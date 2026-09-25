Kế toán chuyển 250.000.000 đồng vào tài khoản MSB của Trần Văn Khanh SN 1995: Doanh nghiệp phải đến công an trình báo

Trước đó, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Cà Mau tiếp nhận đơn trình báo từ Công ty TNHH xây lắp viễn thông Minh Tâm (tỉnh Cà Mau) về việc nhân viên kế toán của Công ty trong quá trình giao dịch đã chuyển nhầm số tiền 250 triệu đồng vào một tài khoản của Ngân hàng Thương mại Cổ phần (TMCP) Hàng Hải Việt Nam (MSB).

Ngay sau khi tiếp nhận, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Cà Mau đã phối hợp với Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đồng Tháp, Công an xã Tân Thạnh (tỉnh Đồng Tháp) và Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Phòng giao dịch Cao Lãnh) khẩn trương xác minh, làm rõ thông tin, nhanh chóng tìm được chủ tài khoản nhận số tiền 250 triệu đồng do chuyển nhầm là ông Trần Văn Khanh, sinh năm 1995, ngụ xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Cà Mau đã chủ động liên hệ, tạo điều kiện để các bên trao đổi và hoàn trả lại toàn bộ số tiền chuyển nhầm. Quá trình xác minh và trao trả tiền chuyển nhầm được Phòng An ninh kinh tế thực hiện đúng quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần lan tỏa tinh thần vì Nhân dân phục vụ.

Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Cà Mau phối hợp với các đơn vị có liên quan hỗ trợ Công ty Minh Tâm nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm



Qua sự việc trên, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân nên kiểm tra kỹ thông tin khi thực hiện giao dịch chuyển tiền để tránh xảy ra nhầm lẫn.

Theo Công an tỉnh Cà Mau