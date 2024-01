Kết quả kinh doanh quý 4/2023 ngày 12/1: 2 doanh nghiệp thép báo lãi, CTCK báo LNTT tăng 91%

Các doanh nghiệp mới công bố tài chính ngày 12/1/2024:

CTCP Thép Vicasa - VNSteel (VCA) vừa công bố BCTC quý 4/2023 với doanh thu 470 tỷ đồng, giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp của doanh nghiệp còn 13,3 tỷ đồng, giảm 37,2% so với quý 4/2022. Kết quả, Vicasa - VNSteel thu về 4,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 35,7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 3,6 tỷ đồng, giảm 45%.



CTCP Thép Tấm lá Thống Nhất (TNS) cho biết sản lượng sản xuất tăng 433% và tiêu thụ tăng 425% kéo theo doanh thu thuần quý 4/2023 của công ty tăng 331 tỷ tương đương tăng 283% so với cùng kỳ năm trước đạt 448 tỷ đồng. LNTT quý 4 năm 2023 lãi 3 tỷ trong khi cùng kỳ năm trước lỗ.

CTCP Chứng khoán MB (MBS) là công ty chứng khoán đầu tiên công bố BCTC Quý 4/2023. Theo đó, trong quý, MBS ghi nhận tăng trưởng trong hầu hết các mảng nghiệp vụ chính, doanh thu hoạt động đạt gần 540 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 201 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ 2022. Lũy kế cả năm 2023, MBS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 1.816 tỷ đồng, giảm 7% so với năm 2022. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế lại tăng 8% so với cùng kỳ năm trước lên hơn 716 tỷ đồng.

CTCP Thủy điện Sê San 4A (S4A) ghi nhận doanh thu quý 4 đạt 100 tỷ, giảm 65% so với cùng kỳ, LNTT đạt 60 tỷ giảm 40%. Lũy kế cả năm 2023, Thủy điện S4A lãi trước thuế 145 tỷ, giảm 22% sp với cùng kỳ.

CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (NED) cũng báo lãi trước thuế quý 4 giảm 26% so với cùng kỳ và lãi cả năm 2023 giảm 82%.

Hai doanh nghiệp CTCP Cấp thoát nước Long An (LAW) và CTCP Thủy sản Mekong (AAM) báo lỗ quý 4/2023.

Trước đó, một số doanh nghiệp lớn đã công bố ước tính kết quả kinh doanh năm 2023.

Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL): Doanh thu hợp nhất vượt mốc 100.000 tỷ đồng, hoàn thành 220% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 750 tỷ đồng, hoàn thành 125% kế hoạch năm.

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS): Ước tính kết quả kinh doanh năm 2023, doanh thu hợp nhất đạt trên 93 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt trên 14 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt trên 11 nghìn tỷ đồng và dự kiến nộp ngân sách Nhà nước sẽ đạt trên 6 nghìn tỷ đồng.

Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau - DCM): Doanh thu ước đạt 13.572 tỷ đồng, LNTT ước đạt 1.031 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR): Tổng doanh thu đạt gần 146,5 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận vượt xa kế hoạch và nộp NSNN hơn 16,6 nghìn tỷ đồng.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV): Tổng doanh thu đạt 20.034 tỷ đồng, đạt 103%/KH năm, tăng 26% so với năm 2022; lợi nhuận trước thuế ACV đạt 8.646 tỷ đồng, đạt 102%/KH năm, tăng 14% so với năm 2022.