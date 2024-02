Jacob&Co. ra mắt cửa hàng flagship đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 23 tháng 1 năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Jacob & Co. và Công ty TNHH Quốc tế JW (JWICL) đã khai trương cửa hàng Jacob & Co. mới tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Tọa lạc tại 143-145 Đồng Khởi, cửa hàng nằm trên con đường mua sắm danh tiếng của giới thượng lưu, cũng là khu vực mang nhiều giá trị lịch sử lâu đời của Thành phố.



Được xây dựng theo phong cách danh tiếng của Jacob & Co. trên diện tích 168 mét vuông, cửa hàng có nội thất trang nhã với hai màu chủ đạo trắng và đen cùng với những những nét chấm phá Art Deco do đích thân Jacob Arabo chấp bút thiết kế với những bức tường cách điệu hình quả trám màu trắng làm tôn vinh khu vực trưng bày những bộ sưu tập đồng hồ và trang sức mới nhất của Jacob & Co.

Với sự hiện diện của ông Jacob Arabo, Nhà sáng lập và Chủ tịch của thương hiệu, sự kiện trưng bày bộ sưu tập những chiếc đồng hồ và đồ trang sức tinh xảo đã làm say đắm những người nổi tiếng và ngôi sao trên khắp thế giới. Khách thưởng lãm sẽ có cơ hội khám phá những chiếc đồng hồ đỉnh cao của Thương hiệu như Godfather, Mystery, Astronomia, Epic X, Fleurs, Bugatti Chiron, Brilliant và nhiều tác phẩm nghệ thuật độc đáo về trang sức cao cấp.

Nhân dịp trọng đại này với mối quan hệ hợp tác mới, ông Trần Tấn Trung, Nhà đồng sáng lập của JWILC, cho biết: "Là một trong những thương hiệu đồng hồ được nhắc đến nhiều nhất, Jacob & Co. đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của giới sưu tập đồng hồ trong những năm gần đây, với những chiếc đồng hồ có độ phức tạp cao và sự tạo hình đầy mê hoặc. Chúng tôi rất vui khi được là người mang thương hiệu đến với khách hàng Việt Nam".

Jacob Arabo chia sẻ thêm: "Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với JWILC tại thị trường Việt Nam. Người Việt Nam có nền văn hóa tuyệt vời và đánh giá cao nghề thủ công và đồ trang sức tinh xảo. Chúng tôi tin rằng những chiếc đồng hồ của chúng tôi sẽ được khách hàng Việt Nam yêu thích".

Đôi nét về Jacob & Co.

Được sáng lập bởi Jacob Arabo vào năm 1986, Jacob & Co. được biết đến qua những chế tác nổi tiếng thế giới về sự sang trọng mang nét đặc trưng cao, thường được đính những loại đá quý quý hiếm. Jacob & Co. Thương hiệu này đã đạt được danh tiếng với những chế tác mang tính sáng tạo mạnh mẽ thoát khỏi những tiêu chuẩn cổ điển trong ngành chế tạo đồng hồ, kết hợp với những yếu tố độc đáo như hộp phát nhạc, bộ chuyển động tourbillons hay những mô hình thiên văn học tinh xảo. "Cảm hứng đến từ những điều không thể" là triết lý của Thương hiệu.

Những cỗ máy thời gian đột phá như Opera Godfather Musical Watch là sự hợp nhất thành công của ngành kỹ nghệ chế tạo đồng hồ đỉnh cao thế giới và hộp phát nhạc cơ khí với độ phức tạp ngoạn mục, có thể phát ra bản nhạc kinh điển từ bộ phim The Godfather. Được chế tác với sự hợp tác chính thức với hãng Paramount Consumer Products, Opera Godfather là một tác phẩm đỉnh cao xét về độ phức tạp với cơ chế 2 trống có 36 đầu răng nhỏ chuyển động quay, gõ lên phím nhạc để hoàn thành 120 nốt của bản nhạc.

Sự kiện còn có sự tham dự của rapper Binz với vai trò khách mời đặc biệt. Chủ nhân bản hit BIGCITYBOI.

Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo trở thành tâm điểm chú ý khi hội ngộ Hoa hậu Việt Nam 1992 Hà Kiều Anh tại sự kiện cùng ông trùm thương hiệu nội thất doanh nhân Dương Quốc Nam.

Bộ sưu tập

Astronomia Collection: Lần đầu tiên cả về ý tưởng táo bạo và cấu trúc hoàn toàn bằng cơ học, Astronomia đã vượt xa những thành tựu chế tác đồng hồ ấn tượng và được coi là một tuyệt tác kỹ thuật đa ngành xuất sắc.

Bugatti Chiron Tourbillon: Khởi đầu từ ý tưởng táo bạo của Jacob & Co. và Bugatti – làm cách nào để mô phỏng động cơ 16 xi-lanh mạnh mẽ và mang tính biểu tượng của Bugatti Chiron vào một cổ máy thời gian.

Brilliant Skeleton: Dành cho những người yêu thích vẻ đẹp của sự trong suốt, dòng Brilliant Skeleton là một tuyệt phẩm.

Epic X Chrono: Sự pha trộn giữa tính thể thao và sự tinh tế, dòng Epic X Chrono thể hiện tính linh hoạt của Jacob & Co.

Đồ trang sức: Bên cạnh những cỗ máy thời trang tuyệt vời, cửa hàng còn trưng bày nhiều chế tác về trang sức độc quyền của Jacob & Co., kết hợp các loại đá quý hiếm với thiết kế tiên phong và đột phá.

Ngoài những bộ sưu tập này, cửa hàng cũng có cung cấp các dịch vụ cá nhân hóa, cho phép khách hàng trực tiếp thiết kế các sản phẩm tùy chỉnh phản ánh phong cách cá nhân và uy tín của họ.