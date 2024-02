Kẻ cướp ngân hàng chiều 28 Tết định trốn sang Campuchia cùng ba lô tiền

Thượng tá Lê Thái (phải) và cán bộ chiến sĩ bắt giữ tên cướp đang trên đường chạy trốn

Ngày 8/2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, chiều 7/2, ngay khi nhận được tin báo về vụ cướp ngân hàng , Ban Giám đốc Công an tỉnh đã giao cho Thượng tá Lê Thái, Trưởng Công an huyện Đức Trọng và Thượng tá Đặng Văn Kiên, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự làm tổ trưởng, trực tiếp chỉ đạo hai tổ công tác lần theo dấu vết, truy bắt tên cướp .

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, các phòng nghiệp vụ liên quan và Công an huyện Đức Trọng được huy động vào cuộc, triển khai chốt chặn tất cả các ngả đường để đón lõng kẻ cướp táo tợn này.

Theo Thượng tá Lê Thái, đơn vị xác định quá trình truy bắt tên cướp sẽ gặp rất nhiều khó khăn do đối tượng có súng và thực hiện hành vi hết sức manh động.

Công an đã vạch phương án hành động tỉ mỉ, thận trọng để bảo toàn lực lượng tham gia truy bắt và bảo đảm tính mạng, sức khỏe của nhân dân.

Đơn vị xác định đây là đối tượng ranh ma, nguy hiểm bởi đã chuẩn bị súng ngắn và chọn thời điểm gây án là buổi làm việc cuối cùng trong năm của ngân hàng trước khi nghỉ Tết, khi các nhân viên kiểm tiền kết quỹ.

Ngay sau khi xảy ra vụ cướp, lực lượng công an đã khoanh vùng, sàng lọc những đối tượng nghi vấn. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định đối tượng đáng nghi nhất là Nguyễn Thành Trung (32 tuổi, ngụ xã Tam Bố, huyện Di Linh, Lâm Đồng), đang thuê phòng trọ tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.

Trung làm nghề kinh doanh, môi giới bất động sản. Thời gian gần đây, đối tượng làm ăn thua lỗ, lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, bị nhiều chủ nợ gây áp lực để đòi nợ...

Từ đó, chân dung và đặc điểm nhận dạng của nghi phạm cướp ngân hàng được cơ quan chức năng nhanh chóng khắc họa.

Về phía nghi phạm, sau khi dùng súng đe dọa, uy hiếp các nhân viên ngân hàng để cướp hàng tỷ đồng, Trung lên xe máy chạy về hướng hồ Nam Sơn (thị trấn Liên Nghĩa). Trước khi bỏ chạy, kẻ cướp đã nổ súng thị uy, đe dọa những người có ý định truy đuổi.

Tên cướp tay lăm lăm khẩu súng, vào bên trong quầy giao dịch để cướp tiền

Tại vườn chuối ở khu vực hồ Nam Sơn, Trung thay hết quần áo, mũ bảo hiểm và ba lô đựng tiền. Ma mãnh hơn, Trung đã nhét đá vào ba lô rồi ném xuống hồ nước Nam Sơn, tạo hiện trường giả nhằm qua mặt lực lượng truy bắt.

Kế đến, Trung đổi xe máy từ xe Dream sang xe Air Blade rồi chạy lên hướng Đà Lạt, vòng qua hướng Lương Sơn để xuống tỉnh Bình Thuận. Trên đường đi, Trung thường xuyên thay đổi quần áo, mũ bảo hiểm... và chọn những con đường nhỏ, vắng người qua lại, không có camera.

Cũng theo Thượng tá Lê Thái, đến khoảng 2 giờ sáng 8/2, tổ truy bắt phát hiện Trung đang di chuyển bằng xe máy trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Thuận. Khi phát hiện đối tượng, tổ truy bắt đã dùng chiến thuật điều đối tượng đến 1 nơi an toàn để khống chế, bắt giữ, thu hồi toàn bộ tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thành Trung khi bị bắt giữ

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu Trung thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đặc biệt, đối tượng còn khai nhận, nếu không bị công an bắt giữ, sẽ trốn sang Campuchia cùng với số tiền vừa cướp được.

Công an thu giữ toàn bộ số tiền Trung vừa cướp được

Hiện công an cũng đã thu hồi khẩu súng mà Trung sử dụng khi cướp ngân hàng. Cơ quan chức năng đang tiến hành giám định khẩu súng để xem xét xử hành vi sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.