Karofi Platinum lên kệ Điện Máy Xanh, khách hàng háo hức săn quà gần 17 triệu đồng

‏240 suất quà giá trị dành cho người đăng ký đặt trước‏

‏"Tận mắt quan sát thiết kế và trải nghiệm công nghệ của Karofi Platinum SA5 khiến tôi muốn sở hữu ngay. Lại đúng dịp có chương trình đặt trước được tặng TV hoặc tủ lạnh gần 17 triệu đồng nên tôi quyết định đăng ký sớm", một khách hàng chia sẻ tại sự kiện ra mắt Karofi Platinum tại Điện Máy Xanh thuộc Phường Tăng Nhơn Phú (TP. Hồ Chí Minh).‏

‏Chương trình đặt trước diễn ra từ ngày 6–15/11/2026 tại Điện Máy Xanh, với 240 suất quà dành cho những khách hàng nhanh tay nhất. Riêng Karofi Platinum SA5, 30 khách đầu tiên được tặng Smart TV 65 inch trị giá 16,9 triệu đồng; 50 khách tiếp theo nhận tủ lạnh Inverter 646 lít trị giá 16,49 triệu đồng. Với Karofi Platinum L56 và U12X, khách hàng có cơ hội nhận TV 55 inch trị giá 12,9 triệu đồng hoặc tủ lạnh Inverter 338 lít trị giá 9,79 triệu đồng, tùy thứ tự đặt mua. ‏

‏Đặc biệt, trong hai ngày 6–8/11/2026, tại siêu thị Điện Máy Xanh Kiến An (Hải Phòng) và Tăng Nhơn Phú (TP.HCM) sẽ diễn sự kiện ra mắt Karofi Platinum. Khách hàng đến tham quan, trải nghiệm sản phẩm tại sự kiện còn có cơ hội nhận thêm nhiều phần quà tặng hấp dẫn khác, bên cạnh quà là TV và tủ lạnh trong chương trình đặt trước. ‏

‏Điều gì khiến bộ ba máy lọc nước Karofi Platinum mới đáng sở hữu?‏

‏Ba phiên bản Karofi SA5, L56 và U12X được phát triển với những trải nghiệm riêng, hướng đến các nhu cầu và gu thẩm mỹ khác nhau của người tiêu dùng hiện đại.‏

‏Karofi Platinum SA5‏‏ nổi bật với công nghệ điện phân Hydro-ion trực quan, cho phép người dùng tận mắt quan sát quá trình điện phân độc đáo. Sản phẩm tích hợp 6 chế độ nước gồm 3 mức kiềm mạnh, vừa, nhẹ cùng nước nóng, lạnh và nguội, mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe tiện nghi, hiện đại cho cả gia đình.‏

‏Người dùng được trực tiếp trải nghiệm các công nghệ, tính năng của bộ 3 sản phẩm mới của Karofi tại sự kiện ra mắt Karofi Platinum‏

‏Karofi Platinum L56‏‏ lại chinh phục những gia chủ yêu cái đẹp bằng thiết kế tủ lọc nước đa năng. Khoang lưu trữ tinh tế có thể trở thành nơi bày trí những chiếc ly yêu thích, một góc trà chiều hay góc pha chế nhỏ ngay trong không gian sống. Chiếc ‏‏máy lọc nước‏‏ giờ đây không chỉ phục vụ nhu cầu hằng ngày, mà còn góp phần tạo nên những khoảnh khắc tận hưởng cuộc sống.‏

‏Trong khi đó, Karofi Platinum U12X‏‏ được thiết kế cho những ai yêu thích căn bếp tối giản, sang trọng với kích thước nhỏ gọn lắp trong gầm bếp, khéo léo giải phóng không gian. Điểm nhấn là vòi nước thông minh tích hợp màn hình LCD cùng phím cảm ứng, biến mỗi lần lấy nước thành trải nghiệm công nghệ đầy tinh tế chỉ với một chạm.‏

‏Nhiều quà tặng hấp dẫn cũng đã được lên kệ cùng với bộ ba sản phẩm mới Karofi Platinum‏

‏Không dừng lại ở trải nghiệm bên ngoài, bộ ba ‏‏Karofi‏‏ Platinum còn được trang bị loạt công nghệ hướng đến sự tiện lợi khi sử dụng lâu dài. AioTec kết nối máy lọc nước với điện thoại để chủ động theo dõi từ xa. One Touch & Auto Valve giúp việc thay lõi, bảo dưỡng trở nên đơn giản an toàn hơn, trong khi công nghệ lọc Smax Master tiếp tục khẳng định thế mạnh về công nghệ lọc của Karofi.‏

‏Sức hút của bộ ba Karofi Platinum SA5, L56 và U12X tiếp tục tăng nhiệt với loạt quà tặng hấp dẫn dành cho khách hàng đặt mua sớm. Chương trình đặt trước tại Điện Máy Xanh kéo dài đến 15/11/2026, nhưng 240 suất quà được ưu tiên theo thứ tự đặt mua. ‏

‏Hãy nhanh chân tới ngay siêu thị Điện Máy Xanh tại địa chỉ Phường Kiến An, TP. Hải Phòng và Phường Tăng Nhơn Phú, TP. Hồ Chí Minh để trực tiếp trải nghiệm và đặt trước hoặc đăng ký mua online ‏‏tại đây‏‏.‏