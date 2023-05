JVevermind dùng 13 tiếng xem tất cả vlog trên kênh Youtube của Trấn Thành, phản ứng thế nào mà cư dân mạng xôn xao

Tối ngày 15/5, JVevermind – 1 vlogger đình đám đời đầu đã bất ngờ đăng tải 2 video clip liên quan đến Trấn Thành. Cụ thể, 1 clip Trấn Thành đưa ra 1 tiêu đề gây sốc: "I almost slipped my hand to Tran Thanh's cheek" (tạm dịch: Tôi từng suýt "gạt má" Trấn Thành). Trong clip này, vlogger đã chia sẻ quan điểm của bản thân về Trấn Thành và bình luận rằng, Trấn Thành có cái tôi rất cao.

Ngay tiếp theo đó, là một clip dài gần 13 tiếng ghi lại quá trình JVevermind ghi lại quá trình xem toàn bộ clip trên kênh của MC quốc dân Trấn Thành. Đáng chú ý, trong toàn bộ video 13 tiếng đồng hồ, JVevermind đều giữ biểu cảm bình thường và không có một lời bình luận nào.

JVevermind chăm chú xem video của Trấn Thành suốt 13 tiếng đồng hồ. Ảnh chụp màn hình.

Đầu vide, vlogger còn đính kèm lời lý giải lý do mình thực hiện video:

Chỉ xem vlog, livestream, video mà Trấn Thành và bạn bè tự quay.

- Không xem Chương trình truyền hình Trấn Thành dẫn.

- Không xem sản phẩm Web Series, phim, tiểu phẩm hài Trấn Thành diễn.

- Không xem clop do ekip chuyên nghiệp quay Không xem clip quảng cáo.

- Không xem clip Trấn Thành hát

Lời giải thích ở đầu video. Ảnh chụp màn hình

Ngay lập tức, video của JVevermind đã gây xôn xao trên mạng xã hội. Chỉ sau 1 đêm, đoạn video dài 13 tiếng quay lại toàn bộ quá trình này đã thu về hơn 200.000 lượt xem và rất nhiều bình luận.

Ngay dưới video, nhiều người theo dõi JVevermind bình luận:

"Khi nhà nhà đi theo xu hướng short video, anh làm hẳn quả gần 13 tiếng, đúng là người thành công luôn có lối đi riêng".

"Anh xứng đáng là trưởng ban anti tiktok thì đúng hơn anh ạ, giữa cái thời đại mà video ngắn đang dần giết chết sự kiên nhẫn của tất cả mọi người thì xuất hiện 1 cái video như này mà vẫn có nhiều người xem, tư duy của anh vẫn thế, luôn rất độc đáo".

"Nói có sách mách có chứng, nể. Anh là người đột phá trong giới youtuber hiện nay. Ngày xưa xem anh thì hài nhung giờ anh trở lại thấy những video kiểu lên tầm vừa châm biếm, trưởng thành rất nhiều".

Trên mạng xã hội, nhiều fanpage chia sẻ về clip dài 13 tiếng đồng hồ của JVevermind và thu về lượt tương tác lớn. Nhiều người dành lời khen ngợi và nể phục Vlogger khi đã đầu tư thời gian hơn nửa ngày để xem và tìm hiểu về Trấn Thành.

Hầu hết cư dân mạng đều bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của vlogger. Nhiều người cho rằng, ai cũng cần thời gian để nhìn lại bản thân và xung quanh để đánh giá đúng con người và con đường đi của mình. Đồng thời, cư dân mạng cũng dành lời khen cho cách làm vlog chỉn chu, châm biếm 1 cách sâu cay theo 1 lối riêng của JVevermind.

JVevermind tên thật là Trần Đức Việt, sinh năm 1992, tại Hà Nội. Anh từng là cái tên nổi đình nổi đám của thế hệ vlogger đầu tiên của Việt Nam.



Anh nổi tiếng với những vlog cá tính, độc đáo mang tính châm biếm sâu cay như chuyện độc thân, fan cuồng Kpop, chém gió tiếng Anh, anh hùng bàn phím... Các video của JVevermind nhận được sự yêu mến, hưởng ứng lớn của cộng đồng mạng. Thậm chí, JVevermind từng được ví là "huyền thoại" trong giới vlogger Việt thời kỳ đầu. Đỉnh cao trong sự nghiệp làm Vlog của JVevermind là lọt danh sách "30 under 30" (Những gương mặt trẻ nổi bật dưới 30 tuổi) do tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn năm 2015. Năm 2016, anh cũng lọt vào danh sách "30 under 30" Châu Á của Tạp chí Forbes trong lĩnh vực Truyền thông - Quảng cáo - Giải trí. Năm 2017 JVevermind giành được giải thưởng Influence Asia 2017 Award ở hạng mục Best Personality.

Thế nhưng, giữa lúc sự nghiệp thăng hoa, bất ngờ JVevermind chọn con đường "lui về ở ẩn". Anh ngưng hoàn toàn các hoạt động trên trang cá nhân, mạng xã hội cũng như YouTube. Trần Đứ Việt từng chia sẻ, ngay từ lúc còn làm Vlog anh đã cảm thấy mình đã "thiếu một thứ gì đó" trong flatform của nó, nếu tiếp tục làm nữa thì anh sẽ "dậm chân tại chỗ", khó lòng phát triển bản thân.

Mới đây, JVevermind chính thức quay trở lại đường đua sáng tạo nội dung bằng loạt thử thách hài hước và tiếp tục thử sức ở mảng TikTok.