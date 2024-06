Kêu gọi chấm dứt buôn bán thịt chó mèo tại Việt Nam, thí điểm các thành phố nói không với thịt chó mèo

Tình trạng buôn bán trái phép, vận chuyển và giết mổ chó, mèo vẫn đang diễn ra tại Việt Nam. Nhiều chuyên gia nhận định việc này ảnh hưởng xấu tới du lịch, khó khăn trong việc quảng bá hình ảnh. Bên cạnh đó, các chuyên gia còn chỉ ra rằng, việc buôn bán thịt chó và mèo tiềm tàng nhiều rủi ro sức khỏe cho con người.

Thống kê của Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho thấy, sơ bộ trong quý 1/2024, cả nước ghi nhận 27 người chết vì bệnh dại, 100 người bị chó cắn phải điều trị dự phòng. So với cùng kỳ năm ngoái, số ca tử vong vì bệnh dại đã đang tăng thêm 16 ca.

Ông Robert Rankin, Giám đốc quốc gia Công ty du lịch và lữ hành Abercrombie and Kent Việt Nam, nhấn mạnh: “Khách du lịch không muốn chứng kiến những hành động tàn ác đối với động vật, và đặc biệt là nạn buôn bán thịt chó, mèo".

Mới đây, Tổ chức Phúc lợi động vật (Four Paws) đã khởi động "tour" xuyên Việt "Hành trình yêu thương" để truyền tải thông điệp mong muốn sớm chấm dứt hoạt động buôn bán thịt chó và mèo tại Việt Nam, sử dụng xe tải có gắn màn hình LED hiển thị các lời kêu gọi chấm dứt nạn buôn bán thịt chó mèo và di chuyển khắp cả nước.

Xe cũng sẽ dừng tại 3 thành phố chính gồm TP.HCM (ngày 31/5 và 1/6), Đà Nẵng (ngày 2/6) và Hà Nội (ngày 7/6 và 8/6), nhằm truyền thông và nâng cao nhận thức cộng đồng về hệ lụy của hoạt động buôn bán thịt chó mèo.

Trước đó, Hội An là địa phương điển hình đã đóng cửa gần hết các nhà hàng thịt chó, mèo, và đã đóng cửa một trong ba nhà hàng thịt chó lâu đời nhất trên địa bàn thành phố. Bà Karen O’Malley, Giám đốc Chương trình Chấm Dứt Buôn Bán Thịt Chó, Mèo của FOUR PAWS, cho biết: “Với nhiều vật nuôi vô tội bị bắt trên đường phố hoặc bị đánh cắp khỏi nhà của chúng tại địa phương, chúng tôi hy vọng rằng việc loại bỏ vĩnh viễn thịt chó, mèo ra khỏi thực đơn sẽ bảo vệ cuộc sống của hàng nghìn cá thể động vật trong tương lai”.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hội An, cho biết: “Trong hai năm qua, với sự hợp tác của FOUR PAWS, chúng tôi đã triển khai thành công một số hoạt động trên địa bàn TP. Hội An nhằm hạn chế tình trạng buôn bán thịt chó, mèo" - ông Hùng cũng truyền thông điệp Hội An khuyến khích các thành phố khác trên khắp Việt Nam làm điều tương tự.

Bên cạnh Hội An, Hà Nội cũng đã được đề xuất thí điểm là "Thành phố nói không với thịt chó, mèo". Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT TP Hà Nội, chia sẻ Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học lớn của cả nước mà còn là "Thành phố vì hòa bình", nơi thu hút hàng triệu du khách đến tham quan, du lịch. Do đó, việc kinh doanh, giết mổ, tiêu thụ thịt chó, mèo đã tạo những cảm xúc không tốt đối với khách du lịch, nhất là du khách quốc tế, người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

Bà Phan Thanh Dung, cán bộ chiến dịch về Động vật đồng hành của Four Paws nói: "Đây chính là những động lực để mong muốn chấm dứt hoạt động buôn bán thịt chó mèo sớm thành hiện thực tại Việt Nam".

Theo Four Paws, ước tính hàng năm có hơn 6 triệu cá thể chó và mèo bị bắt, vận chuyển và giết mổ để lấy thịt ở Việt Nam. Phần lớn những con vật này là thú cưng hoặc động vật bị đánh cắp trong cộng đồng... để cung cấp cho hoạt động buôn bán. Trong khi đó, một cuộc khảo sát của Four Paws được thực hiện vào đầu năm 2021 trên khắp Việt Nam chỉ ra có 91% người dân cho rằng nên ban hành lệnh cấm hoạt động buôn bán thịt chó và mèo, và 95% người tham gia khảo sát cũng nhìn nhận việc ăn thịt chó mèo không phải là một phần văn hóa của người Việt Nam, do đó họ ủng hộ việc chấm dứt nạn buôn bán trên.