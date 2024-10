Keller Williams Việt Nam: Nền tảng kết nối đầu tư quốc tế và khu vực

Bà Susan Burns, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam đã phát biểu mở đầu hoạt động tọa đàm ngày 9/10/2024.

Khai mạc phiên tọa đàm ngày 9 tháng 10 năm 2024, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh - bà Susan Burns - đã phát biểu mở đầu hoạt động hội nghị và Giám đốc cấp cao Viện kinh tế Bay Area Council - ông Sean Randolph - đã có tham luận giới thiệu về khu vực Vịnh San Francisco - trung tâm công nghệ và tài chính toàn cầu, chia sẻ tầm nhìn và cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp hai quốc gia.



Chủ tịch Keller Williams Vietnam Hoàng Ngọc Gia Long dẫn dắt phiên toạ đàm cùng các đối tác quốc tế với cam kết hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và Nhà đầu tư Việt Nam.

Tại sự kiện này, KWVN đã giới thiệu mô hình nhượng quyền sàn bất động sản, các hoạt động huấn luyện, cố vấn với mạng lưới chuyên gia quốc tế có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản và đầu tư toàn cầu. Các chuyên gia của KWVN không chỉ là cầu nối đưa các nhà đầu tư quốc tế đến với thị trường Việt Nam đầy tiềm năng, mà còn mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư Việt Nam tại các thị trường như Mỹ, Châu Âu, và Châu Á.



Sự kiện là nơi các tổ chức kết nối thông qua Keller Williams Việt Nam như một trung tâm kết nối các nhà đầu tư quốc tế và khu vực, tận dụng mạng lưới rộng khắp của Keller Williams toàn cầu và những chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước, như Tiến sỹ Dolf de Roos Cố vấn đầu tư của các tỷ phú, chính khách và chính phủ nhiều quốc gia, Mark Yamamoto - Chủ tịch Keller Williams Nhật Bản, nhà chiến lược và đối tác kinh doanh xuất sắc của các thương hiệu lớn như Virgin Group; Park Bongkyu - Chủ tịch Hội nghị thượng đỉnh CEO Hàn Quốc hợp tác chặt chẽ với hơn 8.000 doanh nghiệp Hàn Quốc và các nguyên thủ quốc gia; Adrian Wee Nhà đào tạo, chiến lược gia Kinh doanh và đầu tư BĐS Châu Á, nhà sáng lập của tổ chức MMC (Mastermind Council) với 60.000 thành viên là chủ doanh nghiệp tại Malaysia, Singapore, Thái Lan, Brunei, Việt Nam; ông Tâm Quách - Đồng sáng lập Hiệp hội chuyên gia Bất động sản Việt Nam tại Hoa Kỳ (VNARP); ông Vinh Nguyễn – Chủ tịch Tổ chức người Việt toàn cầu về kinh doanh và đầu tư (VBI Global); bà Liễu Nguyễn – Đại sứ toàn cầu của Hiệp hội Bất động sản Hoa Kỳ; ông Kim Haeng – Chủ tịch Hiệp hội Thẩm định giá Asean.

Đặc biệt, tại sự kiện năm nay, nhiều hoạt động kết nối đã được thiết lập với sự xuất hiện của các nền tảng công nghệ mới và sự bắt tay của nhiều tổ chức quốc tế như "Cộng đồng 1000 CEO Global" được hỗ trợ bởi nền tảng công nghệ Zeniius và mạng lưới cộng đồng CEO quốc tế MMC; "Cộng đồng CEO đầu tư - SharkClub" được hỗ trợ bởi Sharkland và các chuyên gia trong mạng lưới của KW Vietnam.

Keller Williams Vietnam ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác chiến lược với các đối tác quốc tế và trong nước trong khuôn khổ chuỗi sự kiện hợp tác và kết nối đầu tư quốc tế, khẳng định vai trò trung tâm kết nối và thúc đẩy dòng vốn đầu tư vào thị trường bất động sản Việt Nam.

KWVN cam kết cung cấp những giải pháp tối ưu, mang đến cơ hội đầu tư vượt trội, thúc đẩy sự phát triển bền vững cho thị trường bất động sản Việt Nam.



Ông Hoàng Ngọc Gia Long, Chủ tịch của Keller Williams Việt Nam, chia sẻ: "Chúng tôi tự hào là đối tác đáng tin cậy của các cộng đồng, các nhà đầu tư quốc tế, mang đến cho họ những cơ hội không giới hạn tại thị trường bất động sản Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đồng hành với các nhà đầu tư Việt trong việc khám phá và phát triển các dự án trên toàn cầu, từ Mỹ, Châu Âu đến Châu Á. Với mạng lưới toàn cầu của Keller Williams, chúng tôi luôn sẵn sàng tạo ra các giá trị bền vững cho các đối tác và khách hàng của mình."

Các bên tham gia tin tưởng sự kiện lần này sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác chiến lược, tạo đà phát triển mạnh mẽ cho cả thị trường Việt Nam và quốc tế, tập trung vào các nhà đầu tư là cộng đồng hơn 6 triệu người Việt trên toàn cầu.

Sự kiện còn có sự đồng hành hợp tác của nhiều tên tuổi lớn tại Việt Nam như VietnamAirlines, Vinhomes, Phú Thái Holdings cùng nhiều thương hiệu khác.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Keller Williams Việt Nam

Website: www.kwvn.com

Email: contact@kwvn.com