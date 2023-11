Ivory Villas & Resort hút khách cuối năm nhờ sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội

Được kiến tạo trên dải đất bao quanh bởi 2.000 ha rừng, Ivory Villas & Resort được xem là một kỳ quan nghỉ dưỡng cao cấp theo tiêu chuẩn 5 sao phía tây Hà Nội. Tọa lạc ngay mặt đường quốc lộ 6 thuận tiện di chuyển, Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Lâm Sơn (Ivory Villas & Resort) đặc biệt sở hữu hệ thống tiện ích, dịch vụ đẳng cấp, đa dạng càng gia tăng sức hút đặc biệt, khẳng định vị thế của "điểm phải đến" hàng đầu Hòa Bình.

Giai đoạn 1, 2 dự án đã đi vào quản lý vận hành, đón hàng chục nghìn lượt khách đến vui chơi, trải nghiệm mỗi ngày, tạo nên không khí sôi động bậc nhất tại khu vực. Sự thành công không chỉ dừng lại ở việc thu hút khách, mà còn được chứng minh qua việc công suất thuê phòng luôn duy trì trên 95%.

Ivory Villas & Resort luôn là lựa chọn hàng đầu để các công ty tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, hội thảo quy mô lớn

Sự phát triển mạnh mẽ của Ivory Villas & Resort đồng thời phản ánh xu hướng tích cực trong ngành du lịch Hòa Bình. Được biết trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Hòa Bình đón trên 2,3 triệu lượt khách du lịch, tăng 28,8% so với cùng kỳ, đạt 67,4% kế hoạch năm, tổng thu từ khách du lịch ước tính khoảng 2.300 tỷ đồng. Các chuyên gia đánh giá đây không chỉ là một động lực lớn cho sự phát triển của du lịch Hòa Bình mà còn khẳng định sức hút và tiềm năng của các dự án bất động sản nghỉ dưỡng chất lượng cao như Ivory Villas & Resort. Nhà đầu tư sẽ được hưởng lợi nhuận kép khi vừa nghỉ dưỡng, kinh doanh lưu trú, đồng thời tiềm năng tăng giá trong tương lai, là một tài sản truyền đời giá trị lớn.

Cơ hội đầu tư đỉnh cao tại Ivory Villas & Resort: thiên thời - địa lợi cho nhà đầu tư

Thị trường bất động sản tiếp tục xu hướng phục hồi và đây là thời điểm tốt cho nhà đầu tư đang sẵn dòng tiền có thể "săn" cho mình những bất động sản vị trí đẹp, tiềm năng tăng giá tốt, mức chiết khấu cao. Ivory Villas & Resort là "mảnh đất" thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư và chưa hề giảm nhiệt, một lựa chọn đầu tư không thể bỏ qua.

Khác biệt so với các dự án cùng phân khúc tại Hòa Bình, Ivory Villas & Resort đã hiện hữu và hoạt động, mang lại giá trị thực thông qua việc khai thác vận hành hiệu quả mang lại dòng tiền ổn định cho các chủ biệt thự. Thương hiệu Ivory Villas & Resort đã cất những bước đi vững chắc, ghi dấu ấn sâu đậm tại thị trường nghỉ dưỡng Hòa Bình.

Căn mẫu Dinh thự 1000m2 Ivory Villas & Resort giúp khách hàng trải nghiệm những giá trị, tiện ích đẳng cấp

Một điểm cộng lớn giúp Ivory Villas & Resort chinh phục khách hàng là đáp ứng cả hai tiêu chí cần và đủ cho sản phẩm an cư, đầu tư an toàn: pháp lý và tiến độ, đảm bảo tiềm năng tăng giá của sản phẩm từ 15-20% tại thời điểm chủ đầu tư bàn giao. Ivory Villas & Resort mang đến an tâm với sự cam kết về pháp lý an toàn, sổ đỏ vĩnh viễn. Tiến độ dự án vượt trội, hạ tầng kết nối giao thông tuyến đường nội khu được trải thảm, các yếu tố như điện nước, cây xanh đều được hoàn thiện đồng bộ.

Trên bản đồ bất động sản nghỉ dưỡng ven đô, dự án Ivory Villas & Resort là điểm nóng thu hút sự chú ý đặc biệt của giới đầu tư dịp cuối năm. Sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội, hội tụ đầy đủ các yếu tố "thiên thời - địa lợi" giúp nhà đầu tư dễ dàng đưa ra quyết định xuống tiền để chọn cho mình bất động sản vị trí đẹp, tiềm năng tăng giá tốt, mức chiết khấu cao.