an ninh bảo mật, chính sách, quy trình, cấu trúc mạng, hệ thống phần mềm... được nghiên cứu phát triển bởi Hiệp hội PCI (PCI Standards Council – Hiệp hội bao gồm các thành viên là các tổ chức thẻ quốc tế: Visa Inc, MasterCard Worldwide, American Express, Discover Financial Services, JCB International). PCI DSS là tiêu chuẩn bảo mật quốc tế hỗ trợ các tổ chức thanh toán thẻ bảo vệ dữ liệu của khách hàng, chống lại việc xâm nhập và sử dụng dữ liệu khi chưa được phép.

Để đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt này, ITE đã đầu tư chiều sâu cả về con người và công nghệ: xây dựng hệ thống mạng bảo mật, an ninh mạng, hệ thống kiểm soát truy nhập, tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất về dữ liệu thẻ, thông tin khách hàng, thường xuyên theo dõi và đánh giá hệ thống để đảm bảo cung cấp dịch vụ thanh toán thẻ với chuẩn mực quốc tế, đảm bảo an toàn cho các khách hàng.

Chứng chỉ danh giá này một phần khẳng định được vị thế của ITE trong thị trường thanh toán điện tử tại Việt Nam và là động lực để ITE không ngừng phát triển, hoàn thiện hơn nữa trong tương lai. Đồng thời, đây cũng là nền tảng quan trọng để ITE mở rộng cơ hội hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế trong thời gian tới.

Theo ông Vũ Đức Minh Hiếu – Chủ tịch HĐQT ITE: "Là một công ty công nghệ, tham gia vào thị trường thanh toán giao dịch thẻ, ITE luôn đặt lợi ích của khách hàng và thông tin của khách hàng lên hàng đầu. Việc đạt được chứng nhận bảo mật PCI DSS là một cột mốc có ý nghĩa vô cùng quan trọng của ITE trong việc khẳng định năng lực bảo mật hệ thống thông tin với nền tảng công nghệ cao theo tiêu chuẩn quốc tế".