Ixora Ho Tram by Fusion – tiện ích triệu đô sẵn có, gia tăng giá trị đầu tư

Kỷ nguyên của các khu phức hợp đô thị biển



Không chỉ đơn thuần là một dự án khách sạn hay khu nghỉ dưỡng đơn lẻ với các tiện ích cơ bản đủ để đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi và thư giãn, giờ đây, các dự án bất động sản biển đang được phát triển theo mô hình khu phức hợp nghỉ dưỡng đa dạng. Tuy nhiên, trong một thị trường phát triển quá nhanh như hiện nay, không phải nhà đầu tư nào cũng kiến tạo được những khu phức hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp với hàng loạt tiện ích đồng bộ như vậy.

Ho Tram Strip - một điểm đến, triệu trải nghiệm với quần thể các tiện ích đẳng cấp đã, đang và sẽ triển khai

Trong khi đó, theo dự báo, tầng lớp trung lưu tại Việt Nam sẽ chiếm 25% dân số vào năm 2025, tức khoảng 25 triệu người. Điều này cũng đồng nghĩa với yêu cầu ngày càng khắt khe, trong đó có yêu cầu đối với các không gian nghỉ dưỡng, đúng theo tiêu chí "một điểm đến, triệu trải nghiệm" – từ nghỉ ngơi, thể thao, giải trí và trải nghiệm ẩm thực. Nhu cầu này được củng cố bởi hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại như sân bay, đường cao tốc, thu hẹp khoảng cách giữa các thành phố và khu nghỉ dưỡng ven biển mà Hồ Tràm là một trong những điểm đến được quan tâm nhất hiện nay.



Ixora Ho Tram by Fusion – thiên đường nghỉ dưỡng thừa hưởng hàng loạt tiện ích xứng tầm từ khu phức hợp Ho Tram Strip

Tiện ích đẳng cấp và đồng bộ chính là một trong ba ưu tiên hàng đầu đối với các nhà đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng bên cạnh vị trí đắc địa và danh tiếng của chủ đầu tư. So với các dự án đơn lẻ cùng loại trên thị trường, Ixora Ho Tram by Fusion sẽ mang đến cảm giác về một thiên đường nghỉ dưỡng đích thực với hàng loạt tiện ích và dịch vụ đồng bộ đến từ khu phức hợp Ho Tram Strip, bao gồm các dự án thành phần đã triển khai với giá trị đầu tư lên đến hàng tỷ USD như cụm khách sạn InterContinental The Grand Ho Tram Strip, Holiday Inn Resort, sân golf đẳng cấp bậc nhất The Bluffs.

Ixora Ho Tram by Fusion là dự án hiếm hoi trên thị trường đã được chủ đầu tư hoàn thiện và đưa vào sử dụng các tiện ích đẳng cấp hàng đầu

Điểm đặc biệt nhất của Ixora Ho Tram by Fusion chính là việc dự án đã được chủ đầu tư Ho Tram Project Company Ltd. thông qua công ty mẹ là Asian Coast Development (ACDL) với sự đầu tư chỉn chu và dài hạn từ Lodgis Hospitality Holdings đã hoàn thiện các tiện ích sẵn có trong khu phức hợp từ sân golf, casino, quần thể nhà hàng, quầy bar, lounge, club, cho đến các dịch vụ vui chơi như hồ bơi, phòng gym, spa, mua sắm và casino.

Nếu như việc tích hợp sân golf trong dự án bất động sản nghỉ dưỡng tại Mỹ giúp kích hoạt mức giá bán bất động sản nghỉ dưỡng tại thị trường này từ 8-12% theo nghiên cứu của Florida Atlantic University, trong khi giá bán trung bình một căn biệt thự sân golf tại Anh cao hơn 1.8 - 2.5 lần so với giá bán một căn biệt thự thông thường, thì sân golf 18 lỗ The Bluffs gần kề Ixora Ho Tram by Fusion quả là tiện ích lý tưởng với các tín đồ của môn thể thao quý tộc này. Không những thế, chủ đầu tư sẽ dành tặng gói Golf Membership của The Bluffs Golf Course cho các chủ nhân của những ngôi biệt thự tại đây. Ngoài ra, đối với sản phẩm biệt thự, khách hàng sở hữu có thể sử dụng thường trực như ngôi nhà thứ hai hoặc tham gia chương trình vận hành cho thuê, có chia sẻ lợi nhuận 70%.

Bên cạnh đó, cần phải nhắc đến giá trị của casino như một tiện ích thu hút lớp du khách người nước ngoài giàu có, giúp kích hoạt giá trị bất động sản. Thực tiễn trên thế giới cho thấy rằng, khi các khu nghỉ dưỡng cao cấp tích hợp casino xuất hiện tại khu vực nào thì giá trị bất động sản nơi đó tăng vọt. Những khu phức hợp casino như Marina Bay Sands (Singapore), City of Dreams (Macau), Venetian and Palazzo (Las Vegas), Melbourne’s Crown Entertainment Complex (Úc)... là nơi mà giá trị bất động sản luôn tăng theo thời gian. Theo số liệu của Colliers International, giá biệt thự tại những khu nghỉ dưỡng tích hợp casino lớn như City of Dream Manila hay Solaire Resort & Casino ở Manila (Philippines) đã tăng 30%.

Đó là chưa kể đến kế hoạch xây dựng công viên nước hiện đại kề bên dự án. Tất cả tạo nên bức tranh tổng thể như một thiên đường vui chơi giải trí bất tận bên bờ biển và tại nơi đó, khách hàng của Ixora Ho Tram by Fusion chỉ cần thong dong vài bước chân là bước vào thế giới của những dịch vụ hàng đầu, đẳng cấp quốc tế.

Hiện chủ đầu tư sẽ mang đến quà tặng hai xe Mercedes-Benz E200 có giá trị lên đến gần 5 tỷ dành cho hai khách hàng may mắn của Ixora Ho Tram by Fusion như một lời đón chào các vị gia chủ đến với thiên đường nghỉ dưỡng tuyệt vời này.