Kế hoạch sáp nhập Tesla - SpaceX, Elon Musk nguy cơ đối mặt 'bóng ma' kiện tụng
Theo PV/ VTC News |
27-10-2026 - 13:34 PM |
Kinh tế số
Kế hoạch sáp nhập Tesla và SpaceX, nguy cơ đối diện với những thủ tục pháp lý kéo dài được ví như “bóng ma” kiện tụng mà chính Elon Musk từng gặp phải 7 năm trước.
Theo PV/ VTC News
VTC News
Theo VTC News
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https://vtcnews.vn/ke-hoach-sap-nhap-tesla-spacex-elon-musk-nguy-co-doi-mat-bong-ma-kien-tung-ar1047562.html
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