Kết quả kinh doanh ngân hàng ngày 13/1: Top5 lợi nhuận dần lộ diện, một nhà băng lãi đột biến trong quý 4

Ảnh minh họa

Tại hội nghị tổng kết mới đây, Tổng Giám đốc Vietcombank cho biết lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này năm 2023 tăng tăng 10,2% so với năm 2022 và hoàn thành kế hoạch được giao. Lãnh đạo Vietcombank không công bố con số cụ thể song ngân hàng này ghi nhận mức lãi hợp nhất trước thuế 37.368 tỷ đồng và lãi riêng lẻ hơn 36.702 tỷ đồng trong năm 2022 .

Ước tính trên những số liệu này, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Vietcombank năm 2023 có thể khoảng 41.200 tỷ đồng và lợi nhuận riêng lẻ vượt 40.400 tỷ đồng.

Với kết quả trên, Vietcombank đã xác lập kỷ lục mới về lợi nhuận trong ngành ngân hàng và bỏ xa các nhà băng trong nhóm Big4 như BIDV, VietinBank và Agribank.

BIDV cũng đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ trong năm 2023 với nhiều các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch được giao. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế khối ngân hàng thương mại đạt 26.750 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế Khối Công ty con đạt 1.290 tỷ đồng, Khối Liên doanh đạt 945 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 27.400 tỷ đồng.

Với mức lợi nhuận này, BIDV là ngân hàng có lợi nhuận cao thứ hai trong nhóm Big 4, chỉ sau Vietcombank.

Trong Hội nghị tổng kết mới đây, Chủ tịch MB cho biết lợi nhuận riêng lẻ ngân hàng trong năm 2023 đạt gần 24.688 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2022. Lợi nhuận hợp nhất đạt 26.200 tỷ, tăng 15%. Với kết quả trên, MB nhiều khả năng sẽ tiếp tục bỏ xa Techcombank để trở thành ngân hàng có lợi nhuận cao nhất nhóm tư nhân.

Trước đó, MB cũng là ngân hàng có lợi nhuận hợp nhất cao thứ ba hệ thống trong 9 tháng đầu năm với 20.019 tỷ đồng, cao hơn BIDV (19.763 tỷ đồng) và vượt trội so với Techcombank (17.115 tỷ đồng).

Theo thông tin được Agribank công bố, lợi nhuận trước thuế cả năm 2023 ước đạt khoảng 25.300 - 25.400 tỷ đồng, tăng từ 14,5 - 15% so với năm trước.

Còn tại VietinBank, lợi nhuận của ngân hàng này năm 2023 cũng đã vượt kế hoạch đề ra, cán mốc tỷ USD.

Với những số liệu nêu trên, Top5 lợi nhuận ngành ngân hàng năm 2023 đã dần lộ diện với những cái tên là Vietcombank, BIDV, MB, Agribank và VietinBank (hoặc Techcombank).

Ngoài các ông lớn nêu trên, LPBank cũng vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2023 với lợi nhuận vượt 7.000 tỷ đồng, tăng trưởng 24% so với năm trước. So với kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao phó, LPBank đã hoàn thành 117%. Như vậy, ước tính quý 4/2023, LPBank lãi 3.300 tỷ đồng, gấp 4 lần so với cùng kỳ 2022.

Trước đó, một số ngân hàng khác cũng đã công bố lợi nhuận ước tính trong năm 2023 như Sacombank, PVCombank, VIB.

Cụ thể, Sacombank cho biết, lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023 ước đạt hơn 9.500 tỷ, tăng 50% so năm trước và đạt 100% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao

Còn tại VIB, theo mô hình tài chính và dự báo khả thi, ban lãnh đạo ngân hàng dự kiến sẽ đạt lợi nhuận sau thuế cả năm 2023 là 8.640 tỷ đồng.

Tại Hội nghị tổng kết năm 2023, PVComBank thông báo lợi nhuận trước thuế ước đạt 100% kế hoạch giao.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại đã có 9 ngân hàng công bố kết quả kinh doanh sơ bộ cả năm 2023. Trong đó, Vietcombank tiếp tục là ngân hàng lãi lớn nhất hệ thống, còn Sacombank tăng trưởng lợi nhuận mạnh nhất.

Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng (TCTD) quý I/2024 do Ngân hàng Nhà nước thực hiện, tình hình kinh doanh và lợi nhuận trước thuế của hệ thống ngân hàng trong quý IV/2023 có sự cải thiện nhẹ so với quý trước nhưng thấp hơn nhiều so với mức kỳ vọng ghi nhận tại kỳ điều tra trước.

Đánh giá tổng thể năm 2023, các TCTD nhận định tình hình kinh doanh chưa đạt được như kỳ vọng và điều chỉnh giảm mạnh kỳ vọng về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế so với mức dự báo tại kỳ điều tra trước. Trong đó, 78,6% TCTD ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2023 tăng trưởng dương so với năm 2022; 17,9% TCTD ước tính lợi nhuận tăng trưởng âm và 3,6% ước tính không thay đổi.

Với tình hình kinh doanh và lợi nhuận trước thuế năm 2023 tăng trưởng ở mức thấp và chưa đạt được như kỳ vọng, các TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ khả quan hơn từ quý I/2024 và cả năm 2024 nhưng lợi nhuận trước thuế có thể phục hồi chậm hơn so với tình hình kinh doanh.