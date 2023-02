KBSV dự báo Hòa Phát có thể vẫn lỗ trong quý 1/2023

Theo báo cáo mới cập nhật, Chứng khoán KB (KBSV) đánh giá kết quả kinh doanh của CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG) vẫn tiếp tục ảm đạm trong quý 1/2023 với doanh thu dự phóng giảm 44% so với cùng kỳ, còn 24.588 tỷ đồng. Biên lợi nhuận thấp, đạt 3% so với 23% cùng kỳ năm trước.



KBSV dự báo Hòa Phát chưa thể thoát cảnh thua lỗ với lợi nhuận sau thuế dự phóng âm 130 tỷ đồng, giảm 102% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, con số này vẫn khả quan hơn nhiều so với 2 quý lỗ nặng trước đó nhờ hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho do giá nguyên vật liệu trong quý 1/2023 hồi phục về vùng của quý 2 và 3/2022.

Theo KBSV, từ đầu năm đến nay, giá bán thép tăng 6% nhưng không giúp Hòa Phát cải thiện biên lãi gộp, thậm chí còn khiến biên lãi gộp suy giảm. Nguyên nhân là do giá nguyên vật liệu đầu vào (quặng sát, than cốc, thép phế) tăng cao hơn, trung bình 14%.

Giá quặng sắt, than cốc tăng lần lượt 23% và 15% trong giai đoạn từ đầu quý 4/2022 và sẽ tiếp tục kéo dài tới hết quý 2/2023 do việc khai thác than cốc tại Úc bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, khiến thời gian xuất khẩu sang các thị trường Mỹ và EU bị lùi lại. Các nhà sản xuất đang có thái độ thận trọng trong việc nhập khẩu nguyên vật liệu khi giá Spot đang ở mức cao.

Sản lượng tiêu thụ thép trên thị trường cũng sẽ bị giới hạn khi các nhà thầu tại thị trường nước ngoài thận trọng trong việc nhập khẩu, làm chậm tốc độ phục hồi của thị trường thép. KBSV dự phóng sản lượng tiêu thụ của HPG trong quý 1/2023 sẽ đạt 1,45 triệu tấn, giảm 42% so với cùng kỳ và sẽ có sự cải thiện từ quý 2/2023 với giả định các cơ chế hỗ trợ thị trường bất động sản được thông qua và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp sôi động hơn.

Năm 2023, KBSV dự phóng Hòa Phát có thể đạt mức doanh thu 126.770 tỷ đồng, giảm 10% với tổng sản lượng tiêu thụ khoảng 6,95 triệu tấn, giảm 16% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ước tính đạt 3.799 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ. Trong kịch bản thận trọng, KBSV cho rằng sẽ có 1 lò cao hoạt động trở lại trong quý 2/2023 và các lò cao sẽ quay trở lại hoạt động 100% công suất từ quý 4/2023.

Trước đó, doanh nghiệp đầu ngành thép đã khiến giới đầu tư bất ngờ với khoản lỗ nặng nhất kể từ khi hoạt động với lợi nhuận sau thuế âm gần 2.000 tỷ đồng trong quý 4/2022. Lũy kế cả năm 2022, Hòa Phát đạt doanh thu 142.000 tỷ đồng, giảm 5% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt hơn 8.400 tỷ đồng, chỉ bằng 1/4 so với năm 2021 trước đó.

Dù vậy, ban lãnh đạo Hòa Phát vẫn tỏ ra tương đối lạc quan khi nhận định giai đoạn tồi tệ nhất đã đi qua. “Ngành thép đã trải qua giai đoạn khó khăn nhất và đang trên đà hồi phục. Chúng tôi đang theo dõi sát diễn biến thị trường để điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh một cách linh hoạt” - Hòa Phát cho biết.