Khách bay quốc tế chỉ bằng 27% trước dịch

Thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, năm 2022, dự kiến thị trường vận tải hàng không đạt 55 triệu khách (tăng 3,7 lần so năm 2021 và bằng 69,6% so năm 2019); ước đạt 1,25 triệu tấn hàng hóa (bằng 95% so năm 2021 và tương đương năm 2019).

Trong đó, vận chuyển nội địa đạt 43,2 triệu khách (tăng 3,5 lần so năm 2021 và tăng 15,6% so năm 2019), 152 ngàn tấn hàng hóa (tương đương năm 2021 và bằng 60% so với năm 2019).

Vận chuyển quốc tế đạt 11 triệu khách (tăng 22 lần so năm 2021 và bằng 27% so năm 2019); ước đạt 1,1 triệu tấn hàng hóa (xấp xỉ năm 2021 và tăng 10% so năm 2019).

Nhìn chung, thị trường hàng không Việt Nam đặc biệt là thị trường nội địa đã có sự tăng trưởng mạnh về sản lượng. Tuy nhiên, thị trường quốc tế vẫn còn phục hồi chậm.

Tại toạ đàm Phục hồi kinh tế và doanh nghiệp: Giải pháp tạo sự bứt phát từ trụ cột hàng không - du lịch tổ chức cuối tuần qua, Giám đốc điều hành Vietjet Đinh Việt Phương cho hay: Năm 2022, du lịch nội địa đã có bước quay trở lại ngoạn mục khi số chuyến bay nội địa đã tăng 16% so với năm 2019. Việt Nam cũng là một trong 25 thị trường nội địa phục hồi tốt nhất thế giới. Đặc biệt, đường bay Hà Nội - TP HCM nằm trong danh sách 4 đường bay bận rộn nhất toàn cầu.

Thế nhưng trái ngược với nội địa, thị trường du lịch quốc tế lại ảm đạm hơn rất nhiều, nhất là khi đặt trong thế so sánh với Thái Lan, Singapore.

Lãnh đạo Vietjet khẳng định rào cản đầu tiên cần phải tháo gỡ chính là vấn đề visa. "Vietjet Air đã tiên phong "gõ cửa" thị trường Ấn Độ nhằm bù đắp thiếu hụt khi các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Đông Bắc Á chưa mở cửa trở lại. Thực tế cho thấy nhu cầu của thị trường này rất lớn nhưng lại vướng vấn đề thị thực. Chúng tôi đề nghị cần sớm giải quyết vấn đề này để ngành hàng không và du lịch sớm có điều kiện phục hồi"- ông Phương nói.

Tổng giám đốc Bamboo Airways Nguyễn Mạnh Quân cho rằng cần có giải pháp tổng thể, đồng bộ và trọng điểm để hút khách quốc tế. Trong đó, ông nhấn mạnh Việt Nam đã mất khách từ thị trường truyền thống như Nga, Trung Quốc trong năm 2022. Trong năm 2023, cần tập trung có giải pháp ngay với thị trường truyền thống vì đây sẽ là thị trường quay lại nhanh nhất, đồng thời mở ra các thị trường mới.