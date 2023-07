Jenny Huỳnh và hội bạn “tinh hoa”: Toàn là Gen Z nổi tiếng, học giỏi, có tài chính tốt

Ruby Bảo An (Nguyễn Ngọc Bảo An, sinh năm 2006) đang có kênh YouTube với 1,6 triệu lượt đăng ký và hơn 1 tỷ lượt xem. Cô bạn nổi tiếng từ khi còn nhỏ xíu với giọng hát trong trẻo và từng giành giải Thí sinh ấn tượng nhất của cuộc thi Đồ Rê Mí 2011. Clip nổi bật nhất của Bảo An là bài "Xúc xắc xúc xẻ", được đăng tải năm 2011 và có 305 triệu lượt xem