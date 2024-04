K-Town – Tâm điểm kinh doanh mang đậm dấu ấn Hàn Quốc phía Đông Hà Nội

Những giá trị độc đáo tại K-Town

Khu phố thương mại K-Town với quy mô 343 căn shophouse có kiến trúc khác biệt chia làm 2 phân khu. Trong khi K-Legend mang nét cổ kính của tinh hoa kiến trúc Đại Hàn thì K-Street mang đến không gian sắc màu với những trải nghiệm mua sắm, vui chơi, ẩm thực, văn hoá nghệ thuật, kiến trúc độc đáo đặc trưng của xứ sở Kim Chi. Đặc biệt, 100% các căn shophouse có 2 mặt tiền kinh doanh, thuận tiện giao thương, buôn bán, với concept "visual merchandising" đẹp, đa dạng, độc đáo, hiện đại.

K-Town mang đến trải nghiệm mua sắm, vui chơi, ẩm thực, văn hoá nghệ thuật, kiến trúc độc đáo đặc mang đậm dấu ấn Hàn Quốc

Quy hoạch ngành hàng tại đây được phân bổ hợp lý thuận tiện cho trải nghiệm khách hàng với sự xuất hiện của những thương hiệu đình đám từ café, nhà hàng ẩm thực, siêu thị tiêu dùng, quán rượu & bar, đến mỹ phẩm, thời trang, chăm sóc sức khoẻ, giải trí. Những cái tên dự kiến sẽ quy tụ tại K-Town phải kể đến Bonchon, Cộng Cà phê, Genesis Escape, Heaven Coffee, Photo Palette, Snow Island, Quán nướng số 18, Kakao Friends, Nhà Mình, Kor Mart, Seoul Hotteok, Kangnam Clinic Group, Big Mama, Magoo’s, Rohome Coffee & Restaurant…

K-Town có quy hoạch ngành hàng hợp lý, tối ưu trải nghiệm khách hàng

K-Town còn "chiều lòng" những du khách yêu thích văn hóa Hàn Quốc và người Hàn Quốc với với chuỗi sự kiện, lễ hội giao lưu văn hóa Việt – Hàn được tổ chức xuyên suốt trong năm 2024 như: Lễ hội Thiếu nhi, Lễ hội Đèn lồng Hoa sen, Lễ hội Trung thu Chuseok và các sự kiện giao lưu văn hóa quy mô lớn như Roadshow du lịch Hàn Quốc, KFood Fair… Nơi đây hứa hẹn trở thành điểm đến trải nghiệm ẩm thực – vui chơi giải trí và mua sắm hấp dẫn mang đậm dấu ấn Hàn Quốc phía Đông Hà Nội.

Nhận định về tiềm năng của phân khu K-Town trong sự kiện "Niềm tự hào văn hóa Hàn Quốc phía Đông Hà Nội" chiều ngày 6/4 vừa qua, ông Koo Yong Sok - Cựu công sứ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội tin tưởng, nơi đây nó sẽ trở thành địa điểm du khách Hàn Quốc yêu thích khi tới thăm Hà Nội. "Nếu điều đó xảy ra nơi đây sẽ không chỉ còn là một địa điểm du lịch đơn thuần mà sẽ trở thành nơi giao lưu, hòa hợp đưa Hàn Quốc và Việt Nam xích lại gần nhau hơn", ông nói.

Ông Koo Yong Sok - Cựu công sứ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội phát biểu tại sự kiện "Niềm tự hào văn hóa Hàn Quốc phía Đông Hà Nội"

Khai mở cơ hội an cư và lập nghiệp của cộng đồng người Hàn Quốc

Với tiềm năng to lớn, K-Town theo đánh giá sẽ là nơi khởi sự kinh doanh tuyệt vời. Điểm tựa trước hết đến từ hấp lực mang tên siêu tổ hợp vui chơi giải trí mua sắm Grand World, nơi đã đón 3 triệu lượt khách chỉ trong 2 tháng đầu năm 2023.

K-Town có "điểm tựa" tuyệt vời từ siêu tổ hợp vui chơi giải trí mua sắm Grand World

Từ khi ra mắt năm 2023 đến nay, siêu quần thể ẩm thực – vui chơi giải trí – mua sắm này đã nhanh chóng trở thành điểm đến top trending hàng đầu miền Bắc với những con số vô cùng ấn tượng như Top đầu điểm đến ẩm thực – vui chơi – mua sắm được tìm kiếm nhiều nhất, Top đầu điểm đến vui chơi Tết 2024 tại Hà Nội, Top đầu sự kiện khai trương lan tỏa nhất năm 2023, hashtag dự án sau 1 tuần khai trương đạt 100 triệu lượt xem trên nền tảng Tiktok. The Grand Voyage - show thực cảnh kết hợp công nghệ trình diễn 3D mapping trên sân khấu thuyền lớn nhất châu Á đem đến cho du khách những khoảnh khắc đặc biệt sống động, mãn nhãn.

Ông Lee Jae Hoon - Trưởng đại diện Văn phòng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc cũng đánh giá, với việc khai trương phân khu K-Town sắp tới, Grand World chắc chắn sẽ trở thành điểm đến hàng đầu tại khu vực miền Bắc Việt Nam.

Ông Lee Jae Hoon - Trưởng đại diện Văn phòng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc phát biểu tại sự kiện

Chưa dừng lại ở đó, các nhà đầu tư phân khu K-Town còn được hưởng lợi từ cộng đồng hơn 60.000 cư dân hiện hữu tại Ocean City, nơi có khả năng hấp thụ lên đến 200.000 người, tạo ra lưu lượng khách khổng lồ và ổn định. Sở hữu những điều kiện thuận lợi về vị trí khi kết nối song hành quốc lộ 5A và 5B tới các khu công nghiệp Hàn Quốc ở phía Bắc; cách Lotte, Keangnam 30 – 35 phút di chuyển, cách sân bay Quốc tế Nội Bài 50 phút di chuyển…, K-Town có khả năng tiếp cận khoảng 30 triệu cư dân trong vòng 2 giờ lái xe.

Thực tế, trải qua hành trình hơn 5 năm hình thành và phát triển, Ocean City đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho các công dân toàn cầu với hệ tiện ích "all – in – one" độc đáo. Trong số hơn 60.000 cư dân tại đây, cộng đồng cư dân Hàn Quốc đang chiếm số lượng đông đảo nhất trong các cư dân quốc tế.

Không dừng lại ở việc liên tục thiết lập những chuyển mực sống mới cho cư dân, Ocean City cũng liên tục đầu tư mạnh mẽ hơn vào hàng loạt các dịch vụ, tiện ích cũng như chính sách dành riêng cho cư dân và khách hàng Hàn Quốc nhằm mục tiêu thu hút và phát triển cộng đồng Hàn Quốc tại Ocean City.

Với những điều kiện vô cùng thuận lợi cùng sự đồng hành của Vincom Retail - đơn vị bán lẻ có kinh nghiệm 20 năm với sự sáng tạo, luôn luôn đổi mới để cùng phát triển cùng khách thuê từ giai đoạn setup đào tạo nhân viên đến khi vận hành chính thức, K-Town đã sẵn sàng để trở thành tâm điểm kinh doanh mang đậm "Dấu ấn Đại Hàn – Bừng sáng phố Đông".