Kết nối 5G khiến điện thoại bị sụt pin, nóng máy

Sau khi mạng 5G được triển khai tại Việt Nam, không ít người dùng phản ánh về việc thiết bị của họ gặp phải tình trạng hao pin, nóng máy trong quá trình trải nghiệm. Nhà mạng Viettel cho biết đã ghi nhận các phản hồi tương tự từ phía khách hàng.

Theo nhà mạng này, tình trạng tương tự từng xảy ra khi chuyển giao giữa mạng 3G và 4G. Về mặt kỹ thuật, các công nghệ cao hơn với tốc độ truyền tải lớn hơn sẽ yêu cầu hiệu suất xử lý nhiều hơn trên các thiết bị đầu cuối. Điều này đồng nghĩa với việc công nghệ kết nối mới đòi hỏi điện năng tiêu thụ nhiều hơn trên máy.

Nhà mạng cho biết, khi chuyển đổi sang mạng 5G, thiết bị của người dùng sẽ xử lý nhiều tín hiệu phức tạp hơn, dẫn đến việc tiêu thụ điện năng nhiều hơn một chút so với sử dụng mạng 4G.

Theo đánh giá từ các chuyên gia của Viettel, tình trạng hao pin khi sử dụng 5G cao hơn chỉ khoảng 5 - 10%. Đây cũng là vấn đề được các nhà sản xuất thiết bị đầu cuối đặc biệt quan tâm. Do đó, các hãng sản xuất điện thoại và thiết bị di động đã liên tục cập nhật tính năng để cải tiến hiệu suất, làm giảm tiêu hao pin trên sản phẩm.

Một số mẫu điện thoại hiện nay đã tích hợp sẵn chế độ tiết kiệm năng lượng khi sử dụng kết nối 5G. Ví dụ như đối với một số dòng máy iPhone, người dùng có hai tùy chọn sử dụng 5G bao gồm "5G Auto" và "5G On". Ở chế độ 5G On, điện thoại sẽ luôn kết nối mạng 5G, khiến thiết bị tiêu hao nhiều dung lượng pin hơn. Trong khi đó, ở chế độ 5G Auto, chỉ khi người dùng có nhu cầu sử dụng dữ liệu nhiều, thiết bị mới chuyển sang kết nối mạng 5G, qua đó giúp tiết kiệm pin hơn.

Hiện tại, mạng 5G Viettel có hơn 6.500 trạm thu phát sóng di động (BTS), phủ sóng 100% thủ phủ của 63/63 tỉnh, thành phố, các khu công nghiệp, khu du lịch, cảng biển, sân bay, bệnh viện, đại học.

Mạng 5G Viettel có tốc độ có thể đạt từ 700 Mbps đến 1 Gbps, gấp 10 lần so với tốc độ mạng 4G và độ trễ thấp gần như bằng 0. Mạng 5G Viettel triển khai đồng thời 5G trên cả 2 nền tảng kiến trúc 5G NSA (Non Stand Alone) và 5G SA (Stand Alone).

Viettel hiện nay cung cấp 11 gói cước trả trước và 8 gói cước trả sau dành cho khách hàng cá nhân. Người dùng sở hữu điện thoại hỗ trợ 5G có thể sử dụng ngay dịch vụ mà không phải đổi SIM.

Giá gói cước 5G từ 135.000 đồng/tháng với 4GB/ngày, miễn phí kho phim TV360, miễn phí 20GB dịch vụ lưu trữ. Gói cước trả trước có dung lượng lớn nhất là 20 GB/ngày, tương đương 600 GB/tháng, với mức giá 480.000 đồng/tháng. Gói cước trả sau lớn nhất có dung lượng dữ liệu lên đến 50GB/ngày, mức giá lên đến 2 triệu đồng/tháng, cho thuê bao được miễn phí 60 phút/cuộc gọi nội mạng và 400 phút gọi ngoại mạng, 250 tin nhắn SMS trong nước. Người dùng có thể chọn mua gói chỉ 5G dữ liệu hoặc gói kết hợp cả nghe gọi, dữ liệu kèm theo miễn phí các nội dung khác.