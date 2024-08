J&T Express đã có lợi nhuận ròng trong nửa đầu 2024, củng cố vị trí dẫn đầu tại Đông Nam Á

J&T Global Express vừa công bố kết quả kinh doanh trong nửa đầu năm 2024. Theo đó, doanh thu của J&T đạt 4,86 tỷ USD, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty là dịch vụ chuyển phát nhanh đạt 4,74 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 33,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp tăng 176,8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 540 triệu USD.

Trong nửa đầu năm 2024, tất cả các chỉ số lợi nhuận của J&T đều tăng trưởng dương. Công ty báo cáo lợi nhuận ròng hơn 31 triệu USD, thay đổi đáng kể so với khoản lỗ 670 triệu USD cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận ròng điều chỉnh là hơn 63 triệu USD, so với mức lỗ 260 triệu USD cùng kỳ năm ngoái. EBITDA điều chỉnh tăng vọt 795,6% đạt 350 triệu USD. EBIT điều chỉnh cũng chuyển mức tăng trưởng có lợi nhuận và đạt 120 triệu USD, cho thấy mức lợi nhuận lành mạnh và bền vững.

Trong giai đoạn này, tổng khối lượng bưu kiện của J&T tăng 38,3% so với cùng kỳ đạt 11,01 tỷ. Quy mô kinh doanh của tất cả các khu vực hoạt động tiếp tục mở rộng, với khối lượng bưu kiện liên tục đạt mức tăng trưởng hai con số.

Ở Đông Nam Á (SEA), khối lượng bưu kiện tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái lên 2,04 tỷ, nâng thị phần lên 27,4%. Tại Trung Quốc, khối lượng bưu kiện tăng 37% lên 8,84 tỷ. Tại các thị trường mới hơn như Ả Rập Saudi và Mexico, khối lượng bưu kiện tăng khoảng 64% lên 140 triệu.

Ông Dylan Tey, Giám đốc tài chính của J&T Express cho biết: “Trong nửa đầu năm 2024, tổng doanh thu của J&T tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ sự tăng trưởng của dịch vụ chuyển phát nhanh trên 13 quốc gia. Với việc hoạt động kinh doanh ở Trung Quốc lần đầu tiên đạt được lợi nhuận, EBIT điều chỉnh của Công ty lần đầu tiên chuyển sang dương. Chúng tôi duy trì lợi nhuận lành mạnh và bền vững ở Đông Nam Á. Ở Thị trường mới, chúng tôi đã đạt được mức tăng đáng kể về doanh thu và giảm tổn thất EBIT, chủ yếu nhờ vào sự tăng trưởng mạnh mẽ về khối lượng bưu kiện cũng như liên tục cải tiến quản lý và tối ưu hóa hoạt động.”

Duy trì vị trí dẫn đầu tại Đông Nam Á trong 4 năm liên tiếp

Tại Đông Nam Á, khối lượng bưu kiện của công ty tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị phần của J&T đạt 27,4%, tăng 2 điểm phần trăm so với năm 2023.

Tại Đông Nam Á, J&T tiếp tục nắm bắt cơ hội phát triển của thị trường thương mại điện tử và tích cực phát triển khách hàng phi thương mại điện tử. Công ty cũng được hưởng lợi từ cả sự gia tăng chung về khối lượng trên sàn thương mại điện tử và bán hàng online trên các nền tảng mạng xã hội, khi công ty duy trì cam kết mạnh mẽ về chất lượng dịch vụ. Trong nửa đầu năm 2024, thời gian giao bưu kiện trung bình của Công ty tại ĐNÁ đã được rút ngắn 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại Việt Nam, J&T Express có mạng lưới phủ khắp 63 tỉnh thành. Theo kết quả đánh giá từ Bộ Thông tin và Truyền thông công bố, J&T Express là đơn vị vận chuyển duy nhất đạt 100% bưu gửi đáp ứng thời gian toàn trình theo cam kết.

Trong kế hoạch nửa năm cuối 2024, J&T Express Việt Nam sẽ tiếp tục đầu tư trung tâm khai thác hiện đại và qui mô tại Miền Bắc. Tất cả các công nghệ hiện đại đạt chuẩn e-logistics quốc tế sẽ được áp dụng tại đây, có thể kể đến như: bánh xe chuyển hướng thông minh, hệ thống DWS, hệ thống ma trận phân loại hàng hóa tự động, hệ thống crossbelt 3 tầng, camera thang xám, cảm biến tự động hàng dừng khi bao đầy…

Việc ứng dụng công nghệ thông minh vào dây chuyền quản lý, vận hành sẽ giúp nâng cao tốc độ xử lý với mức chính xác đến 99.99%, hệ thống tự động hoá giúp tăng năng suất hoạt động lên gấp 10 lần. Với hiệu suất xử lý hàng hóa ở mức 4-5 phút cho một kiện hàng.

Hoạt động kinh doanh thị trường mới duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh chóng

J&T tiếp tục thâm nhập các thị trường mới, nhanh chóng mở rộng quy mô kinh doanh. Khối lượng gói hàng tại các thị trường mới của J&T đang tăng với tốc độ cao. Công ty đang tích cực phát triển và duy trì mối quan hệ tốt với các nền tảng thương mại điện tử lớn ở địa phương như Noon (trang thương mại điện tử lớn) Trung Đông và Salla (trang thương mại điện tử lớn) ở Ả Rập Saudi.

Đồng thời, nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu kiện của khách hàng cá nhân và tổ chức thương mại tại các thị trường mới ngày càng tăng. Để phục vụ tốt hơn nhu cầu này, chúng tôi đã cho ra mắt sản phẩm J&T SPEED tại Trung Đông.

Trong nửa đầu năm 2024, doanh thu từ các thị trường mới đạt 290 triệu USD, tăng gần 1,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi khối lượng bưu kiện trong khu vực tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong kỳ, lợi nhuận gộp chuyển biến tích cực, đạt 35,022 triệu USD, trong khi khoản lỗ EBITDA điều chỉnh đã thu hẹp đáng kể xuống còn 7,84 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, Công ty có khoảng 8.000 đối tác mạng lưới và khoảng 19.900 cửa hàng. Công ty vận hành 237 trung tâm phân loại được trang bị 254 dây chuyền phân loại tự động. Mạng lưới giao thông của nó bao gồm hơn 4.100 tuyến đường vận chuyển, sử dụng hơn 9.900 phương tiện, trong đó có hơn 5.700 phương tiện thuộc sở hữu của công ty.

Fan Suzhou, Chủ tịch điều hành của J&T Express, cho biết: “Lần đầu tiên chúng tôi đạt được lợi nhuận trong giai đoạn tài chính này, đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài và lành mạnh của Công ty. Mục tiêu chiến lược của chúng tôi là xây dựng mạng lưới chuyển phát nhanh phục vụ các quốc gia trên thế giới, không chỉ phục vụ các nền tảng thương mại điện tử quốc tế mà còn cho các khách hàng thương mại điện tử địa phương và khách hàng truyền thống.

Điều này sẽ cho phép chúng tôi thiết lập lợi thế cạnh tranh lâu dài thông qua mạng lưới toàn diện, các giải pháp tiết kiệm chi phí và dịch vụ xuất sắc. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ động lực thị trường toàn cầu và lựa chọn cẩn thận thời điểm cũng như phương pháp thâm nhập các thị trường liên quan.”