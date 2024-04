Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 1/2024

CTCP Cảng Xanh VIP (mã: VGR) công bố Báo cáo tài chính quý 1/2024 với doanh thu thuần đạt 242 tỷ đồng, tăng gần 28% so với cùng kỳ. Cảng Xanh VIP lãi trước thuế 106 tỷ, tăng 93% so với cùng kỳ và lãi sau thuế hơn 94 tỷ, tăng hơn 97%. Công ty cho biết cho biết nguyên nhân khiến lợi nhuận tăng cao là vì sản lượng container qua Cảng tăng 22,65% nên dẫn đến doanh thu tăng so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, chi phí khấu hao giảm do TSCĐ hết khấu hao.



CTCP Thủy điện Sê San 4A (mã: S4A) báo doanh thu quý 1/2024 hơn 100 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ năm trước. Thủy điện Sê San 4A ghi nhận gần 60 tỷ đồng lãi trước thuế, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế đạt mức 56,6 tỷ đồng, giảm 38,4%.

Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL (mã: VCA) ghi nhận doanh thu thuần giảm 44% so với cùng kỳ xuống còn 282 tỷ đồng. LNTT quý 1 đạt 1,4 tỷ đồng, giảm gần 80% so với cùng kỳ năm 2023. LNST tương ứng 1,2 tỷ đồng.

Hai công ty chứng khoán đầu tiên đã công bố báo cáo tài chính quý 1 là TCBS và MBS cũng đều ghi nhận tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế quý 1/2024 của TCBS ghi nhận 1.160 tỷ đồng, tăng 159% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 1.277 tỷ đồng, tăng 128% so với quý 1/2023.

Còn MBS ghi nhận tăng trưởng trong hầu hết các mảng nghiệp vụ chính trong quý 1/2024, doanh thu hoạt động đạt 674 tỷ đồng, tăng trưởng 101% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 230 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ 2023. Lãi ròng thu về gần 183 tỷ đồng, tăng 51% so với quý 1/2023 và là quý thứ 5 liên tiếp lợi nhuận tăng so với quý liền trước.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 mới tổ chức gần đây, ông Trần Đình Long cho biết trong quý 1/2024, Hòa Phát (HPG) đã mang về 31.000 tỷ doanh thu và hơn 2.800 tỷ đồng lợi nhuận, gấp 7 lần cùng kỳ.

FPT ước tính doanh thu quý 1 đạt 11.681 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.121 tỷ đồng, lần lượt tăng 20,1% và 19,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Khối Công nghệ (bao gồm Dịch vụ CNTT trong nước và Dịch vụ CNTT nước ngoài) tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 59% doanh thu và 43% lợi nhuận trước thuế của toàn Tập đoàn.

CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (mã: HHV) ước tính kết quả kinh doanh quý 1/2024 với doanh thu 674 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 109 tỷ đồng, tăng trưởng 32% so với quý 1/2023.

Chứng khoán MB (MBS) gần đây đã công bố dự báo kết quả kinh doanh các ngành và doanh nghiệp trong quý 1/2024.

Tại nhóm bán lẻ, Thế giới di động (MWG) được dự báo lợi nhuận sau thuế quý 1 sẽ tăng xấp xỉ 1.800% so với cùng kỳ, nhờ phục hồi so với mức nền rất thấp của quý 1 trong bối cảnh mặt bằng giá chung các sản phẩm ICT-CE tốt hơn khi MWG dừng cuộc chiến giảm giá. Đồng thời, Bách Hoá Xanh sẽ duy trì với doanh thu/cửa hàng đạt 1,8 tỷ đồng/tháng với tổng cửa hàng tương đương cuối năm 2023.

CTCK này cũng dự báo FPT Retail (FRT) sẽ đạt mức tăng gần 870% về lợi nhuânh trong quý 1 năm nay, tương ứng gấp gần 10 lần năm ngoái khi mặt bằng giá chung các sản phẩm ICT-CE sẽ tốt hơn qua đó hỗ trợ tổng doanh thu của mảng ICT-CE. Chuỗi nhà thuốc Long Châu duy trì sự ổn định về doanh thu.

Với nhóm bất động sản, lợi nhuận ròng quý 1 của Sonadezi Châu Đức (SZC) được dự báo sẽ tăng mạnh, gấp gần 7 lần cùng kỳ từ mức nền so sánh rất thấp, được hỗ trợ bởi doanh thu cho thuê đất KCN tăng do dòng vốn FDI tăng trưởng mạnh trong 3 tháng đầu năm cộng thêm doanh thu BĐS nhà ở tăng do nhu cầu nhà ở gần KCN.

Một ông lớn BĐS KCN khác là Becamex IDC (BCM) cũng được dự báo lợi nhuận quý 1 sẽ tăng trưởng 166% so với cùng kỳ, chủ yếu do mức nền so sánh thấp của năm trước.

Nhóm BĐS dân cư, Tập đoàn Đất Xanh (DXG) được kỳ vọng sẽ sẽ chuyển từ lỗ sang lãi trong quý 1 năm nay nhờ vào doanh thu từ bàn giao dự án Opal Skyline và sự hồi phục khiêm tốn của mảng môi giới BĐS.



Nam Long (NLG) cũng được kỳ vọng mức tăng trưởng lên tới 526% từ mức nền thấp của quý 1 năm n ngoái (16 tỷ).

Đại diện ngành điện là PC1 được dự báo tăng trưởng LN ròng mạnh trong quý 1 từ mức nền rất thấp cùng kỳ, khoảng 888%, hỗ trợ bởi chi phí lãi vay có xu hướng giảm từ quý 4 năm ngoái cùng với dư nợ vay giảm dần. Đóng góp bổ sung từ mảng kinh doanh mới là Niken, với giá Niken đang có xu hướng tăng trở lại từ tháng 3 củng cố thêm lợi nhuận cho doanh nghiệp.