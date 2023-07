Kê khai miễn giảm thuế qua mạng, chủ doanh nghiệp bị chiếm đoạt 600 triệu đồng

Ngày 20/7, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng phát cảnh báo về nhóm mạo danh cán bộ thuế, lợi dụng việc kê khai miễn giảm thuế để lừa đảo các doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Trước đó, Phòng An ninh mạng nhận đơn trình báo của chị N.H (chủ doanh nghiệp tại Đà Nẵng) với nội dung bị lừa 600 triệu đồng.

Theo trình báo, qua nắm thông tin, chị chị H. biết được kể từ ngày 1/7, các doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh được hỗ trợ giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống còn 8%.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân, doanh nghiệp cảnh giác trước thủ đoạn của đối tượng lừa đảo.

Cũng thời gian này, một đối tượng có ảnh đại diện Zalo (mặc trang phục cơ quan thuế) liên hệ chị H., cho biết sẽ hỗ trợ kê khai miễn giảm thuế. Sau khi thực hiện các bước theo hướng dẫn của người này, chị H. bị chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Xác minh ban đầu, Phòng An ninh mạng nhận thấy đối tượng đã hướng dẫn nạn nhân tải ứng dụng “Thuế điện tử” giả mạo trên điện thoại từ đường link www.d.dvcgov.one. Đối tượng yêu cầu chị H. đăng nhập vào ứng dụng, sau đó chiếm quyền điều khiển thiết bị, ghi lại các thao tác nhập mật khẩu, mã OTP từ tài khoản ngân hàng của chị để đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tiền.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, truy tìm thủ phạm. Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân, doanh nghiệp không làm theo các hướng dẫn của người lạ qua điện thoại, không truy cập các đường link, tải và cài đặt bất kỳ ứng dụng nào khi chưa rõ nguồn gốc nhằm tránh bị lừa.