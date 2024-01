Joyoung Universal Group chính thức trở thành cổ đông chiến lược của Tín Hưng Investment

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Hoàn Cầu Joyoung (Joyoung Universal Group) và Công ty Cổ phần Tín Hưng Investment (Tín Hưng Investment) đã diễn ra thành công tốt đẹp vào sáng ngày 10/01/2024 tại TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, Joyoung Universal Group sẽ đầu tư vào Tín Hưng Investment với vai trò cổ đông chiến lược. Hai bên thống nhất cùng nhau hợp tác dựa trên mối quan hệ đồng hành lâu dài, phát huy những tiềm lực và thế mạnh sẵn có nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường bất động sản không chỉ ở Việt Nam mà còn ở thị trường Taiwan.

"Đây thật sự là một thành công, vinh dự đối với tất cả nhân sự Tín Hưng Investment chúng tôi và mở ra nhiều cơ hội trong tương lai, đồng thời cũng là thách thức đối với tất cả nhân sự của Tín Hưng Investment hiện nay, đòi hỏi chúng tôi phải không ngừng phấn đấu, nâng cao trình độ chuyên môn cho mỗi nhân sự của mình, để đáp ứng nhu cầu phát triển, thử thách cho hành trình sắp tới", Ông Trịnh Quốc Thắng - Tổng Giám đốc Tín Hưng Investment chia sẻ.

Ông Stephen Lee - Cố vấn kinh doanh của Joyoung Universal Group cho biết, việc trở thành cổ đông chiến lược của Tín Hưng Investment sẽ là cơ hội tuyệt vời để hai bên cùng phát triển vì lợi ích chung. Với hơn 30 năm kinh nghiệm xây dựng và phát triển hơn 50 dự án tại Đài Loan của Joyoung Universal Group, mục tiêu của Tín Hưng Investment không chỉ là phân phối các dự án bất động sản tại Việt Nam và Đài Loan mà trong tương lai sẽ sở hữu quỹ đất, trở thành đơn vị phát triển các dự án cao cấp tại Việt Nam.

Joyoung Universal Group (tiền thân là Joyoung Construction Group) được thành lập vào năm 1989 tại Đài Loan. Giai đoạn đầu tập đoàn hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực xây dựng, đầu tư bất động sản. Sau hơn 30 năm không ngừng phát triển, Joyoung Universal Group đã mở rộng hoạt động kinh doanh từ Đài Loan sang Trung Quốc đại lục và Đông Nam Á, tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ ở các lĩnh vực như xây dựng, sản xuất Inox, Ốc-vít, linh kiện Ôtô, du thuyền và hệ thống Smarthome AIBB tại Việt Nam …. Riêng đối với lĩnh vực bất động sản, Joyoung Universal Group đã đầu tư xây dựng hơn 50 dự án tại các thành phố lớn của Đài Loan như: Đào Viên, Tân Bắc,...

Ông Trịnh Quốc Thắng - Tổng Giám đốc Tín Hưng Investment phát biểu khai mạc buổi lễ. Ảnh: Tín Hưng Investment

Về phía Tín Hưng Investment (tiền thân là Tín Hưng Property) đã có mặt trên thị trường bất động sản từ năm 2020. Ngay từ khi thành lập, Tín Hưng Investment đã xác định tập trung phân phối các dự án bất động sản thuộc phân khúc trung và cao cấp tại các đô thị lớn trên cả nước và các đô thị vệ tinh của Thành phố Hồ Chí Minh. Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ trong thời gian qua, Tín Hưng Investment vinh dự trở thành đối tác đáng tin cậy của những chủ đầu tư danh tiếng trong và ngoài nước, phân phối chính thức các dự án như: Westgate (An Gia); Masteri Centre Point, The Global City, LUMIÈRE Boulevard (Masterise Homes); Vinhomes Grand Park; Ixora Ho Tram By Fusion (Ho Tram Project Company); SNi (Bắc Sài Gòn),…

Là thương hiệu có danh tiếng và lịch sử phát triển lâu năm, Joyoung Universal Group luôn đặt ra những tiêu chí khắt khe khi lựa chọn đối tác kinh doanh. Việc hợp tác cùng Joyoung Universal Group đánh dấu một bước tiến vượt bậc, khẳng định mạnh mẽ năng lực và tiềm năng phát triển của Tín Hưng Investment. Trong thời gian tới, với tư cách là cổ đông chiến lược, Joyoung Universal Group sẽ góp phần củng cố nguồn lực tài chính bền vững đồng thời cố vấn chiến lược cho các hoạt động kinh doanh của Tín Hưng Investment. Với sự hậu thuẫn từ tập đoàn hơn 30 năm kinh nghiệm sẽ mang đến những giá trị cộng hưởng tuyệt vời giúp Tín Hưng Investment tiến gần hơn đến mục tiêu không chỉ trở thành đối tác phân phối bất động sản uy tín, chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, mà còn trở thành đơn vị phát triển bất động sản cao cấp chuyên nghiệp tại Việt Nam.

