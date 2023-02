Kê biên khối tài sản 'khủng' của cựu Giám đốc Sở GD & ĐT tỉnh Quảng Ninh Vũ Liên Oanh

Liên quan tới vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị liên quan, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành kê biên loạt tài sản khủng của gia đình bà Vũ Liên Oanh, cựu Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh, gồm 8 bất động sản có giá trị lớn tại tỉnh Quảng Ninh và một xe ô tô.



Cụ thể, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kê biên lô đất diện tích 347m2 tại phường Xuân Sơn (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) đứng tên chủ sử dụng là Vũ Liên Oanh và chồng là Nguyễn Thành Vy.

Thực hiện kê biên 2 lô đất mỗi lô 90m2 tại số 25 và 26 lô B7 Khu đô thị mới Cao Xanh – Hà Khánh (phường Cao Xanh, TP Hạ Long, Quảng Ninh) đứng tên chủ sử dụng đất là Vũ Liên Oanh và chồng Nguyễn Thành Vy.

Kê biên 2 lô đất mỗi lô hơn 60m2 tại số 138 khu tự xây dãy 4 Đồi Thị đội (phường Hồng Hải, TP Hạ Long) đứng tên chủ sử dụng là Vũ Liên Oanh và chồng Nguyễn Thành Vy.

Kê biên 2 lô đất mỗi lô diện tích 216m2 tại ô số 02 và 03 lô L2 Khu dân cư Đồi T5 (phường Hồng Hà, TP Hạ Long) đứng tên chủ sử dụng Vũ Liên Oanh và chồng Nguyễn Thành Vy.

Kê biên 1 lô đất diện tích hơn 113m2 tại Thửa số 127 Tờ bản đồ số 61 (tổ 5 khu 8 phường Hồng Hải, TP Hạ Long) do Vũ Liên Oanh nhờ mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Nhạ đứng tên chủ sử dụng.

Chiếc xe ô tô Toyota Yaris BKS 14A-457.78 đứng tên chủ sở hữu là Vũ Liên Oanh cũng bị kê biên.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng thực hiện kê biên 2 bất động sản, 1 xe ô tô và phong toả 3 sổ tiết kiệm của Hà Huy Long, nguyên Phó trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính Sở GD & ĐT tỉnh Quảng Ninh.

Cụ thể, cơ quan chức năng kê biên 1 lô đất diện tích hơn 76m2 tại ô số 46 Khu dân cư tự xây Công ty Thương mại Hạ Long (phường Yết Kiêu, TP Hạ Long) và 1 lô đất diện tích hơn 144m2 tại Thửa số 170 Tờ bản đồ số 29 (khu 1 thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) đứng tên chủ sử dụng là Hà Huy Long và vợ là Lương Hồ Loan cùng chiếc xe ô tô Mazda CX5 BKS 14A-254.08 đứng tên chủ sở hữu Hà Huy Long.

Cơ quan điều tra thực hiện phong toả 3 sổ tiết kiệm tổng giá trị 5 tỷ đồng đứng tên Hà Huy Long đang gửi tại 2 chi nhánh ngân hàng ở Quảng Ninh. Cụ thể, 1 sổ tiết kiệm có kỳ hạn do Techcombank Chi nhánh Quảng Ninh phát hành ngày 26/1/2021 với số tiền 2 tỷ đồng; 1 sổ tiết kiệm có kỳ hạn do Phòng Giao dịch Bạch Đằng thuộc BIDV Chi nhánh Quảng Ninh phát hành ngày 22/4/2021 số tiền 1 tỷ đồng; 1 sổ tiết kiệm có kỳ hạn do Phòng Giao dịch Bạch Đằng BIDV Chi nhánh Quảng Ninh phát hành cùng ngày 22/4/2021 số tiền 2 tỷ đồng.

Liên quan tới vụ án này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đề nghị truy tố 15 bị can về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự 2015. Trong đó, có 4 người nguyên là cán bộ Sở GD & ĐT tỉnh Quảng Ninh gồm: Vũ Liên Oanh (SN 1964, nguyên Giám đốc), Ngô Vui (SN 1959, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính), Hà Huy Long (SN 1972, nguyên Phó trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính), Phạm Thị Hạnh (SN 1964, nguyên Phó trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính).

Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định Giám đốc Sở GD & ĐT tỉnh Quảng Ninh Vũ Liên Oanh và Hoàng Thị Thuý Nga (SN 1975), Chủ tịch Hội đồng sáng lập Công ty TNHH Tập đoàn hành trình thành công mới (NSJ Group) có vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Với vai trò là đại diện chủ đầu tư, Vũ Liên Oanh đã bàn bạc, thông đồng với Hoàng Thị Thuý Nga tạo điều kiện cho Nga lập 6 dự án và trúng thầu 6 gói thầu mua sắm, trong đó 2 gói thầu năm 2019 gây thiệt hại hơn 80 tỷ đồng ngân sách. Sau khi trúng thầu, Nga đã chi lại quả cho Vũ Liên Oanh 14 tỷ đồng, Ngô Vui 14,8 tỷ đồng và Hà Huy Long hơn 1,8 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, gia đình bị can Ngô Vui và Hà Huy Long đã nộp lại toàn bộ số tiền lại quả đã nhận để khắc phục hậu quả. Bị can Vũ Liên Oanh đã tự nguyện và mong muốn gia đình nộp lại số tiền 14 tỷ đồng để khắc phụ hậu quả nhưng gia đình bị can chưa nộp khắc phục hậu quả, cơ quan điều tra đã kê biên loạt bất động sản của nhà bị can để đảm bảo thi hành án.