Những DN mới công bố BCTC quý 4/2023:

Quý 4/2023, CTCP Cảng Đà Nẵng (CDN) ghi nhận doanh thu 331 tỷ đồng doanh thu, gần như đi ngang so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 90 tỷ đồng, giảm 3% so với năm trước.

Hai doanh nghiệp của ông Nguyễn Bá Dương cũng đưa ra ước tính kết quả doanh thu năm 2023. Cụ thể, Newtecons ước thu về 11.500 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch năm. Còn Ricons ước mang về 7.200 tỷ đồng doanh thu, giảm 37% so với năm 2022.

CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM) ước lãi sau thuế 2023 đạt 284 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2022.

CTCP Nước - Môi trường Bình Dương (BWE) ước tổng doanh thu 2023 đạt 3.977 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 601 tỷ đồng, lần lượt tăng 2% và giảm 12% so với cùng kỳ năm trước.

CTCP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PPY) vừa công bố BCTC quý 4/2023 với doanh thu 1.207 tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế của công ty trong quý vừa qua chỉ đạt gần 850 triệu đồng, giảm 96% so với năm trước.

CTCP Công viên Nước Đầm Sen (DSN) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2023 với khoản lợi nhuận trước thuế đạt 17 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước. Kết thúc năm 2023, công ty thu về 142 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 5% so với năm 2022. Đây cũng là mức cao kỷ lục mà doanh nghiệp này đạt được trong lịch sử hoạt động.

CTCP Rượu và Nước giải khát Hà Nội (Halico, HNR) vừa công bố BCTC quý 4 năm nay với LNTT lỗ 4 tỷ, tiếp tục kéo dài chuỗi lỗ của công ty lên 27 quý lỗ liên tiếp, kể từ quý 2/2017. Lũy kế cả năm, Halico lỗ 10 tỷ đồng.

CTCP Thép Vicasa - VNSteel (VCA) vừa công bố BCTC quý 4/2023 với doanh thu 470 tỷ đồng, giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp của doanh nghiệp còn 13,3 tỷ đồng, giảm 37,2% so với quý 4/2022. Kết quả, Vicasa - VNSteel thu về 4,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 35,7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 3,6 tỷ đồng, giảm 45%.

Những DN đã công bố BCTC quý 4/2023 tính đến ngày 16/1.