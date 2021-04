Kết quả bất ngờ khi soi nước dừa dưới kính hiển vi và "thời điểm vàng" uống nước dừa trong ngày giúp phụ nữ “hồi xuân”, bất chấp hết bệnh tật

Kết quả bất ngờ khi soi nước dừa dưới kính hiển vi

Nước dừa là một trong những thức uống tự nhiên lành mạnh nhất trên thế giới. Nó cung cấp lượng kali dồi dào, có tác dụng giải nhiệt hiệu quả trong những ngày hè bức bối, đồng thời mang nhiều lợi ích cho sức khỏe và làn da phụ nữ. Tuy nhiên, nhiều người đến nay vẫn thắc mắc nước dừa có thật sự lành mạnh như lời đồn?

Để giải đáp thắc mắc đó, một tài khoản Tik Tok nổi tiếng đã thực hiện soi nước dừa dưới kính hiển vi. Thật bất ngờ, khi soi nước dừa ở mức phóng đại 40 lần hay 1000 lần đều hầu như không phát hiện vi khuẩn. Điều này cho thấy nước dừa không chỉ siêu sạch mà còn lành mạnh, xứng đáng trở thành thứ nước giải khát quen thuộc cho các gia đình trong ngày nóng.

Hình ảnh nước dừa gần như trong vắt, không vi khuẩn dưới kính hiển vi.

Nước dừa có thể được coi là một sự thay thế tuyệt vời cho các loại đồ uống chứa nhiều đường và calo cao khác. Lý do là vì nước dừa chứa ít calo và chất béo nhưng lại rất giàu vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng tự nhiên như sắt, canxi, phospho, natri, kali, axit lauric. Hàm lượng kali có trong nước dừa cao gần gấp đôi lượng kali có trong chuối. Do đó, uống nước dừa giúp cơ thể cung cấp thêm các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, đẩy lùi bệnh tật.

Không những thế, bạn có biết rằng uống nước dừa đúng lúc có thể tăng gấp đôi lợi ích cho sức khỏe.

Thời điểm uống nước dừa tốt nhất trong ngày là lúc nào?

1. Sáng sớm khi bụng đói

Theo tờ My Food Wiki, uống nước dừa khi mới ngủ dậy rất tốt cho sức khỏe. Axit lauric có trong nước dừa có thể cải thiện khả năng miễn dịch một cách tự nhiên, tăng cường trao đổi chất và giải độc cơ thể. Uống nước dừa vào thời điểm này cũng giúp duy trì sự cân bằng điện giải, do đó điều chỉnh huyết áp và cải thiện các chức năng đường ruột. Uống nước dừa vào buổi sáng cũng hỗ trợ giảm cân do chứa ít chất béo hơn. Đặc biệt, nó giúp chị em trẻ hóa làn da, giảm vết nhăn và tăng độ đàn hồi da.

Phụ nữ mang thai uống nước dừa trong thời điểm này sẽ chống mất nước, táo bón, giảm ốm nghén và ợ nóng thai kỳ.

2. Trước buổi tập luyện/tập gym

Uống nước dừa trước buổi tập sẽ giúp bạn đảm bảo rằng các chất điện giải bị mất trong quá trình tập luyện sẽ được bổ sung kịp thời. Đây là một thức uống tuyệt vời có hàm lượng calo thấp, ngoài ra dước dừa cũng ngăn chặn sự thèm ăn và làm cho người ta cảm thấy no vì sự hiện diện giàu chất dinh dưỡng và tự nhiên của nó.

Các thành phần trong nước dừa giúp cung cấp nước cho cơ thể con người hiệu quả hơn so với các loại nước tăng lực và thể thao khác có trên thị trường.

3. Trước và sau bữa ăn

Được tìm thấy rất nhiều ở hầu hết các nước nhiệt đới, nước dừa là một thức uống giải khát và hoạt động như một chất tăng cường sức khỏe nếu được uống trước và sau bữa ăn.

Uống nước dừa trước bữa ăn giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và ngăn ngừa các vấn đề về ăn quá nhiều và tăng cân.

Uống sau bữa ăn giúp tiêu hóa nhanh chóng và ngăn ngừa các vấn đề thông thường như đầy hơi, buồn nôn, chán ăn và giảm viêm. Chất tannin có trong nước dừa cũng có đặc tính chống vi khuẩn, ngăn ngừa nhiễm trùng.

Lưu ý khi uống nước dừa

Theo lương y Bùi Hồng Minh (Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội), nước dừa khi uống với liều lượng nhiều quá mức cho phép sẽ làm giảm huyết áp nhanh chóng, đồng thời làm mềm yếu gân cơ. Mỗi tuần tốt nhất chỉ nên uống 3-4 quả dừa.

Bên cạnh đó, bệnh nhân tiểu đường, người mắc bệnh thận, người bị rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, người đang bị đau bụng kinh, người bệnh trĩ, huyết áp thấp, cảm lạnh... thì cần tránh uống nước dừa vì tình trạng sức khỏe sẽ bị suy giảm.